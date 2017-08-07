Топ-10: самые горячие новости недели

Эксклюзив ELLE: стали известны причины ухода Андрея Малахова с Первого канала

Вот уже неделю одним из главных информационных поводов является обсуждение возможного ухода Андрея Малахова с Первого канала. Бессменный ведущий самого рейтингового ток-шоу страны не сделал на эту тему ни одного официального заявления. Впрочем, как сообщают инсайдеры, близкие к Малахову, причиной, по которой он покидает Первый канал, является декретный отпуск! Оказавшиеся в распоряжении редакции фото звёздной пары, которые были сделаны во время отдыха в знаменитом Hotel Cala Di Volpe на Сардинии, подтверждают эту информацию. Судя по данным кадрам, супруга телеведущего Наталья Шкулева находится на серьёзном сроке беременности. Скрывать этот факт пара, очевидно, уже не планирует - тем более, что Наталья и Андрей ведут активный образ жизни и проводят время в обществе друзей и близких. Их соседями по отдыху стали дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, певец Филипп Киркоров, сын князя Монако Эрик-Александр Стефан, телеведущая Анна Чапман, бизнесмен Алишер Усманов, чья лодка украшает залив, и многие другие. Вчера Андрей Малахов и Наталья Шкулева появились на ужине в клубе Billionaire, где продолжал отмечать свой 50-летний юбилей их друг - итальянец Джанлука Вакки.

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Предстоящее пополнение в семье пара пока не комментирует. Впрочем, источники, близкие к паре, сообщают, что именно беременность супруги телеведущего стала камнем преткновения в вопросе дальнейшей судьбы Малахова на Первом канале! Руководство, поставленное в известность, что телеведущий планирует уйти в декретный отпуск, встретило новость негативно. Суть конфликта оказалась в следующем: после сообщения телеведущего о желании уйти в отпуск по уходу за ребёнком, от нового продюсера ток-шоу поступил комментарий, что «Пусть говорят» — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бэбиситтер. Такая постановка вопроса, по сообщению источников, показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой. Напомним, что в соответсвии с пунктом 2 статьи 256 ТК , отпуск по уходу за ребенком может быть также предоставлен отцу ребенка или другому родственнику.

ФОТО Instagram @natashashkuleva

ФОТО Instagram @natashashkuleva

Напомним, что Андрей Малахов около 25 лет является сотрудником Первого канала и считается самым рейтинговым телеведущим страны. Кроме того, Малахов - главный редактор журнала Star Hit. С супругой Натальей Шкулевой, бренд-директором и издателем ELLE в России, они познакомились на работе - оба медиапроекта входят в портфель компаний Hearst Shkulev Media.

ФОТО Из личного архива Натальи Шкулевой

ФОТО Из личного архива Натальи Шкулевой

У редакции нет точных сведений, когда именно должен появиться на свет долгожданный первенец, но, судя по эксклюзивным кадрам с отдыха пары, половина срока миновала. Мы желаем здоровья будущей маме и терпения отцу.

У Танцующего миллионера новый роман

В начале июля в прессе появились сообщения, что Джанлука Вакки, известный как Танцующий миллионер, и его жена Джорджия Габриэле расстались. Подтверждением этого было то, что Джанлука и Джорджия уже давно не публиковали в соцсетях совместные фото и видео и что миллионера видели в компании вице-Мисс Вселенной-2015 Ариадны Гутьеррес. Модель поделилась в Instagram своим снимком с Вакки, что и вызвало разговоры об их романе. На днях миллионер косвенно подтвердил их, опубликовав сразу несколько фотографий с Гутьеррес. 49-летний миллионер и 23-летняя модель сейчас проводят вместе отпуск: влюбленные делятся с подписчиками фото, где они загорают и веселятся на яхте.



Ариадна Гутьеррес известна не просто как вице-Мисс Вселенная. Модель из Колумбии — это та самая девушка, которую в 2015 году ведущий Стив Харви по ошибке назвал победительницей конкурса. Позже выяснилось, что на самом деле Ариадна заняла второе место, а главный титул получила Мисс Филиппины Пия Алонсо.

Свадьба продолжается: роскошные подарки Никиты Преснякова и Алены Красновой

На прошлой неделе состоялась свадьба внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. 26-летний музыкант женился на своей 20-летней возлюбленной Алене Красновой, с которой они встречались около четырех лет. Праздник прошел в роскошной подмосковной резиденции, невеста отправилась под венец в пышном, расшитом кружевом платье, а Никита выбрал классический смокинг. Клятвы влюбленные произносили под аркой, украшенной живыми цветами.

Кстати, роскошную свадьбу организовала Кристина Орбакайте - вместе с Аленой они обсудили все детали, а затем мама жениха проследила за тем, чтобы все прошло идеально. Кроме того, Кристина спела на свадьбе сына, что, правда, было незапланировано. На праздник прибыло около 200 гостей, среди которых были и звезды российского шоу-бизнеса.

Бабушка Никиты, Алла Пугачева, приехала с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте — с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени Байсаровым, а Владимир Пресняков — с женой Натальей Подольской. Также на свадьбе были Владимир Пресняков-старший с женой Еленой. Кстати, все женщины выбрали наряды с кружевом — под стать невесте. На церемонию прибыли и Филипп Киркоров с Дмитрием Колдуном —последний подарил молодоженам мотоцикл, на котором Никита прокатился прямо во время праздника.

Бабушка и родители подарили молодоженам квартиру на Лубянке за 60 млн. рублей и участок на 50 соток в Малых Бережках. Алла Борисовна устроила сюрприз внуку, исполнив песню «А знаешь, все еще будет», но кроме трогательных подарков были и презенты с юмором. Например, один из друзей Никиты подарил новоиспеченным супругам биткоин: в надежде, что валюта будет расти.

Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина вышла замуж за итальянского миллионера

Еще одна звездная свадьба состоялась в минувшие выходные: 23-летняя модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина и 43-летний владелец строительной компании Morabito Projects, миллионер Валерио Морабито поженились в итальянской коммуне Равелло. Подвенечный наряд-трансформер невесты создал мастер свадебной моды, ливанский дизайнер Зухаир Мурад. В церкви Сидоркина появилась в платье с пышной юбкой и шлейфом. На ужине в отеле Belmond Hotel Caruso Вита отстегнула тяжелую юбку, оставшись в длинном лаконичном платье из кружева.

Свой первый танец новобрачные исполнили под песню Кэти Перри A Thousand Years. Поздравить молодоженов в Италию приехали не только их родственники, но и подруги и коллеги Сидоркиной. Напомним, что о своей помолвке Вита и Валерио объявили в начале этого года. По сведениям прессы, примерно в 2010 году у Морабито был короткий роман с Ириной Шейк, однако тогда российская супермодель предпочла итальянскому бизнесмену футболиста Криштиану Роналду.

«Королева лишила меня единственного любимого мужчины»: принцесса Диана

20 лет назад, 31 августа 1997 года, принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже. К годовщине смерти королевы сердец в прессе все чаще стали появляться новые детали ее жизни. Так, сыновья принцесса Дианы, принцы Уильям и Гарри, впервые рассказали о матери в фильме «Наша мама Диана: ее жизнь и наследие». Еще одна документальная лента, которая скоро увидит свет, — «Диана: История ее словами» — отличается еще большей откровенностью.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Фильм состоит преимущественно из записей уроков Дианы по ораторскому искусству, которые принцесса брала в 1991 году. Тогда роман принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз стал достоянием общественности, и Диана тренировала речь для многочисленных интервью. Преподаватель леди Ди Питер Сеттелин записывал все их уроки на видео, чтобы указывать ей на ошибки, не зная, какую ценность эти записи будут иметь через пару десятков лет. Диана была крайне расположена к своему учителю и практически изливала ему душу.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Диана рассказывала Сеттелину все: в ленте будут показаны монологи принцессы об ее отношениях с принцем Чарльзом и другими мужчинами. «День свадьбы был худшим в моей жизни. До этого мы встречались всего 13 раз. А наша сексуальная жизнь была просто странной. Где-то шесть или семь лет назад это прекратилось. Чарльз считал, что в этом просто нет необходимости», — говорила леди Ди.

Принцесса Диана и Барри Маннаки

Также в фильм вошли кадры, на которых принцесса рассказывает трагическую историю ее любви со своим телохранителем Барри Маннаки. «В 24 года я была влюблена в человека, который был для меня всем. Потом его убрали, поскольку появились подозрения о нашей связи. Всего через три недели после увольнения он погиб. Он был любовью всей моей жизни», — говорила Диана.

Фото дня: Брэдли Купер и Ирина Шейк на прогулке с дочкой

Свершилось! Брэдли Купер и Ирина Шейк перестали скрывать Лею де Сену, начав все чаще появляться вместе на публике. Так, на днях фотографам удалось запечатлеть звездных родителей во время прогулки с четырехмесячной дочкой. Особенно умилительно было наблюдать за тем, как заботливый отец ухаживал за малышкой, которая сидела в специальном рюкзаке-кенгуру: актер кормил ее из бутылочки и укачивал, когда она капризничала.

Вместе семья отправилась на фермерский рынок Санта-Моники — Ирина сама покупает большую часть продуктов для дома. Совместное появление модели и актера на публике стало первым за долгое время. Из-за работы над новым фильмом «Звезда родилась» в первые месяцы после рождения Леи де Сены Купер редко бывал дома, поручив все заботы о дочери возлюбленной и ее матери. Теперь, когда съемки подошли к концу, актер начал больше времени уделять семье.

Напомним, что дочь Брэдли Купера и Ирины Шейк появилась на свет 21 марта в частной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Какое-то время паре удавалось скрывать этот факт от общественности, однако в сети появилось свидетельство о рождении малышки. У себя в Instagram Ирина до сих пор не выкладывает фото дочери и еще ни разу не давала интервью на эту тему.

ФОТО LEGION MEDIA, GETTY IMAGES

Рианна: «Кто-то назвал меня полной?»

Эта музыка будет вечной: вот уже который месяц не утихают разговоры вокруг сильно изменившейся внешности Рианны. Шутка ли, за последний год певица набрала ни много ни мало около 10 килограммов лишнего веса. Впрочем, знаменитости ловко удается уворачиваться от постоянных нападок со стороны общественности.

Например, на днях в интернете появилось видео, на котором Рири набирает в магазине гору чипсов. Подпись под ним гласила: «Следи за тем, что ты ешь», а количество просмотров близилось к отметке в 20 тысяч. Барбадосская красавица предпочла не оставаться в стороне и со свойственной ей резкостью ответила обидчикам: «Кто-то назвал меня полной?», сопроводив подпись смеющимися смайликами.

Это уже далеко не первый случай, когда Рианна отвечает на резкую критику в свой адрес. В Instagram певицы то и дело появляются картинки, на которых Ри обыгрывает тему собственного лишнего веса. Поклонники звезды уверены, что сейчас девушка более чем комфортно чувствует себя в нынешнем теле. Возможно, виной тому новый роман знаменитости с арабским миллионером Хассаном Джамилем, который, поговаривают, просто без ума от сексуальной фигуры своей девушки.

Ксения Собчак показала сына Платона

Кажется, Ксения Собчак полностью освоилась с новой для нее ролью: вместе с 8-месячным сыном Платоном она вовсю колесит по миру, то и дело выкладывая трогательные семейные фотографии. Так, на одном из последних кадров, появившихся в Instagram Ксении, можно немного рассмотреть лицо мальчика. Внимательные поклонники не преминули отметить, что, судя по чертам лица, когда вырастет, мальчик будет больше похож на свою звездную маму.

Впрочем, и на этом фото лоб и глаза Платона предусмотрительно закрыл собой Максим Виторган, не давая возможности как следует рассмотреть лицо малыша. Подписчики в предвкушении: еще пара подобных снимков, и супруги наконец-то решатся поделиться полноценной фотографией сына. Многие выдвигают предположения, что официальное фото будет опубликовано ближе ко дню рождения мальчика — 18 ноября.

СМИ: Принц Гарри сделал Меган Маркл предложение в Африке

Вчера Меган Маркл праздновала 36-летие, в честь чего принц Гарри устроил возлюбленной романтическую поездку в Африку. Снимки пары из аэропорта опубликовало на своем сайте издания The Sun. Источник сообщил СМИ, что «Гарри давно планировал этот праздник», ведь именно в день рождение Меган он хотел сделать ей предложение. Все это звучит более чем убедительно, ведь старший брат Гарри Уильям попросил Кейт Миддлтон стать его женой именно во время поездки в Африку.

Также источник сообщил, что принц подготовил все заранее: сначала они отправились на прогулку по озеру, а затем поехали в Кению, где их ждал романтический ужин на вилле с видом на невероятный закат. Похоже, именно в этот момент Гарри признался Меган в чувствах и задал заветный вопрос.

ФОТО Legion Media

Напомним, что роман принца Гарри и Меган Маркл начался летом 2016 года. Принц серьезно настроен по отношению к звезде сериала «Форс-мажоры»: он познакомил ее с принцем Уильямом, Кейт Миддлтон и бабушкой Елизаветой II. По одним данным, Гарри уже сделал предложение Меган, а по другим, планирует обручиться с ней на первую годовщину их отношений, которая, кстати, вот-вот состоится.

ФОТО Legion Media

Шакира кардинально сменила образ

С самого начала своей музыкальной карьеры Шакира оставалась верна светлому оттенку волос. Каково же было удивление поклонников, когда в Instagram 40-летней певицы появилось фото звезды в совершенно новом образе. Место пшеничного блонда занял красивый медный оттенок. «Рыжим всегда веселее», — подписала снимок знаменитость.