Топ-5: самые горячие новости недели

Брэд Питт появился на «Золотом глобусе» в одиночестве

Одним из самых красочных и запоминающихся моментов «Золотого глобуса - 2017» стало триумфальное появление на церемонии Брэда Питта. Актер прилетел в Голливуд в одиночестве, чтобы лично представить фильм “Лунный свет”, продюсированием которого он занимался. Короткая речь Питта со сцены вызвала настоящий фурор среди зрителей: несколько минут зал аплодировал экс-супругу Анджелины Джоли стоя. Очевидно, что даже сам актер был абсолютно обескуражен подобной реакцией собравшихся. Однако именно теплый прием со стороны голливудской братии нагляднее всего показал, чью сторону в итоге заняла общественность в самом скандальном разводе последних лет.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли официально подали на развод. На данный момент бывшим супругам так и не удалось прийти к мирному соглашению по поводу опеки на шестью детьми. Все коммуникации между актерами ведутся через посредника, а редкие встречи Питта с наследниками проходят под пристальным наблюдением социальных работников и психотерапевта.

Пользователи сети призывают бойкотировать бренд Dolce & Gabbana

Модный бойкот новой первой леди США продолжает обрастать скандальными деталями. На этот раз в фокусе противников 85-го президента Америки и его близких оказался бренд Dolce & Gabbana. Так, Мелания Трамп выбрала для новогодней вечеринки в Палм-Бич коктейльное платье из коллекции итальянского бренда. Стефано Габбана не преминул поблагодарить бывшую модель за выбор своего творения и поделился фотографией одной из главных power couples на планете, сопроводив ее хештэгом #DGwoman. Под, казалось бы, безобидным снимком разгорелся настоящий скандал. Подписчики дизайнера обвинили его и Доменико Дольче в том, что они «одевают Еву Браун», сравнивая Меланию Трамп с возлюбленной Гитлера. Вслед за гневными комментариями последовал призыв пользователей сети бойкотировать Dolce & Gabbana и больше никогда не покупать одежду и аксессуары марки. В ответ на обвинения дизайнер, первое время старавшийся не реагировать на нападки подписчиков, назвал враждебно настроенных авторов невежами и посоветовал им отписаться от его страницы в Instagram.

Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах ‪8 ноября‬ представители модной индустрии разделились на два лагеря. Дизайнеры, поддерживающие Хиллари Клинтон, наотрез отказались одевать новую первую леди США. В fashion-оппозиции оказались Марк Джейкобс, Филипп Лим, Дерек Лам, Джозеф Альтузарра, Том Форд и Софи Тиллет, ранее отвечавшая за гардероб Мишель Обамы. В числе тех, кто выразил желание сотрудничать с президентской четой, выступили Томми Хилфигер, Том Браун, Каролина Эррера и Диана фон Фюрстенберг.

Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне

Журналисты пророчили скорое расставание одной из самых красивых звездных пар – Джорджа и Амаль Клуни – едва ли не весь последний год. Причина – категоричный отказ звезды иметь детей. Однако, похоже, актер все-таки поддался на уговоры жены – в начале января СМИ облетела новость о беременности знаменитого адвоката. Причем, как утверждает издание Daily Star, пара ожидает двойню. Сами звездные супруги никак не комментируют заявления журналистов, однако последнее фото пары говорит само за себя – на премьере картины The White Helmets в Лондоне просторное платье Dolce & Gabbana не смогло скрыть заметно округлившийся живот Амаль. Правда, судя по фото, репортеры сильно промахнулись со сроком беременности – по сведениям портала, знаменитости должны были стать родителями уже в марте, однако небольшой размер живота говорит о том, что таких ранних родов ждать не приходится. Так или иначе, несмотря на молчание супругов, тайное все-таки стало явным – скоро в Голливуде на одну пару счастливых родителей станет больше.

Джанлука Вакки станет отцом?

На днях социальные сети и глянцевые СМИ облетела внезапная новость о беременности Джорджии Габриэле, жены «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Причиной тому стал последний пост в Instagram Вакки. На опубликованном фото итальянский бизнесмен обнимает Джорджию, положив ей руку на живот. Снимок вызвал бурный резонанс в блогосфере. «Беременна она, кажется», «Она точно ждет ребенка», «Джанлука станет отцом», «Is she pregnant?» — такие комментарии появились под фотографией.

Далее история с предполагаемым пополнением в семействе стала раскручиваться: фанаты, рассмотрев Instagram самой Габриэле, обнаружили, что в последнее время девушка выбирает наряды, скрывающие фигуру, что тоже, скорее всего, намекает на интересное положение. При этом распространявшие слухи о беременности не придали значения подписи под «тем самым» снимком, изначально давшим повод пересудам. Как следовало из подписи Джанлуки, фото анонсировало новую коллекцию купальной одежды, разработанную Габриэле. Там же шла ссылка на Instagram супруги «танцующего миллионера».

Изучив его на предмет «подозрительно свободных» нарядов Джорджии, якобы скрывающих беременность, можно обнаружить, например, снимок недельной давности, на котором Габриэле смело демонстрирует топ в обтяжку и гладкий живот без каких-либо признаков. То есть действительно свободные одежды Габриэле соседствуют с открытыми, из чего никак не следует, что девушка окончательно «кутается» в прячущие фигуру наряды.

Окончательно ставит точки на i фото звездной пары, которое можно найти в Instagram Джанлуки, — короткое платье на Джорджии не оставляет сомнений, что все разговоры о прибавлении в семействе сейчас, по крайней мере, преждевременны.

Королевская семья проигнорировала день рождения Кейт Миддлтон

Очередной день рождения Кейт Миддлтон, прошедший 9 января, выдался не самым веселым для герцогини Кембриджской. Об этом пишет британская пресса и дает несколько тому объяснений. Во-первых, хороший друг Кейт, ее деверь, принц Гарри, отсутствовал в Лондоне, отправившись в заграничный вояж в компании своей подруги Меган Маркл. «Конечно, Гарри и Кейт всегда поддерживали близкие отношения, но теперь у Гарри другие приоритеты», — отметил инсайдер. Миддлтон же, очень привязанная к Гарри и всегда приглашавшая его на свои дни рождения, чувствует себя, по словам источника, «оскорбленной».

Во-вторых, Кларенс-хаус (офис, резиденция членов британской королевской семьи) никак не упомянул в своих пресс-релизах именинницу, обойдясь без каких-либо заявлений на этот счет. В прошлом году королевская семья отреагировала на 34-ый день рождения Кейт, поместив на своем сайте фото юной герцогини. Чем вызвано такое поведение Кларенс-хаус, неизвестно, однако на фоне разговоров о том, что Елизавета приняла решение передать трон Уильяму и в целом стала более тепло относиться к Миддлтон, подобное равнодушие выглядит странно. Более того, королевская семья воздержалась от публичных поздравлений Кейт в своих аккаунтах в социальных сетях и даже в Instagram никак не зафиксировала ее юбилей.