Топ-5: самые горячие новости недели

Стало известно, кто одел Меланию Трамп на инаугурацию президента США

Раскрыта главная интрига последних месяцев - какой наряд выберет Мелания Трамп для инаугурации супруга Дональда Трампа, избранного 45-го президента Америки. Честь одевать первую леди США досталась Ральфу Лорену - наряд марки Ralph Lauren в ближайшие дни станет самым обсуждаемым в мире. Даже оппоненты Трампа констатируют, что небесно-голубое кашемировое платье с жакетом - убедительная модная победа первой леди. Неожиданное решение выбрать перчатки и туфли в тон лаконичному наряду, который стал реверансом в сторону одного из легендарных образов Жаклин Кеннеди, оказалось очень удачным. Напомним, что вокруг темы наряда Мелании Трамп разгорелся нешуточный скандал. Так, бывший дизайнер Мишель Обамы Софи Тиллет публично отказался одевать новую первую леди, на что Трамп ответил сообщением, что его жена, привыкшая к лучшим нарядам мировых дизайнеров, переживет эту потерю. В ряду противников Трампа, которые также выступили с бойкотом Мелании, оказался и Том Форд. Но и здесь Трамп нашел, что ответить: «Мы его и не просили одевать Меланию, поэтому пусть отказывает». Доменико Дольче и Стефано Габбана, напротив, сообщили, что для них будет честью одевать первую леди США - наряд Dolce&Gabbana Мелания выбрала на недавнюю новогоднюю вечеринку в Палм Бич. Также в поддержку Мелании выступил Карл Лагерфельд и Томми Хилфигер. Последний заявил, что одевать Меланию - победа для любого дизайнера.

ФОТО EAST NEWS

ФОТО EAST NEWS

Мелания появилась на инаугурационном балу в платье собственного дизайна

Вчера в Вашингтоне прошла инаугурация 45-го президента Соединенных Штатов, которая по традиции закончилась чередой торжественных балов в честь нового главы государства. На первом – Liberty – Дональд Трамп произнес речь, в очередной раз отметив, что сделает все возможное, чтобы «Америка снова стала великой». После этого мистер Президент пригласил свою супругу Меланию на танец под легендарную композицию Фрэнка Синатры My Way. Затем на сцену вышли дети Трампа со своими вторыми половинами, а так же вице-президент США Майкл Пенс с женой.

Дональд и Мелания Трамп

Инаугурационный бал

Иванка Трамп с супругом

Стоит отметить, что новоиспеченная Первая Леди в очередной раз не прогадала с выбором наряда на столь торжественное мероприятие. На сцене Мелания появилась в струящееся платье молочного цвета с открытыми плечами собственного дизайна, который она разработала вместе с дизайнером Эрве Пьером, бывшим креативным директором бренда Carolina Herrera. К слову, все женщины клана Трамп выбрали платья схожих пастельных оттенков, тем самым подчеркивая - они одна семья.

Дональд и Мелания Трамп

На втором инаугурационном балу Freedom, Дональд Трамп пообещал всем пришедшем, что будет бороться за американцев «каждый день». А также сообщил, что уже успел посетить Овальный кабинет.

Третий бал, на котором появились президент и Первая Леди, был организован специально для военных США.

Фото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной

За последний год в личной жизни Владислава Доронина произошли существенные изменения: заядлый холостяк стал отцом и вот-вот готов сделать предложение своей возлюбленной и матери долгожданного сына Кристине Романовой. Сейчас пара путешествует по Америке, о чем свидетельствует появившееся в Instagram модели фото из Аризоны: влюбленные занимаются скалолазанием в живописнейшем месте на планете.

Напомним, что в новогодние праздники Кристина опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант не оставил сомнений, что 23-летняя красотка скоро отправится к алтарю. А вот для 54-летнего миллиардера этот брак станет уже не первым: развод с первой супругой Екатериной обошелся Доронину в $10 миллионов. Вместе пара воспитывает дочь Елизавету, которой Доронин оказывает стабильную финансовую поддержку. Далее в списке любовных побед темпераментного олигарха значились исключительно супермодели: после развода с женой Доронин некоторое время встречался с шведской моделью Карен Шонбахлер, а в 2008 году стал все чаще появляться на публике в компании Наоми Кэмпбелл. Впрочем, гражданский брак Черной пантеры и бизнесмена просуществовал недолго – пара рассталась спустя пять лет. После Владиславу приписывали роман с китайской топ-моделью Ло Цзылинь, а в 2015 году в жизни миллиардера появилась начинающая модель из Волгограда Кристина Романова.

Белла Хадид отреагировала на роман The Weeknd и Селены Гомес

Роман между The Weeknd и Селеной Гомес — один из главных сюрпризов начала года. Еще недавно певец встречался с моделью Беллой Хадид, но в ноябре 2016-го года они разошлись, а на прошлой неделе папарацци сфотографировали музыканта целующимся с Гомес. В ответ Хадид отписалась от Селены в Instagram и заблокировала номер экс-бойфренда.

На постоянно появляющиеся сообщения о новом увлечении бывшего возлюбленного Белла отреагировала публикацией в соцсети. Манекенщица выложила свою фотографию, где она показывает средний палец одному из уличных фотографов. Пост она оставила без комментариев, но ее подписчики сразу поняли, кому адресовано послание модели.

The Weeknd и Белла Хадид

Любовный треугольник не был бы таким драматичным, если бы Белла Хадид ранее не была дружна с Селеной Гомес. Старшая сестры Беллы, Джиджи Хадид, входит в «команду Тейлор Свифт», которая очень близка с Гомес. Хотя инсайдеры уточняют, что очень близкими друзьями Белла и Селена никогда не были, реакция манекенщицы показывает: она сильно обижена на уже бывшую подругу. Причины для обиды на The Weeknd у Хадид тоже есть. Когда они расставались в 2015-м году, это стало лишь перерывом в отношениях, а на этот раз музыкант закрутил новый роман уже через пару месяцев после разрыва, хотя причиной расставания в обоих случаях стали сложные рабочие графики влюбленных.

Марго Робби поправилась ради роли

Вполку знаменитостей, преобразившихся до неузнаваемости ради роли, прибыло! Марго Робби стремительно набирает вес для участия в новом байопике о титулованной американской фигуристке Тоне Хардинг. На днях в интернете появились первые кадры со съемочной площадки фильма «Я Тоня», выход которого запланирован на 2018 год.

Тоня Хардинг

Марго Робби

Преображение сексуальной блондинки поразительно! Дело здесь не только в парике, имитирующем не очень ухоженные волосы фигуристки, но и в фигуре. Очевидно, что дополнительного «спортивного» объема миниатюрной Марго добавили с помощью специальных накладок под одежду. Однако, судя по недавним снимкам с красных дорожек, Робби и в реальной жизни набрала пару-тройку лишних килограммов, но на более радикальное преображение так и не рискнула.