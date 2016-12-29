Топ-10 самых горячих новостей декабря

Ирина Шейк беременна

Напомним, что русская топ-модель встречается с голливудским актером Брэдли Купером, который предположительно является отцом будущего ребенка.

Брэдли Купер поддержал желание Ирины Шейк работать во время беременности

На прошлой неделе в прессе подтвердились слухи о беременности Ирины Шейк: по примерным подсчетам, супермодель находится на четвертом месяце. Предполагаемым отцом ребенка является бойфренд знаменитости Брэдли Купер, с которым она встречается с апреля 2015 года. Сами влюбленные пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию: после возвращения Ирины из Парижа с шоу Victoria’s Secret папарацци удалось единственный раз снять пару вместе в аэропорту. Купер специально приехал, чтобы увидеться с Ириной во время стыковочных рейсов.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

По словам очевидцев, актер не отходил от возлюбленной ни на секунду. «Понимая профессиональную востребованность Ирины, Брэдли совершенно не против, чтобы она работала даже на последнем триместре беременности. Единственное условие, которое он выдвинул, — на 8 и 9 месяцах супермодель во всех деловых поездках должна будет сопровождать ее мама Ольга Шайхлисламова», — рассказывает инсайдер. «Напомним, что впервые о беременности Ирины Шейк заговорили в конце октября. Все тайное стало явным на прошедшем 30 ноября в Париже шоу Victoria’s Secret. Появление российской супермодели на подиуме не оставило никаких сомнений — в следующем году 30-летняя знаменитость впервые станет мамой.

Американские СМИ: Джордж и Амаль Клуни готовятся к разводу

Напомним, что актер, на счету которого громкие романы с Синди Кроуфорд, Джулией Робертс, Стейси Киблер и Келли Престон, не раз заявлял о своем нежелании строить семью. Заставить его кардинально поменять свое решение оказалось под силу только красавице-юристу Амаль Аламуддин, представлявшей в суде Юлию Тимошенко и Джулиана Ассанджа. Пара отправилась под венец в сентябре 2014 года. Однако, похоже, теперь безупречной британке, не раз попадавшей в список самых красивых и стильных знаменитостей мира, придется отстаивать в суде свои интересы в качестве одной из сторон очередного скандального бракоразводного процесса.

Принц Гарри впервые дал откровенное интервью о принцессе Диане

«На самом деле я так и не смог справиться с тем, что произошло. Я похоронил эмоции глубоко внутри и большую часть жизни старался даже не думать об этом», — начинает свой рассказ о глубокой утрате младший сын принцессы Дианы. Брат герцога Кембриджского дал откровенное интервью в рамках документального фильма «Принц Гарри в Африке», повествующего о работе его благотворительного проекта Sentebale, созданного в сотрудничестве с принцем Лесото Сиисо 10 лет назад. Спустя два десятилетия после смерти матери Гарри признается: «Сейчас я отношусь к жизни абсолютно иначе, чем раньше. Я прятал голову в песок и позволял всему вокруг разлетаться на куски. Когда моя мама умерла, я был очень и очень молод и тяготился своим статусом. Сейчас у меня столько энергии и запала, что, напротив, я счастлив быть частью королевской семьи, потому что это дает мне возможность менять мир вокруг себя». В подтверждение его словам выступает деятельность его фонда, помогающего детям и сиротам с диагнозами ВИЧ и СПИД, который, по словам принца, «является продолжением работы, которую Диана так и не смогла завершить».

Напомним, что впервые принц Гарри рассказал, как пережил смерть матери, в июле этого года, признавшись, что он очень жалеет, что все эти годы держал все эмоции внутри. Сейчас младший из сыновей Дианы, похоже, переживает период подъема: 32-летний внук королевы Елизаветы II активно занимается благотворительной деятельностью и налаживает личную жизнь — роман Гарри с Меган Маркл официально подтвержден представителями королевской семьи.

СМИ вычислили любовника Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Маркетт Кинг

Пока новоиспеченные возлюбленные не спешат комментировать свой роман, детали адюльтера одной из сестер Кардашьян разглашают близкие к паре источники. Так, по словам одного из них, команда Oakland Raiders, за которую играет Кинг, восприняла его новую пассию в штыки. «Слухи об отношениях Ким Кардашьян и Маркетта Кинга выводят из себя игроков его футбольной команды. Они страшно нервничают из-за того, какое влияние знаменитость оказывает на их коллегу. Лидеры Raiders посоветовали Маркетту не связываться с Ким или кем-либо из ее родственников – это неминуемо приведет к беде», - цитирует инсайдера Hollywood Life. Не делая официальных заявлений, Кинг так или иначе подогревает слухи о своем новом увлечении. На днях, спортсмен опубликовал в своем Instagram фото с комментарием «All falls down» («Все рушится»), который пользователи сети сразу восприняли как намек – такое же название носил один из синглов Канье с альбома College Dropout.

Кэмерон Диас стремительно набирает вес

На днях в сети появились фотографии, которые вполне могут лишить Кэмерон Диас, которая в последнее время все реже появляется на светских мероприятиях, статуса одной из самых стройных актрис Голливуда. На новых снимках 44-летней знаменитости, невооруженным взглядом видно, как сильно изменилась ее фигура за последние несколько месяцев. Один из поклонников актрисы отметил: «Теперь Камерон вполне может посоперничать с формами Бейонсе». Интересно, что звезда фильма «Отпуск по обмену» совсем недавно выпустила книгу о том, как держать свое тело в тонусе, несмотря на возраст. Но, судя по всему, сама Кэмерон не совсем придерживается правил, которые пропагандирует.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Стоит отметить, что фанаты Диас заметили изменения в ее фигуре еще в начале года, когда Камерон начала носить объемные вещи, дабы скрыть свои несколько округлившиеся формы. В тот момент общественность решила, что Кэмерон набрала вес из-за начала приема гормональных препаратов, ведь в своих интервью она не раз заявляла, что после того, как вышла замуж, очень хочет завести ребенка. Но до сих пор осталось неясным, действительно ли актриса проходит курс лечения, так как звезда никак не комментирует свои попытки забеременеть.

Кэмерон Диас, февраль 2016

Напомним, что Кэмерон и ее нынешний супруг Бенджи Мэдден, гитарист группы Good Charlotte, поженились в январе прошлого года. До этого актриса имела продолжительные отношения с Джастином Тимберлейком, Джаредом Лето и Мэттом Диллоном.

Ушел из жизни певец Джордж Майкл

Печальная новость пришла из Британии: скончался известный певец и композитор Джордж Майкл. Об этом сообщил его представитель каналу ВВС. Смерть зафиксировали врачи в поместье артиста в графстве Оксфордшир. ​По данным полиции, нет никаких признаков того, что смерть была насильственной. «С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в этот рождественский день. Семья просит уважать свое право на приватность в это эмоционально сложное время. В настоящий момент комментариев больше не будет», — заявил агент исполнителя.

Джордж Майкл на концерте в Бирмингеме, сентябрь 2012

Свой путь Джордж Майкл (настоящее имя — Йоргос Кириакос Панайоту) начал в 1981 году, когда вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу The Executives, позже переименованную в Wham!. Дуэт добился определенного успеха (чего только стоит хит всех времен «Last Christmas»), однако мировую популярность и любовь Майкл получил после того как в 1987 году занялся сольной карьерой. За свою музыкальную карьеру Джордж Майкл стал знаковой фигурой, без которой невозможно представить поп-сцену ХХ века. Помимо музыкальных заслуг, певец навсегда запомнится своей любовью к миру моды – вспомнить хотя бы видео на песню Freedom, где снялись Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Или более позднее видео Too Funky, которое он сам срежиссировал, на съемки которого вновь позвал своих подруг – Еву Герцигову, Надю Ауэрманн Тайру Бэнкс и других, а костюмы для которого создал Тьерри Мюглер.

Стали известны детали болезни Ким Кардашьян

Затянувшееся затворничество Ким Кардашьян продолжает быть одной из главных тем западных СМИ. К версиям о том, что звезда не может побороть депрессию после ограбления в Париже, добавились слухи о серьезных проблемах со здоровьем, спровоцированных стрессом. Так, сегодня американский портал Radar Online опубликовал новость о том, что причиной затяжного «домашнего ареста» Ким стала именно болезнь: как утверждает источник, врачи диагностировали у знаменитости эндометриоз — заболевание, которое обладает серьезной симптоматикой и может привести к бесплодию. По словам журналистов, девушка узнала о диагнозе еще в конце ноября и незамедлительно поделилась печальными новостями с мужем. Инсайдер добавляет, что состояние здоровья Ким усугубило нестабильное психическое состояниеКанье Уэста и послужило одной из главных причин его нервного срыва. Сейчас самая знаменитая из сестер Кардашьян проходит курс лечения дома.

Напомним, что Ким Кардашьян перестала появляться на публике в начале октября после инцидента в парижском отеле, где на нее было совершено вооруженное нападение. Звезда спешно вернулась в США и полностью приостановила всю светскую жизнь и активность в социальных сетях.

Ирина Шейк и Брэдли Купер помолвлены

Ирина Шейк и Брэдли Купер обручены. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источники, а также на появившееся на пальце Шейк кольцо, похожее на помолвочное. «Брэдли тайно — не афишируя этого — преподнес кольцо Ирине, когда стало точно известно, что у них будет ребенок», — сказал инсайдер. По его словам, до этого момента тема помолвки парой подробно не обсуждалась, но после известия о беременности Шейк актер, не медля, принял решение. Источник отметил, что драгоценность «винтажная», совершенно не показная и очень много значащая для Купера. «Ирина не носит кольцо на публике, потому что они хотят как можно дольше сохранить это в секрете», — добавил инсайдер.

Украшение попало в объектив папарацци несколько дней назад: Шейк выходила из лос-анджелесского особняка актера и случайно его продемонстрировала. Таблоиды отмечают схожесть кольца с тем, что носит Кейт Миддлтон, но с разницей в цвете камня: у герцогини Кембриджской камень синий, у топ-модели — зеленый. В любом случае представители и Купера, и Шейк отказались от комментариев.

Впервые слухи о возможной беременности Ирины Шейк возникли в конце октября. Появление модели на парижском шоу Victoria’s Secret утвердило прессу и блогеров в том, что 30-летняя Шейк точно ждет ребенка. Сообщается, что Ирина находится на 3-4 месяце и будет работать почти до самого конца срока. «Отдавая отчет в том, насколько востребована Ирина, Брэдли согласился, чтобы она работала дальше. При одном условии на последних двух месяцах беременности Ирину должна везде сопровождать и опекать ее мама», — сообщил инсайдер. Также на днях пресса сообщила, что своего первенца звездная пара планирует назвать в честь отца Купера, Чарльза. Если родится девочка, она получит имя Чарли, отмечают СМИ.

Напомним, Ирина Шейк и Брэдли Купер, который старше ее на 11 лет, начали встречаться прошлой весной. На тот момент у Шейк закончился роман с Криштиану Роналду, а Купер порвал с моделью Сьюки Уотерхаус.

Старший сын Джоли грозится обнародовать видео, обличающее Брэда Питта

История любви и ненависти Анджелины Джоли и Брэда Питта вполне тянет на солидный сценарий для семейной мелодрамы. После ряда громких обвинений в адрес друг друга экс-супруги взяли небольшой тайм-аут: Питт сконцентрировался на промотуре своего нового фильма «Союзники», а Джоли вместе с шестью детьми продолжает скрываться от любопытных глаз в своем особняке в Малибу.

К слову, решение о том, кому из актеров достанется право единоличной опеки над наследниками, так пока и не было озвучено. В то время, как обе стороны готовятся к решающему броску, на сцену вышел старший сын пары, 15-летний Мэддокс. Как сообщают источники, мальчик устал терпеть постоянные оскорбления в адрес своей приемной матери и намерен раз и навсегда отомстить Брэду Питту за все его поступки. В руках у Мэддокса есть ценное оружие, которое он планирует в ближайшее время использовать против нерадивого отца. Речь идет о серии компрометирующих видеозаписей, на которых запечатлены сцены многочисленных семейных ссор Джоли и Питта. Инициатором всех конфликтов выступал не кто иной, как достопочтенный глава семейства. Поговаривают, что секретные материалы Мэддокса могут сыграть решающую роль в суде, существенно изменив ход текущего процесса.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

Напомним, что слухи о разводе некогда самой красивой пары Голливуда появились после скандального инцидента в самолете: во время перелета семьи Джоли-Питт из Америки в Англию актер позволил себе поднять руку на старшего сына. По словам очевидцев, супруги начали ссориться на глазах у своих детей и 15-летний Мэддокс встал на защиту Анджелины. После этого происшествия полиция Лос-Анджелеса завела дело на Брэда Питта за жестокое обращение с детьми. Правда, спустя пару недель все обвинения в адрес актера были поспешно сняты.

Мэддокс Джоли-Питт