Топ-5: самые горячие новости недели

Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

«На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Я похоронил эмоции глубоко внутри и большую часть жизни старался даже не думать об этом», — начинает свой рассказ о глубокой утрате младший сын принцессы Дианы. Брат герцога Кембриджского дал откровенное интервью в рамках документального фильма «Принц Гарри в Африке», повествующего о работе его благотворительного проекта Sentebale, созданного в сотрудничестве с принцем Лесото Сиисо 10 лет назад. Спустя два десятилетия после смерти матери Гарри признается: «Сейчас я отношусь к жизни абсолютно иначе, чем раньше. Я прятал голову в песок и позволял всему вокруг разлетаться на куски. Когда моя мама умерла, я был очень и очень молод и тяготился своим статусом. Сейчас у меня столько энергии и запала, что, напротив, я счастлив быть частью королевской семьи, потому что это дает мне возможность менять мир вокруг себя». В подтверждение его словам выступает деятельность его фонда, помогающего детям и сиротам с диагнозами ВИЧ и СПИД, который, по словам принца, «является продолжением работы, которую Диана так и не смогла завершить».

Принц Гарри

Напомним, что впервые принц Гарри рассказал, как пережил смерть матери, в июле этого года, признавшись, что он очень жалеет, что все эти годы держал все эмоции внутри. Сейчас младший из сыновей Дианы, похоже, переживает период подъема: 32-летний внук королевы Елизаветы II активно занимается благотворительной деятельностью и налаживает личную жизнь — роман Гарри с Меган Маркл официально подтвержден представителями королевской семьи.

Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

Затянувшееся затворничество Ким Кардашьян продолжает быть одной из главных тем западных СМИ. К версиям о том, что звезда не может побороть депрессию после ограбления в Париже, добавились слухи о серьезных проблемах со здоровьем, спровоцированных стрессом. Так, сегодня американский портал Radar Online опубликовал новость о том, что причиной затяжного «домашнего ареста» Ким стала именно болезнь: как утверждает источник, врачи диагностировали у знаменитости эндометриоз — заболевание, которое обладает серьезной симптоматикой и может привести к бесплодию. По словам журналистов, девушка узнала о диагнозе еще в конце ноября и незамедлительно поделилась печальными новостями с мужем. Инсайдер добавляет, что состояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояние Канье Уэста и послужило одной из главных причин его нервного срыва. Сейчас самая знаменитая из сестер Кардашьян проходит курс лечения дома.

Напомним, что Ким Кардашьян перестала появляться на публике в начале октября после инцидента в парижском отеле, где на нее было совершено вооруженное нападение. Звезда спешно вернулась в США и полностью приостановила всю светскую жизнь и активность в социальных сетях.

Старший сын Джоли грозится обнародовать видео, обличающее Брэда Питта

История любви и ненависти Анджелины Джоли и Брэда Питта вполне тянет на солидный сценарий для семейной мелодрамы. После ряда громких обвинений в адрес друг друга экс-супруги взяли небольшой тайм-аут: Питт сконцентрировался на промотуре своего нового фильма «Союзники», а Джоли вместе с шестью детьми продолжает скрываться от любопытных глаз в своем особняке в Малибу.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

К слову, решение о том, кому из актеров достанется право единоличной опеки над наследниками, так пока и не было озвучено. В то время, как обе стороны готовятся к решающему броску, на сцену вышел старший сын пары, 15-летний Мэддокс. Как сообщают источники, мальчик устал терпеть постоянные оскорбления в адрес своей приемной матери и намерен раз и навсегда отомстить Брэду Питту за все его поступки. В руках у Мэддокса есть ценное оружие, которое он планирует в ближайшее время использовать против нерадивого отца. Речь идет о серии компрометирующих видеозаписей, на которых запечатлены сцены многочисленных семейных ссор Джоли и Питта. Инициатором всех конфликтов выступал не кто иной, как достопочтенный глава семейства. Поговаривают, что секретные материалы Мэддокса могут сыграть решающую роль в суде, существенно изменив ход текущего процесса.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Напомним, что слухи о разводе некогда самой красивой пары Голливуда появились после скандального инцидента в самолете: во время перелета семьи Джоли-Питт из Америки в Англию актер позволил себе поднять руку на старшего сына. По словам очевидцев, супруги начали ссориться на глазах у своих детей и 15-летний Мэддокс встал на защиту Анджелины. После этого происшествия полиция Лос-Анджелеса завела дело на Брэда Питта за жестокое обращение с детьми. Правда, спустя пару недель все обвинения в адрес актера были поспешно сняты.

Мэддокс Джоли-Питт

Брэд Питт

Фото дня: беременная Ирина Шейк на шоппинге в Беверли-Хиллз

В перерывах между постоянными съемками Ирине Шейк, которая в следующем году впервые станет мамой, удалось найти пару свободных дней, чтобы провести время с семьей. Недавно папарацци удалось сделать снимки беременной супермодели в компании Глории Кампано, матери Брэдли Купера, — вместе они отправились на фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Находит Ирина время и на общение с друзьями. Так, на днях она была замечена в компании «ангела» Victoria’s Secret и своей близкой подруги Стеллы Максвелл в престижном районе Лос-Анджелеса.

Ирина Шейк и Глория Кампано

Ирина Шейк и Стелла Максвелл

Девушки устроили себе рождественский шоппинг в Беверли-Хиллз в преддверии новогодних праздников. Ирина была одета в бесформенную oversize футболку, удачно скрывающую ее округлившийся живот. Высокие замшевые ботфорты и объемная сумка с солнцезащитными очками дополнили образ супермодели.

Что касается Стеллы Максвелл, в образе девушки, как обычно, преобладала темная цветовая гамма: узкие кожаные брюки, черная джинсовка и байкерские ботинки. По слухам, сейчас в жизни «ангела» Victoria’s Secret вспыхнул очередной роман — на этот раз с актрисой Кристен Стюарт. На днях девушек видели выходящими вместе из дома звезды «сумеречной» саги. Что примечательно, лицо Кристен покрывали многочисленные ссадины, которые вызвали нешуточную тревогу со стороны поклонников актрисы.

Кристен Стюарт и Стелла Максвелл ФОТО LEGION MEDIA

Американские СМИ: съемки «Секса в большом городе» стартуют летом

С момента выхода на большие экраны второго фильма «Секс в большом городе» в 2010 году поклонники не теряли надежды увидеть продолжение истории о приключениях любимых героинь. Последние шесть лет в прессе то и дело появлялась информация о том, что кто-то из звезд культового сериала 2000-х проговорился о старте съемок новой части франшизы. И вот американские СМИ вышли с сенсационными заголовками: все четыре актрисы подписали контракты на участие в третьей части «Секса в большом городе». По слухам, съемки начнутся уже летом 2017 года.

Однако история о счастливом воссоединении Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды могла так и не получить счастливого финала. Дело в том, что долгое время Сара Джессика Паркер отказывалась подтвердить свое участие в проекте, так как не была до конца довольна сценарием. По ее мнению, проблемы и вопросы, затронутые в новой картине, были слишком возрастными, а от этого совершенно неинтересными зрителю. Создатели третьей части франшизы согласились пойти на условия актрисы и внесли все необходимые правки. Только после этого Паркер дала свое согласие на съемки.