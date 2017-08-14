Топ-10: самые горячие новости недели

14-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа — копия мамы

Кэтрин Зета-Джонс редко делится фотографиями детей, однако вчера актриса впервые за долгое время опубликовала в своем Instagram снимок дочери Кери. Сейчас они всей семьей отдыхают во Флоренции, о чем Кэтрин сообщила под постом. Поклонники актрисы сразу отметили, что девочка все больше становится похожей на маму: у них одинаковые густые длинные волосы, обаятельные улыбки и вдумчивый взгляд. Часто мама и дочь даже одеваются в одной цветовой гамме.

И хотя юная Кери еще не дебютировала в кино, поклонники голливудской актрисы пророчат ей большое будущее — очевидно, что актерский талант девочка унаследовала от родителей. Напомним, в 2000 году Кэтрин Зета-Джонс вышла замуж за Майкла Дугласа, через несколько месяцев у них родился сын Дилан, а спустя три года — дочь Кери.

СМИ: Елизавета II решила передать королевский престол Уильяму и Кейт

Недавно свой пост в королевстве оставил принц Филипп, поэтому королева нашла адъютанта, который отныне будет сопровождать ее на всех важных мероприятиях. Однако на днях источники, близкие ко двору, сообщили, что 91-летняя Елизавета все-таки решила отправиться на пенсию вслед за супругом. По закону следующим претендентом на престол становится принц Чарльз, но королева намерена передать трон старшему внуку Уильяму и его жене Кейт Миддлтон.

Королева Елизавета и принц Филипп

По словам инсайдеров, королева считает, что с молодым поколением у престола королевство начнет процветать.



«Ее Величество поняла, что Уильям и Кейт — это будущее, — также добавил источник. — Она провела 65 лет на троне, чтобы убедиться, что королевство выживет лишь в руках полностью увлеченного правителя, каким является Уильям».



К тому же источники сообщают, что Елизавета всегда будет делать то, что считает лучшим для укрепления монархии, поэтому она останется непреклонной перед Чарльзом.

Решение королевы привело и к напряженным отношениям Уильма с отцом, который ждал всю жизнь, чтобы стать королем. Похоже, во дворце начинается эпоха новых интриг. И хотя Кейт пытается примирить мужа с Чарльзом, сейчас она больше беспокоится за детей, ведь на Георга и Шарлотту и так оказывают серьезное влияние.



Что ж, пока официального подтверждения этой информации не было, однако Британия уже постепенно готовится принять нового правителя.

Принц Чарльз и Елизавета

СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт приостановили бракоразводный процесс

Вот уже больше года весь мир обсуждает развод Анджелины Джоли и Брэда Питта. И, несмотря на эпопею, достойную сериала, источники, близкие к паре, сообщили новую информацию изданию US Weekly. На этот раз инсайдеры уверены, что актеры готовы к воссоединению. «Уже несколько месяцев их бракоразводный процесс стоит на одном месте, и никто не думает, что он вообще состоится», — сообщает американский ресурс.

По сообщениям источников, Анджелина после нескольких месяцев размышлений все-таки согласилась дать Питту второй шанс. А он, в свою очередь, избавился от алкогольной зависимости и пересмотрел свое отношение к Джоли и детям. «Анджелина все еще любит его», — добавляют инсайдеры. Что ж, учитывая последние интервью супругов, они оба жалеют, что все так произошло. Вполне возможно, что Питт и Джоли все еще могут сойтись.

Ксения Собчак прокомментировала расставание Абрамовича и Жуковой

Последние несколько дней в сети обсуждают расставание российского миллиардера Романа Абрамовича и его супруги, бизнесвумен Даши Жуковой. После заявления пары, которое было опубликовано на американском ресурсе PageSix.com, супруги больше не давали комментариев, однако прояснить ситуацию взялась близкая подруга Даши Ксения Собчак. Вчера она выложила в свой Instagram пост, в котором не стала называть имен, однако подписчики телеведущей поняли, что она имеет в виду Жукову.



«Надо уметь ценить то, что приходит в твою жизнь, наслаждаться тем, что имеешь, и, самое сложное, отпускать, когда все заканчивается... Сегодня я мысленно с одним очень дорогим человеком, которого знаю с детства, красивой и яркой женщиной, у которой впереди масса невероятных открытий и новых дорог!!! С любовью одному дорогому человеку из моего детства, которым я действительно восхищаюсь», — написала Ксения.

Собчак и Жукова дружат уже более 20 лет: в юности они жили рядом, проводили время в одних и тех же местах и всегда очень трепетно друг к другу относились. И хотя сейчас подруги видятся редко, в их соцсетях периодически появляются совместные фотографии.

Ксения Собчак и Даша Жукова ФОТО PHOTOEXPRESS.RU

Хлоя Морец впервые рассказала о конфликте с Ким Кардашьян

Одна из самых перспективных голливудских актрис Хлоя Морец нередко дает откровенные интервью, за что ее и обожают поклонники. Например, совсем недавно девушка впервые рассказала о конфликте с Ким Кардашьян, обнаженную фотографию которой юная Морец однажды раскритиковала. На комментарий актрисы телезвезда ответила почти моментально: «Поприветствуем Хлою Грейс Морец, которую никто не знал до этого момента». Позже нелестные комментарии оставляли девушке и сестры Ким, однако Хлоя решила оставить перепалку. Теперь же на вопрос журналиста о том, что она думает о Ким, Морец ответила: «Грустно, что она может позволить себе такой диалог с молодой девушкой. В ней столько ненависти к женщинам».

Также Хлоя не обошла стороной тему борьбы с бодишеймингом. Когда ей было 15 лет, она снималась в кино с актером, к которому испытывала симпатию, однако чувства юной Морец были не взаимны. «Парень, который мне действительно нравился, сказал: «Я бы никогда не стал с тобой встречаться в реальной жизни». Я была шокирована, а он добавил: «Ты слишком крупная!». После чего указал на мою фигуру. Это был единственный актер, который довел меня до слез на съемочной площадке. Он мог бы просто отказать, но ему, видимо, нужно было унизить девушку-подростка и сделать ей больно».

Сегодня Хлоя старается не обращать внимания на критику и с удовольствием подчеркивает формы, добавляя, что никогда не была «худышкой» и не собирается следовать голливудским стандартам.



Напомним, что в прошлом году актриса рассталась с сыном Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклином, роман с которым длился около двух лет. Хлоя неоднократно говорила, что он ее поддерживает и не дает никому в обиду. Правда, расстались молодые люди по неизвестным причинам.

Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец

Рианна кардинально сменила имидж

В последние несколько месяцев весь мир обсуждает изменившуюся фигуру Рианны, однако такое повышенное внимание певицу не смущает. Более того, она решила спровоцировать новую волну обсуждений в сети, перекрасив волосы в голубой цвет.

ФОТО LEGION MEDIA

ФОТО LEGION MEDIA

Вчера Рианну заметили в джинсовой куртке-oversize Louis Vuitton, коротких шортах, мужских высоких ботинках, бейсболке и солнцезащитных очках. Но, конечно, все внимание прохожих было приковано к новой прическе звезды. И хотя многие поклонники Рианны уверены, что это парик, другие утверждают, что девушка действительно решилась на радикальный эксперимент с внешностью.

Развода не будет: что на самом деле происходит между Абрамовичем и Жуковой?

На днях стало известно, что одна из самых красивых российских пар – Роман Абрамович и Даша Жукова – расстались. Об этом сообщили сами супруги в заявлении американской прессе. Однако позже выяснилось, что речь не идет об официальном разводе. Источник, близкий к паре, сообщил СМИ, что бывшие возлюбленные не хотят начинать бракоразводный процесс из-за раздела имущества, ведь это займет очень много времени. Конечно, после развода Жукова получила бы отступные в сумме около $300 млн, а также особняк в Колорадо и предметы искусства, общая стоимость которых составляет $150 млн. Но, видимо, Роман и Даша не хотят привлекать слишком много внимания к разводу и предпочитают по-прежнему сохранять приватность.

Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились, хотя о том, что они заключили официальный брак, стало известно лишь в 2015 году. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

СМИ: У Романа Абрамовича новый роман

Вчера на американском ресурсе PageSix.com появилось официальное заявление Романа Абрамовича и его супруги Даши Жуковой о расставании. Теперь о разводе одной из самых красивых российских пар говорит весь мир. Но о напряженных отношениях между Романом и его избранницей стало известно еще несколько лет назад: тогда у супругов впервые наметился раскол.

Абрамовичу приписывали немало романов, однако ни одна из теорий не получила подтверждения. Неоднократно олигарха подозревали в отношениях с российской артисткой балета Дианой Вишневой, а одной из последних кандидаток на роль сердца Романа стала недавно разведенная Надежда Оболенцева.



Сам Абрамович пока не дает комментариев по этому поводу: похоже, после развода с Дашей Жуковой его личная жизнь станет еще более приватной. Напомним, Роман и Даша познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

Роман Абрамович и Даша Жукова расстались

Самая обсуждаемая, влиятельная и красивая русская пара в мире - Роман Абрамович и Дарья Жукова - официально рассталась. Об этом сегодня сообщил американский ресурс PageSix.com. Много лет отношения супругов казались очень гармоничными, пока пару лет назад в СМИ впервые не заговорили о разного рода непримиримых противоречиях. Однако пара неоднократно опровергала эту информацию и воздерживалась от комментариев.

Сегодня супруги опубликовали официальное заявление о своем разводе.



«После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе.



Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период».

Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова познакомились в 2005 году, а спустя несколько лет поженились. В 2009-м у них родился сын Аарон Александр, а в 2013-м дочь Лея.

У Танцующего миллионера финансовые проблемы

Итальянский миллионер Джанлука Вакки, прославившийся в Instagram благодаря видео танцев со своей женой Джорджией Габриэле (пару месяцев назад супруги расстались), никогда не скрывал, что любит жить на широкую ногу. Только на прошлой неделе Танцующий миллионер масштабно отпраздновал свой 50-летний юбилей вместе с новой возлюбленной, вице-мисс Вселенной-2015, 23-летней Ариадной Гутьеррес, а сегодня газета Corriere della Sera сообщила, что имущество Вакки арестовано за долги.