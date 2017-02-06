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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 февраля 2017

Топ-5: самые горячие новости недели

Не пропустите главные события прошедших семи дней!

Мелания Трамп: «Я буду жить рядом с мужем»

Последние несколько дней в сети активно обсуждается вопрос того, будет ли Мелания Трамп переезжать с сыном Бэрроном в Белый дом или предпочтет остаться в своем нью-йоркском пентхаусе. И вот представители Мелании наконец-то решили сделать официальное заявление по данному вопросу: «Чтобы избежать слухов относительно того, что первая леди отказывается жить в Белом доме, мы хотели бы от лица супруги президента сообщить, что миссис Трамп переедет в Вашингтон сразу же после окончания учебного года. Кроме того, миссис Трамп еще раз хотела бы подчеркнуть, что для нее большая честь исполнять роль первой леди США и она очень серьезно относится к своим новым обязанностям».

Дональд и Мелания Трамп

Стоит отметить, что после официальной инаугурации 45-го президента Соединенных Штатов Мелания Трамп не появлялась перед прессой уже 12 дней. По словам инсайдеров, сейчас первая леди занимается формированием собственной команды и надеется, что совсем скоро приступит к своим прямым обязанностям. Сейчас же ее роль исполняет старшая дочь Дональда ТрампаИванка.

Дональд и Мелания Трамп

52-летняя Моника Беллуччи встречается с 44-летним актером

Уже больше трех лет Моника Беллуччи официально свободна. В 2013 году она рассталась с Венсаном Касселем, с которым прожила в браке почти 14 лет. По сообщения СМИ, 52-летняя актриса наконец нашла новое счастье: Беллуччи приписывают роман с 44-летним французским актером Жилем Леллушем.

Моника Беллуччи и Жиль Леллуш

Моника Беллуччи и Жиль Леллуш

Моника Беллуччи
Жиль Леллуш

Итальянка и француз появились вместе на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже. Гости вечера уверяют, что Беллуччи и Леллуш вели себя как влюбленные и ушли с мероприятия вместе.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Жиль Леллуш и Мелани Дотей

Жиль Леллуш и Мелани Дотей

До брака с Касселем Моника также пять лет была замужем за Клаудио Карлосом Бассо. Жиль в течение 11 лет встречался с актрисой Мелани Дотей.

Бьюти-эволюция дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса

По поводу необычной внешности дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса в Голливуде слагают легенды: девушки унаследовали самые невыгодные черты лица от обоих родителей. По словам 28-летней Румер, это настоящее наказание, особенно когда «твоя мать — международный секс-символ, а отец — главный голливудский красавец».

Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис

Румер Уиллис, Брюс Уиллис, Скаут Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис

Будучи подростком, девушка сильно комплексовала из-за массивной челюсти, которая досталась ей от знаменитого отца, поэтому, как только ей исполнилось 18 лет, приняла решение лечь под нож пластического хирурга. В результате Румер получила аккуратный и симметричный овал лица с мягко очерченным подбородком.

2006 г.

2006 г.

2017 г.

2017 г.

Судя по новым снимкам актрисы, следующим шагом на пути к заветному идеалу стало увеличение губ. Если взглянуть на фото дочери Уиллиса буквально годичной давности, становится очевидно, что Румер прибегла к инъекциям филлерами для создания эффекта пухлых губ. Подобное преображение стало большой неожиданностью для поклонников знаменитости, так как после операции по коррекции овала лица девушка признавалась, что абсолютно довольна своей внешностью и не планирует дальнейших экспериментов.

Румер Уиллис

Фото дня: Вера Брежнева отметила день рождения в стиле Dolce & Gabbana

#DolceVera35 – такой хэштег выбрала Вера Брежнева для вечеринки в честь своего 35-летия. Звезда встречала гостей праздника, стилизованного в лучших традициях колоритных итальянцев Dolce & Gabbana, в платье-футляре из весенне-летней коллекции бренда. Певица дополнила сексуальный образ ободком с розами, крупными серьгами и несколькими тонкими браслетами, нанизанными на одну руку. Те же красные розы и стали лейтмотивом декора ресторана, где проходила вечеринка, - на входе приглашенных ждала зона для фото, собранная из живых бутонов.

Фотоотчетом с мероприятия Вера поделилась в своем Instagram, подписав яркие снимки: «В таком виде, состоянии и настроении была вчера в свой праздник со своими близкими любимыми людьми! А уже сегодня прочла все поздравления. Спасибо вам за каждое слово, которое вы мне искренне написали, сказали, мысленно пожелали! Пусть все это сбудется, а вам вернется многократно! Я счастлива тому, что вы все у меня есть».

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

После недавнего появления Джорджа и Амаль Клуни на лондонской премьере The White Helmets в западных СМИ заговорили о скором пополнении в звездном семействе. Что примечательно, пара подобные домыслы не стала опровергать, как, впрочем, и давать какие-либо комментарии на этот счет. Однако недавние снимки Амаль, сделанные папарацци в аэропорту Барселоны, расставили все точки на i.

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

Отпраздновавшая вчера свой 39-й день рождения супруга голливудского актера для перелета выбрала просторное мини-платье, в сочетании с черным пальто и леопардовыми сапогами на танкетке. На снимках также можно рассмотреть заметно округлившийся живот Амаль, который она попробовала скрыть длинным шарфом. Тем не менее факт остается фактом - в этом году Джордж и Амаль Клуни впервые станут родителями.

Как сообщают инсайдеры, супруги готовятся к рождению двойни и уже вовсю выбирают имена и крестных родителей для малышей (ими, вероятнее всего, станут родная сестра Амаль и друг Клуни Рэнди Гербер). Кроме того, пара всерьез озабочена обустройством детской, на которую планирует потратить баснословную сумму в $1 млн долларов.

Фото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

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