Топ-10: самые горячие новости недели

Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте женился

Сегодня состоялась свадебная церемония сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его возлюбленной Алены — молодые люди начали встречаться еще в 2014-м году. Предложение девушке певец сделал 8 марта этого года, однако дату свадьбы пара скрывала. На прошедших выходных жених и невеста отпраздновали мальчишник и девичник, намекнув, что церемония состоится совсем скоро. И вот сегодня утром они отправилась в ЗАГС, а затем — в загородную элитную резиденцию в Подмосковье.

Алена выбрала роскошное пышное платье с вышивкой, кружевом и открытыми плечами. Волосы девушки были уложены мягкими волнами, в которые были вплетены изящные белые цветы. Образ невесты завершал лаконичный букет из белых роз. Никита же предпочел костюм темно-серого цвета, светлый жилет, классическую белую рубашку и голубой галстук. Вместо марша Мендельсона Алена отправилась под венец под рок-композицию, а после жених и невеста произнесли клятвы, которые приготовили друг для друга заранее, под роскошной аркой, украшенной живыми цветами.

Подружки невесты были в одинаковых серебристых платьях, а друзья жениха — в синих костюмах. Но больше всего гостей (которых на церемонии было около 200 человек) поразил танец Никиты и Алены: они в буквальном смысле парили в воздухе.

На церемонии собрался весь свет российского шоу-бизнеса и, конечно, именитая семья Никиты: Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени, Владимир Пресняков и Наталья Подольская Напомним, солист рок-группы Multiverse Никита и его возлюбленная Алена познакомились три года назад: какое-то время пара скрывала отношения, однако спустя год они появились вместе на музыкальном фестивале «Новая волна». В 2015-м году молодые люди расставались, но спустя несколько месяцев возобновили отношения.

СМИ: Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз

Пока Брэду Питту приписывают романы с Сиенной Миллер и Эль Макферсон, Анджелина появляется на публике в компании сексуального незнакомца. И хотя имя нового предполагаемого избранника актрисы неизвестно, похоже, у них действительно все серьезно. По крайней мере, так сообщают источники, близкие к Джоли. На днях стало известно, что Анджелина задумывается о седьмом ребенке, отцом которого станет именно этот таинственный незнакомец. Однако актриса не собирается усыновлять ребенка — она хочет обратиться к услугам суррогатной матери.

ФОТО Splash news/Getty

Инсайдеры также сообщают, что после того, как брак Анджелины разрушился, она думала, что больше не захочет детей, но, кажется, нашла человека, который достоин роли отца ее ребенка. «Энджи очень серьезно относится к этому парню, к тому же ради нее он развелся с женой», — добавляют источники. Все, что известно о новом возлюбленном актрисы: ему около 50 лет, он ближневосточного происхождения и окончил Оксфорд. Когда они с Анджелиной познакомились, оба были женаты, и, в отличие от актрисы, твердо решившей уйти от Питта, жена ее нового избранника не давала ему развод.

Напомним, Джоли и Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». В 2014-м пара сыграла свадьбу, а в конце прошлого года Анджелина подала на развод, обвинив супруга в жестком обращении с детьми. После расследования обвинения с Питта были сняты. Недавно актер признался, что главной причиной их разрыва оказалось увлечение Брэда Питта спиртным.

Иванка Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне

Вчера Иванка Трамп посетила пресс-конференцию, посвященную сбору средств для будущей предвыборной кампании. Помимо дочери президента Соединенных Штатов и ее супруга Джареда Кушнера на мероприятии также присутствовали ключевые представители Республиканской партии, в число которых вошли вице-президент Майкл Пенс и министр образования США Бетси Девос. В Смитсоновском институте, где проходила основная часть встречи, Иванка появилась в кружевном платье темно-синего цвета с белыми и черными вставками Jonathan Simkhai. Свой образ старшая дочь Дональда Трампа дополнила бежевыми лодочками на высоком каблуке.

Маски прочь: Ким Кардашьян поделилась фото без парика и косметики

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Ни для кого не секрет, что все это заслуга париков: по признанию звезды, она бы никогда не решилась на осветление прядей. Именно из-за маниакального желания знаменитости всегда быть совершенной порой бывает так трудно разглядеть настоящую Ким за плотным слоем косметики и каскадом струящихся волос. Впрочем, недавно супруга Канье Уэста предоставила всем желающим возможность ненадолго взглянуть на себя без косметики и парика.

Оказывается, сейчас у Instagram дивы удлиненный боб, который она собрала в две маленькие косички, чтобы волосы не мешали в процессе записи очередного тьюториала по созданию контуринга. Кроме того, у Ким наращенные ресницы, а кожа, несмотря на постоянное обилие косметических средств, находится в отличном состоянии. Впрочем, от звезды реалити можно ожидать чего угодно: вполне вероятно, что перед показательным уроком по созданию фирменного мейкапа знаменитость потрудилась наложить пару косметических «фильтров» на кожу, чтобы не появляться в кадре полностью без макияжа.

Редкий кадр: Ирина Шейк на шопинге с дочерью

Вчера папарацци удалось сделать несколько новых фотографий Ирины Шейк и ее новорожденной дочери. В частности, возлюбленная Брэдли Купера была сфотографирована по дороге в один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса. Модель специально завернула ребенка в детское одеяло, дабы скрыть лицо Леи от вездесущих поклонников. Ирина была одета в длинное просторное платье и босоножки на плоской подошве. На прогулке ее сопровождала няня. Напомним, что не так давно в сети появилась первая фотография дочери 31-летней модели и ее бойфренда Брэдли Купера, которой на днях исполнилось четыре месяца.

Ирина Шейк с дочерью ФОТО Legion-Media

Рианна в платье Giambattista Valli заставила весь мир говорить о себе

Рианна обожает многослойные наряды, правда, поклонники то и дело сравнивают их с кондитерскими изделиями. Так, для премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет» она снова выбрала платье-«торт». Наряд Giambattista Valli насыщенного красного оттенка с открытыми плечами Рианна дополнила крупными серьгами и маленьким клатчем. Платье так заметно подчеркивало линию декольте, что складывалось впечатление, будто девушке трудно дышать.

Кстати, когда пару месяцев назад певица набрала вес, ей удавалось выгодно подчеркнуть это и скрыть недостатки, однако новый выход Ри спровоцировал разговоры о беременности. Поклонники не исключают такой возможности, ведь сейчас певица наслаждается новым романом с миллиардером из Саудовской Аравии Хасаном Джамилем.

Маколей Калкин изменился до неузнаваемости

Актер Маколей Калкин прославился, еще будучи ребенком: в 10 лет он снялся в знаменитом новогоднем фильме «Один дома», который и сделал его звездой. Однако с возрастом ему так и не удалось добиться успеха — после нескольких малобюджетных фильмов и спектаклей Калкин решил уйти из кинематографа в музыкальный бизнес и организовал собственную рок-группу The Pizza Underground, которая также не смогла стать популярной.



Кадр из фильма «Один дома», 1990 год

Неудачи в карьере отразились на внешнем виде Маколея: поклонники перестали узнавать актера. Недавно актер решил сменить имидж, сделал короткую аккуратную стрижку и стал носить очки.

Маколей Калкин в 2014 году ФОТО splash news/getty images

Маколей Калкин в 2017 году

По мнению прессы и фанатов актера, такой эксперимент пошел ему на пользу. В СМИ считают, что поработать над внешностью и изменить прическу его заставил новый роман — возлюбленной Маколея Калкина называют актрису Бренду Сонг.

Вера Брежнева: «В моем теле и лице нет имплантов и филлеров. Я — эко-продукт!»

Популярный инстаграм-проект @Slimbitchclub , который создали звездные подруги Ксения Собчак, Полина Киценко, Белоника, Оксана Лаврентьева и Матильда Шнурова, представляет собой небанальный паблик на тему ЗОЖа и похудения. Так, сегодня его героиней стала певица Вера Брежнева, которая очень подробно рассказала о том, как питается и каким физическим активностям отдает предпочтение.

Певица рассказала, что является жаворонком, а потому для нее очень важным приемом пищи является завтрак. Впрочем, начинает она его после стакана теплой воды и 15-минутной разминки. Первый прием пищи состоит из углеводов — это каши, к которым может быть добавлен белок (яйца или сырники на кукурузной муке), если следующая трапеза будет нескоро. Самым сытным и обильным является обед: днем Вера может позволить себе немного больше, чем на ужин. Кстати, ужин по режиму певицы должен закончиться до 20-00, и он у Брежневой более чем аскетичный: белок + овощи белого или зеленого цвета. Дело в том, что желтые, красные и оранжевые овощи, по мнению артистки, задерживают воду и содержат сахар, а потому не подходят для вечернего приема пищи.

Также Вера Брежнева сформулировала главное правило своего рациона: «Я не употребляю ничего рафинированного вообще! Я не употребляю рафинированное масло, я не употребляю рафинированный сахар, не употребляю рафинированную муку, поэтому все продукты в моем рационе необработанные. Если я не уверена в качестве продуктов, допустим, в кафе, ресторане, самолете, я просто не ем их». Вместо сахара Вера употребляет только мед и фрукты. Также у певицы под полным запретом молоко и все молочные продукты — только в крайнем случае она позволяет себе немного творога или кефира. Питьевой режим — 1,5 литра воды в день. Что касается спорта, то помимо разминки звездная блондинка практикует пилатес и силовые нагрузки, причем занимается с собственным весом на коврике практически без специальных приспособлений. Закончила свое интервью Вера Брежнева очаровательным заявлением: «Ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — эко-продукт, кровь с молоком!».



Бриджит Макрон организовала встречу с Рианной

В рамках своей работы с благотворительным фондом One Бриджит Макрон встречается со знаменитостями мирового масштаба, чтобы обсудить проблемы бедности. Например, вчера на встречу с первой леди прилетел солист группы U2 Боно, а сегодня Бриджит познакомилась с Рианной, которая прибыла в столицу Франции сразу после премьеры фильма «Валериан и город тысячи планет». В Елисейском дворце Рианна появилась в костюме - серые классические брюки и рубкашка-oversize. Сверху певица накинула объемный темный пиджак, завершив образ утонченными босоножками и сумкой на цепочке.

Макрон же выбрала зауженные джинсы и лаконичный белый жакет с коротким рукавом, добавив яркий акцент в виде лодочек насыщенного синего оттенка.

ФОТО EastNews

Сын Грейс Келли прокомментировал отношения принца Гарри и Меган Маркл

Весь мир обсуждает скорую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл: сначала все говорили о том, что актриса покинула съемочную площадку сериала «Форс-мажоры», чтобы подготовиться к церемонии, а теперь — что принц подарил возлюбленной новое кольцо. Однако пара не подтверждает эту информацию и продолжает скрывать подробности личной жизни. Но, видимо, не только поклонников влюбленных беспокоит их судьба: на днях князь Монако Альбер II дал развернутый комментарий журналу People о том, как он относится к Гарри и Меган. Все потому, что он сам рос в семье князя Ренье и голливудской актрисы Грейс Келли, о чьем браке говорили все.

Князь Альбер с женой Шарлен и сыном Жаком Онорем Ренье

«Мне кажется, принц Гарри и Меган Маркл действуют сейчас очень правильно. Пока я могу предложить им лишь один совет — сохранять спокойствие и продолжать наслаждаться своими отношениями. Конечно, ввести человека из шоу-бизнеса в королевскую семью очень и очень непросто. Особенно в случае с британской монаршей семьей: все-таки такого внимания прессы не удостоена ни одна королевская семья Европы. Рано или поздно Гарри и Меган придется попасть под сильнейшее давление общественности, но, думаю, актерские навыки Меган в данном случае ей очень помогут. Актерство дает тебе некую подготовку к такой жизни, хотя, честно говоря, к такому невозможно подготовиться заранее», — поделился Альбер.

Принц Гарри и Меган Маркл

Также князь добавил, что мама неоднократно признавалась ему: актерские навыки помогли ей приспособиться к новому образу жизни, который начался после свадьбы с отцом. «Мама учила нас делать все возможное, чтобы защитить свое право на частную жизнь. Все же в некоторых случаях столкновения с прессой не избежать, но тут нужна мудрость. Например, уезжая в отпуск, мы отдаем утренний час первого дня фотографам. Они могут сразу сделать свою работу и взамен предоставить нам спокойные каникулы», — также добавил Альбер. Похоже, князь как никто другой понимает, как непросто приходится принцу Гарри и Меган в борьбе за свою частную жизнь. Напомним, звезда фильмов Хичкока Грейс Келли в 1956 году познакомилась с князем Ренье III, а буквально через полгода они сыграли свадьбу. Став княгиней, Грейс Келли оставила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье. В браке у Ренье и Грейс родилось трое детей: Каролина Маргарита Луиза, Альбер II и Стефания Мария Елизавета.