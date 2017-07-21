Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?

Эта музыка будет вечной: после громкого бракоразводного процесса и ожесточенной борьбы за опеку над шестью детьми Брэд Питт и Анджелина Джоли пошли на мировую. Тайные встречи под покровом ночи и планы на возможное воссоединение семьи —такого от супругов, кажется, не ожидал никто. И теперь, когда хочется спросить, чего ради разыгрывалась эта драма, в сюжетной линии появляется третье лицо, неожиданно превращая историю о «Бранджелине» в самый обсуждаемый любовный треугольник наших дней.

После того, как утихли судебные страсти и Питт не без помощи Джоли признался во всех страшных грехах (депрессия, внезапные вспышки гнева и пристрастие к алкоголю), бывшие супруги временно разошлись по разным сторонам ринга. Актер постепенно начал возвращаться к нормальной жизни и все больше времени проводить в компании 35-летней Сиенны Миллер. После того, как пару заметили вместе на одной из закрытых вечеринок музыкального фестиваля в Гластонбери, сомнений в том, что у Питта роман с бывшей супругой Джуда Лоу, не осталось ни у кого.

Не смогла смотреть сквозь пальцы на новое увлечение экс-мужа Анджелина Джоли. Любившая и раньше прибегать к манипуляциям в адрес бывшего супруга, на этот раз актриса превзошла саму себя. Место холодной отчужденности заняли внимание и забота, а угрозы лишить Питта возможности видеться с наследниками — многочасовые разговоры о планах на совместное будущее. В то время, как тайные встречи актера с бывшей женой приняли регулярный характер, его свидания с Сиенной, напротив, практически прекратились.