Топ-10 самых горячих новостей января

Стало известно, кто одел Меланию Трамп на инаугурацию президента США

Раскрыта главная интрига последних месяцев - какой наряд выберет Мелания Трамп для инаугурации супруга Дональда Трампа, избранного 45-го президента Америки. Честь одевать первую леди США досталась Ральфу Лорену - наряд марки Ralph Lauren в ближайшие дни станет самым обсуждаемым в мире. Даже оппоненты Трампа констатируют, что небесно-голубое кашемировое платье с жакетом - убедительная модная победа первой леди. Неожиданное решение выбрать перчатки и туфли в тон лаконичному наряду, который стал реверансом в сторону одного из легендарных образов Жаклин Кеннеди, оказалось очень удачным. Напомним, что вокруг темы наряда Мелании Трамп разгорелся нешуточный скандал. Так, бывший дизайнер Мишель Обамы Софи Тиллет публично отказался одевать новую первую леди, на что Трамп ответил сообщением, что его жена, привыкшая к лучшим нарядам мировых дизайнеров, переживет эту потерю. В ряду противников Трампа, которые также выступили с бойкотом Мелании, оказался и Том Форд. Но и здесь Трамп нашел, что ответить: «Мы его и не просили одевать Меланию, поэтому пусть отказывает». Доменико Дольче и Стефано Габбана, напротив, сообщили, что для них будет честью одевать первую леди США - наряд Dolce&Gabbana Мелания выбрала на недавнюю новогоднюю вечеринку в Палм Бич. Также в поддержку Мелании выступил Карл Лагерфельд и Томми Хилфигер. Последний заявил, что одевать Меланию - победа для любого дизайнера.

Дженнифер Лопес и Giuseppe Zanotti представили совместную коллекцию

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Брэд Питт появился на «Золотом глобусе» в одиночестве

Одним из самых красочных и запоминающихся моментов «Золотого глобуса - 2017» стало триумфальное появление на церемонии Брэда Питта. Актер прилетел в Голливуд в одиночестве, чтобы лично представить фильм “Лунный свет”, продюсированием которого он занимался. Короткая речь Питта со сцены вызвала настоящий фурор среди зрителей: несколько минут зал аплодировал экс-супругу Анджелины Джоли стоя. Очевидно, что даже сам актер был абсолютно обескуражен подобной реакцией собравшихся. Однако именно теплый прием со стороны голливудской братии нагляднее всего показал, чью сторону в итоге заняла общественность в самом скандальном разводе последних лет.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли официально подали на развод. На данный момент бывшим супругам так и не удалось прийти к мирному соглашению по поводу опеки на шестью детьми. Все коммуникации между актерами ведутся через посредника, а редкие встречи Питта с наследниками проходят под пристальным наблюдением социальных работников и психотерапевта.

Криштиану Роналду женится

Самый богатый футболист современности Криштиану Роналду покидает ряды завидных женихов: 31-летний португалец решил покончить с холостым положением. Избранницей нападающего мадридского «Реала» стала 21-летняя испанская модель Джорджина Родригес — именно с ней футболист вознамерился связать себя узами брака, невзирая на то, что влюбленные встречаются всего четыре месяца. Более того: Роналду строит планы не только относительно предстоящей свадьбы с Родригес, но и их будущих детей. Как сообщают инсайдеры, к столь серьезному шагу футболиста подтолкнула не только тяга к семейным узам. Не последнюю роль в решении Роналду сыграла его мать, которая обычно с недоверием относится к сердечным увлечениям сына. Однако Джорджина Родригес, по ее мнению, именно та девушка, которая составит идеальную пару Криштиану. Оценка матери сыграла решающее значение для Роналду: свадьба футболиста предварительно намечается летом 2018 года.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджина Родригес

Пользователи сети призывают бойкотировать бренд Dolce & Gabbana

Модный бойкот новой первой леди США продолжает обрастать скандальными деталями. На этот раз в фокусе противников 85-го президента Америки и его близких оказался бренд Dolce & Gabbana. Так, Мелания Трамп выбрала для новогодней вечеринки в Палм-Бич коктейльное платье из коллекции итальянского бренда. Стефано Габбана не преминул поблагодарить бывшую модель за выбор своего творения и поделился фотографией одной из главных power couples на планете, сопроводив ее хештэгом #DGwoman. Под, казалось бы, безобидным снимком разгорелся настоящий скандал. Подписчики дизайнера обвинили его и Доменико Дольче в том, что они «одевают Еву Браун», сравнивая Меланию Трамп с возлюбленной Гитлера. Вслед за гневными комментариями последовал призыв пользователей сети бойкотировать Dolce & Gabbana и больше никогда не покупать одежду и аксессуары марки. В ответ на обвинения дизайнер, первое время старавшийся не реагировать на нападки подписчиков, назвал враждебно настроенных авторов невежами и посоветовал им отписаться от его страницы в Instagram.

Напомним, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах ‪8 ноября‬ представители модной индустрии разделились на два лагеря. Дизайнеры, поддерживающие Хиллари Клинтон, наотрез отказались одевать новую первую леди США. В fashion-оппозиции оказались Марк Джейкобс, Филипп Лим, Дерек Лам, Джозеф Альтузарра, Том Форд и Софи Тиллет, ранее отвечавшая за гардероб Мишель Обамы. В числе тех, кто выразил желание сотрудничать с президентской четой, выступили Томми Хилфигер, Том Браун, Каролина Эррера и Диана фон Фюрстенберг.

Крупным планом: детали образа Мелании Трамп на инаугурации

Главная интрига сегодняшней инаугурации американского президента — кто из дизанейров оденет первую леди США Меланию Трамп — раскрыта: супруга Дональда Трампа появилась на церемонии в Белом доме в небесно-голубой кашемировой двойке Ralph Lauren (к слову, одного из любимых дизайнеров Хиллари Клинтон), состоящей из платья-футляра и жакета с высоким воротом и рукавом 3/4. Наряд первая леди дополнила длинными перчатками и лодочками в тон. Волосы Мелании Трамп стилисты собрали в расслабленный низкий пучок, а в макияже остались верны привычному ее стилю — смоки в сочетании с нежно-карамельной помадой.

Элегантный аутфит миссис Трамп уже сравнили с образом Джеки Кеннеди, также выдержанном в голубой гамме, на инаугурации президента Джона Кеннеди в 1961 году.

Фото дня: беременная Амаль Клуни на премьере в Лондоне

Журналисты пророчили скорое расставание одной из самых красивых звездных пар – Джорджа и Амаль Клуни – едва ли не весь последний год. Причина – категоричный отказ звезды иметь детей. Однако, похоже, актер все-таки поддался на уговоры жены – в начале января СМИ облетела новость о беременности знаменитого адвоката. Причем, как утверждает издание Daily Star, пара ожидает двойню. Сами звездные супруги никак не комментируют заявления журналистов, однако последнее фото пары говорит само за себя – на премьере картины The White Helmets в Лондоне просторное платье Dolce & Gabbana не смогло скрыть заметно округлившийся живот Амаль. Правда, судя по фото, репортеры сильно промахнулись со сроком беременности – по сведениям портала, знаменитости должны были стать родителями уже в марте, однако небольшой размер живота говорит о том, что таких ранних родов ждать не приходится. Так или иначе, несмотря на молчание супругов, тайное все-таки стало явным – скоро в Голливуде на одну пару счастливых родителей станет больше.

Фото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленной

За последний год в личной жизни Владислава Доронина произошли существенные изменения: заядлый холостяк стал отцом и вот-вот готов сделать предложение своей возлюбленной и матери долгожданного сына Кристине Романовой. Сейчас пара путешествует по Америке, о чем свидетельствует появившееся в Instagram модели фото из Аризоны: влюбленные занимаются скалолазанием в живописнейшем месте на планете.

Напомним, что в новогодние праздники Кристина опубликовала селфи с помолвочным кольцом — огромный бриллиант не оставил сомнений, что 23-летняя красотка скоро отправится к алтарю. А вот для 54-летнего миллиардера этот брак станет уже не первым: развод с первой супругой Екатериной обошелся Доронину в $10 миллионов. Вместе пара воспитывает дочь Елизавету, которой Доронин оказывает стабильную финансовую поддержку.

Далее в списке любовных побед темпераментного олигарха значились исключительно супермодели: после развода с женой Доронин некоторое время встречался с шведской моделью Карен Шонбахлер, а в 2008 году стал все чаще появляться на публике в компании Наоми Кэмпбелл. Впрочем, гражданский брак Черной пантеры и бизнесмена просуществовал недолго – пара рассталась спустя пять лет. После Владиславу приписывали роман с китайской топ-моделью Ло Цзылинь, а в 2015 году в жизни миллиардера появилась начинающая модель из Волгограда Кристина Романова.

Джанлука Вакки станет отцом?

На днях социальные сети и глянцевые СМИ облетела внезапная новость о беременности Джорджии Габриэле, жены «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки. Причиной тому стал последний пост в Instagram Вакки. На опубликованном фото итальянский бизнесмен обнимает Джорджию, положив ей руку на живот. Снимок вызвал бурный резонанс в блогосфере. «Беременна она, кажется», «Она точно ждет ребенка», «Джанлука станет отцом», «Is she pregnant?» — такие комментарии появились под фотографией.

Далее история с предполагаемым пополнением в семействе стала раскручиваться: фанаты, рассмотрев Instagram самой Габриэле, обнаружили, что в последнее время девушка выбирает наряды, скрывающие фигуру, что тоже, скорее всего, намекает на интересное положение. При этом распространявшие слухи о беременности не придали значения подписи под «тем самым» снимком, изначально давшим повод пересудам. Как следовало из подписи Джанлуки, фото анонсировало новую коллекцию купальной одежды, разработанную Габриэле. Там же шла ссылка на Instagram супруги «танцующего миллионера».

Изучив его на предмет «подозрительно свободных» нарядов Джорджии, якобы скрывающих беременность, можно обнаружить, например, снимок недельной давности, на котором Габриэле смело демонстрирует топ в обтяжку и гладкий живот без каких-либо признаков. То есть действительно свободные одежды Габриэле соседствуют с открытыми, из чего никак не следует, что девушка окончательно «кутается» в прячущие фигуру наряды.

Окончательно ставит точки на i фото звездной пары, которое можно найти в Instagram Джанлуки, — короткое платье на Джорджии не оставляет сомнений, что все разговоры о прибавлении в семействе сейчас, по крайней мере, преждевременны.

52-летняя Моника Беллуччи встречается с 44-летним актером

Уже больше трех лет Моника Беллуччи официально свободна. В 2013 году она рассталась с Венсаном Касселем, с которым прожила в браке почти 14 лет. По сообщения СМИ, 52-летняя актриса наконец нашла новое счастье: Беллуччи приписывают роман с 44-летним французским актером Жилем Леллушем.

Моника Беллуччи и Жиль Леллуш

Моника Беллуччи

Жиль Леллуш

Итальянка и француз появились вместе на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже. Гости вечера уверяют, что Беллуччи и Леллуш вели себя как влюбленные и ушли с мероприятия вместе.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель

Жиль Леллуш и Мелани Дотей