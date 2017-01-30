Топ-5: самые горячие новости недели

Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию

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Криштиану Роналду женится

Самый богатый футболист современности Криштиану Роналду покидает ряды завидных женихов: 31-летний португалец решил покончить с холостым положением. Избранницей нападающего мадридского «Реала» стала 21-летняя испанская модель Джорджина Родригес — именно с ней футболист вознамерился связать себя узами брака, невзирая на то, что влюбленные встречаются всего четыре месяца. Более того: Роналду строит планы не только относительно предстоящей свадьбы с Родригес, но и их будущих детей. Как сообщают инсайдеры, к столь серьезному шагу футболиста подтолкнула не только тяга к семейным узам. Не последнюю роль в решении Роналду сыграла его мать, которая обычно с недоверием относится к сердечным увлечениям сына. Однако Джорджина Родригес, по ее мнению, именно та девушка, которая составит идеальную пару Криштиану. Оценка матери сыграла решающее значение для Роналду: свадьба футболиста предварительно намечается летом 2018 года.

Кира Пластинина вышла замуж

Одной завидной российской невестой стало меньше: Кира Пластинина сказала «да» у алтаря своему избраннику Трею Валлетту. Свадьба 24-летней it-girl пела и плясала на мексиканском побережье целых ‪три дня‬. Первый день отметили вечеринкой у костра «для своих», где невеста появилась в коротком розовом платье со шлейфом, во второй — устроили камерный банкет в саду с рассадкой, где гостей развлекали настоящие мариачи. На третий день в отеле Viceroy Riviera Maya невеста надела классический белый подвенечный наряд и под руку с отцом Сергеем Пластининым отправилась к алтарю. Избранником Киры стал бывший партнер по бизнесу — служебный роман между Треем и Пластининой завязался три года назад, когда ее студия стала сотрудничать с онлайн-ателье Tinker Tailor, где Валетт работал финансистом. Жить молодожены собираются в Далласе, где Кира Пластинина живет уже более шести лет.

Беременная Ирина Шейк снялась в рекламной кампании Bally

Кажется, ожидание малыша никак не сказывается на графике беременной Ирины Шейк – рекламные кампании и съемки с российской супермоделью продолжают выходить с завидной регулярностью. Новая работа возлюбленной Брэдли Купера – фотосессия для итальянского бренда Bally, снятая нью-йоркским фотографом Грегори Харрисом. Компанию девушке в кадре составили Кит Батлер и Дэвид Трулик, позирующие в ключевых вещах марки нового сезона. Слоганом рекламной кампании стал «Bally is Super» - фраза, отражающая кредо бренда еще с 1979 года.

Напомним, что о беременности Ирины Шейк стало известно в конце ноября. По сообщениям СМИ, бойфренд девушки – Брэдли Купер – с нетерпением ждет первенца и окружает заботой девушку, стараясь не расставаться с возлюбленной надолго и сопровождая ее во время регулярных визитов к врачу. Источник, близкий к паре, заявляет, что Ирина прекрасно переносит беременность и не спешит отказываться от съемок, собираясь работать практически до самых родов.

Кейт Миддлтон попросили не появляться на премии BAFTA

Совсем скоро в столице Великобритании будут объявлены победители престижной премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Но, вопреки ожиданию поклонников королевской семьи, организаторы церемонии попросили принца Уильяма не брать с собой на мероприятие супругу, так как есть большие опасения, что Кейт Миддлтон затмит своим появлением других знаменитостей: «Да, принцу Уильяму отправили приглашение, но попросили прийти на премию в одиночку», — подтвердили инсайдеры.

Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год

К слову, последний раз супруги посетили церемонию BAFTA несколько лет назад, и тогда присутствие представителей королевской семьи, а в частности Кейт, действительно затмило чествование лауреатов самой премии. Напомним, что церемония вручения статуэток состоится 12 февраля в лондонском Королевском Альберт-холле.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA, 2011 год