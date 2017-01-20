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          20 января 2017

          Total White: монохромный образ Иванки Трамп на инаугурации отца

          Сдержанный образ старшей дочери и правой руки 45-го президента США

          Появления Иванки Трамп на инаугурации Дональда Трампа многие ждали с не меньшим нетерпением, чем выхода самой будущей первой леди США Мелании Трамп. Однако старшая дочь новоизбранного президента, как и ее младшая сестра Тиффани, выбрала весьма скромный наряд для церемонии. Словно желая переключить все внимание собравшихся на идеально выверенный небесно-голубой ансамбль Мелании, девушка появилась перед собравшейся толпой в лаконичном костюме белого цвета.

          Мелания Трамп, Тиффани и Иванка Трамп

          Мелания Трамп, Тиффани и Иванка Трамп

          Для торжественной церемонии инаугурации отца 35-летняя Иванка выбрала строгий жакет с ассиметричным подолом в сочетании с зауженными брюками, а 23-летняя Тиффани - классическое двубортное пальто. Несмотря на монохромный образ без каких-либо деталей и цветовых акцентов бизнес-леди и правая рука новоизбранного президента США была как и всегда неотразима. Не зря вот уже который год Иванка Трамп прочно удерживает звание признанной иконы стиля. К слову, на прошедшем минувшей ночью торжественном ужине по случаю грядущей инаугурации, девушка едва ли не затмила свою мачеху, Меланию Трамп, по части вечернего туалета.

          Иванка и Тиффани Трамп

          Иванка и Тиффани Трамп

          Мелания Трамп, Тиффани Трамп, Иванка Трамп и Дональд Трамп

          Мелания Трамп, Тиффани Трамп, Иванка Трамп и Дональд Трамп

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