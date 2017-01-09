Топ-5: самые горячие новости недели

Как звезды отметили Новый год

Новый год – семейный праздник, поэтому большинство знаменитостей решили отметить наступление 2017-го в кругу самых близких. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram историю о том, как ее супруг Максим Виторган пытается успокоить новорожденного сына стихами Пушкина и Маяковского. Тина Канделаки, которая обычно не афиширует свою личную жизни, поделилась с подписчиками трогательной фотографией с возлюбленным Василием Бровко. А футболист Дэвид Бекхэм по-традиции, обновил свою Instagram-ленту снимком своей семьи в полном составе. Как, где и с кем звезды отмечали Новый год – в подборке ELLE.

Дайте два: Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

Вопреки недавним слухам о разводе, супруги Клуни счастливы вместе как никогда — уже в начале весны они впервые станут родителями. По информации издания Daily Star, 38-летняя Амаль беременна двойней и родит наследников 55-летнему Джорджу уже через два месяца. Радостную новость подтвердил ливанский друг семьи, но теперь мир ждет сообщения от самой звездной пары или хотя бы их официальных представителей.

Год назад похожая новость уже появлялась в таблоидах, однако агент Амаль тут же ее опроверг. На этот раз и супруги, и их агенты хранят молчание, хотя слухи о грядущем пополнении знаменитого семейства ходят уже с лета. Подогревает их тот факт, что Амаль последние месяцы не появляется на публике.

Напомним, что знаменитый голливудский актер Джордж Клуни познакомился с адвокатом Амаль Аламуддин в 2014 году, и в сентябре того же года они устроили роскошную свадьбу Венеции. Ранее Джордж был убежденным холостяком, и его скоропалительная женитьба стала сенсацией года.

Мэрайя Кэри сорвала новогоднее выступление в Нью-Йорке

Грандиозным конфузом обернулась новогодняя ночь для Мэрайи Кэри. Во время главного ежегодного новогоднего шоу в Нью-Йорке Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve певицу подвела фонограмма. Кэри попала впросак на глазах миллионов зрителей у экранов и на Таймс-сквер: сначала звезда столкнулась с проблемой во время исполнения песни Emotions - Кэри просто опустила микрофон и перестала петь, объяснив зрителям, что плохо слышит музыку, а потом предложив им допеть композицию. На этом, к сожалению, происшествия на концерте не закончились. Когда зазвучал второй хит певицы We Belong Together Кэри также попыталась синхронизировать текст и музыку, но безуспешно: не попадая в ноты, звезда демонстративно сняла микрофон, в то время как на фонограмме ее голос продолжал звучать. «Похоже, лучше уже не будет», - подытожила свое выступление Мэрайя Кэри.

Позже представитель звезды прокомментировал провал на шоу журналу The Hollywood Reporter, сообщив, что из-за многочисленных гастролей Кэри и просто не успела подготовиться к новогоднему концерту. Организаторы шоу Dick Clark Productions были возмущены такой формулировкой и назвали ее оправдания абсурдными. Компания утверждает, что певице неоднократно предлагалось проверить звук, но Кэри отказалась. Теперь продюсеры Dick Clark Productions за произошедший скандал собираются подать на звезду в суд.

Фото дня: Сергей Лазарев впервые показал двухлетнего сына

Одной из главных новостей российского шоубизнеса в декабре стало признание Сергея Лазарева в том, что у него есть сын. Певец рассказал о том, что два с половиной года назад стал папой после того, как в СМИ просочились снимки, на которых артист со своей мамой и малышом покидает один из столичных храмов. Информации о мальчике немного – известно лишь, что он родился в 2014 году и его зовут Никита. Спустя пару недель после признания Сергей впервые поделился трогательным снимком с малышом. На фото – ноги отца и сына в одинаковых слипонах с забавным принтом. Таким образом певец поздравил своих подписчиков с Рождеством, добавив к пожеланиям хэштег #папаисын.

Владислав Доронин готов жениться на матери своего ребенка

На днях 54-летний российский миллиардер Владислав Доронин и его 23-летняя подруга, модель Кристина Романова, отпраздновали первый день рождения их совместного ребенка. Малышка Жасмин появилась на свет ровно год назад в одной из элитных клиник Майами. «Моему ангелу сегодня годик, не могу поверить», - написала в своем Instagram по этому поводу молодая мама.

Неделей раньше Кристина Романова опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант на нем ошеломил подписчиков. Похоже, что спустя год после рождения ребенка Владислав Доронин созрел для женитьбы.