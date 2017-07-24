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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    24 июля 2017

    Топ-10: самые горячие новости недели

    Не пропустите главные события прошедших семи дней!

    Первый модный провал Шарлиз Терон

    Каждый новый выход Шарлиз Терон получает тысячи восхваляющих отзывов модных критиков. Но вчера, на презентации фильма «Взрывная блондинка» в Берлине, впервые за много лет образ голливудской актрисы подвергся критике.

    Звезда появилась на мероприятии в кроп-топе и юбке с высокой талией белого цвета. Смелый образ, по мнению модных экспертов, стал самым неудачным за всю историю выходов Шарлиз, которая умела выглядеть стильно даже в ультрасексуальных образах.


    Модный провал Шарлиз Терон

    Казалось бы, почему нет? Знаменитости по всему миру демонстрируют голый живот, который в этом сезоне смотрится актуально не только на пляже, но и в рамках светского дресс-кода.

    Несмотря на то, чтобы кроп-топы сегодня переживают свой ренессанс с конца 90-х - начала 00-х, модные критики советуют эксперименты с этим предметом гардероба оставить менее возрастным модницам: после 40 лет даже находящимся в отличной физической форме красавицам стилисты обычно подбирают наряды с другими пикантными акцентами.

    Модный провал Шарлиз Терон
    Модный провал Шарлиз Терон
    Модный провал Шарлиз Терон

    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

    Мила Кунис и Эштон Катчер стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Впрочем, иногда фотографам все же удается сделать редкие фото звездного семейства во время совместных прогулок. Чаще всего в прессе появляются снимки супругов вместе с 3-летней дочерью Уайетт, а вот 8-месячный Дмитрий, напротив, редко становится героем передовиц.

    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

    Впрочем, недавно фотографам все же удалось сделать несколько редких кадров звездной четы в полном составе: вместе с детьми Мила и Эштон посетили Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Уайетт сидела на коленях актера, за которым прочно закрепилась слава одного из самых сумасшедших и заботливых отцов Голливуда, а Дмитрия не выпускала из рук Мила.

    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

    Напомним, что ради детей 33-летняя актриса стала гораздо реже появляться на киноэкранах. Мила уверена, что ее карьера не стоит того, чтобы месяцы напролет находиться вдали от малышей и не иметь возможности следить за тем, как быстро они растут. Что касается Эштона, то актер также старается как можно реже отлучаться от жены и детей. Катчер не раз признавался, что по-настоящему гордится тем, что его семья — одна из самых образцовых в Голливуде.

    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми
    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми
    Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон

    Эта светская неделя, несомненно, проходит под знаком Шарлиз Терон, которая дает мировым СМИ один повод за другим для обсуждения. Новый фильм, холодная война с Анджелиной Джоли, новый возлюбленный и модные образы — один провокационнее другого. Так, на прошлой неделе разгорелся настоящий скандал после появления 41-летней актрисы в неоднозначном наряде Dior, состоящем из кроп-топа и мини-юбки: поклонники и критики решили, что это был явный перебор, а сам образ назвали худшим за всю историю выходов Шарлиз. Впрочем, актриса не сильно горевала и лишь блестяще провела работу над ошибками: ее новый образ поразил еще более радикальной длиной мини, но на этот раз с глухим закрытым верхом. Деним, модные ботильоны, роскошный мейкап и самые красивые ноги Голливуда — язык не поворачивается сказать, что Терон оделась не по возрасту.

    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон
    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон
    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон
    Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон

    Наталья Водянова показала подросшую дочь

    Наталья Водянова редко публикует в своем Instagram фото детей, сыновей Лукаса, Виктора, Максима, Романа и дочери Невы. Вчера супермодель поделилась с подписчиками в Instagram «бумерангом» с 11-летней дочкой.

    В коротком ролике Наталья и Нева танцуют на побережье. При этом мама и дочь одеты в одинаковые черные купальники с изображением кошачьей мордочки. Подписчики модели отметили, что 11-летняя Нева с возрастом становится все больше похожей на Наталью.

    Напомним, что троих старших детей Наталья Водянова родила в браке с Джастином Портманом. Отцом младших сыновей Водяновой является ее жених Антуан Арно.

    Dior изготовил свадебное платье для Миранды Керр

    В конце мая 34-летняя австралийская модель Миранда Керр вышла замуж за 26-летнего миллиардера Эвана Шпигеля. Несмотря на возможность сыграть пышную свадьбу, жених и невеста предпочли организовать скромную церемонию дома, пригласив только самых близких друзей и родственников.

    Эван Шпигель и Миранда Керр

    Эван Шпигель и Миранда Керр

    Главной загадкой был наряд невесты, но долго интригу Миранда поддерживать не стала. Сегодня супермодель выложила в Instagram несколько фотографий с торжества, которые стали главной темой обсуждения для модной общественности.

    Повод для гордости у Миранды был - над ее свадебным платьем лично трудилась креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри.

    Несмотря на то, что Миранда Керр является одной из самых сексуальных женщин планеты, к выбору свадебного наряда она подошла нестандартно. В день своей свадьбы красавице хотелось выглядеть скромно и сдержанно, поэтому модель сделала ставку на вневременную классику - ее образ оказался реверансом в сторону легендарного наряда Грейс Келли.

    Мария Грация Кьюри, выслушав все пожелания Керр, создала белое платье лаконичного кроя из сатина с длинным рукавом, высоким воротом и шлейфом. Ткань была украшена нежной цветочной вышивкой, элемент которой присутствовал и в воздушном венке. Следуя логике наряда, Миранда выбрала не классические длинные серьги невесты, а минималистичные жемчужные. Массивный венок с пышной фатой завершал целомудренный образ.

    Напомним, что брак с создателем SnapChat, миллиардером Эваном Шпигелем, стал для модели вторым. До этого Керр была замужем за актером Орландо Блумом. У экс-супругов есть шестилетний сын Флинн.

    У Орландо Блума новая возлюбленная

    С тех пор, как Орландо Блум и Кэти Перри расстались, актеру то и дело приписывают новый роман. Впрочем, он сам дает повод для разговоров – почти каждый уикенд Орландо отдыхает в компании новой красавицы. На этот раз его заметили в Париже с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Молодые люди гуляли по городу, не выпуская друг друга из объятий, флиртовали и смеялись. И хотя поклонники уверены, что между ними нет ничего серьезного, источники, близкие к актеру сообщают – на этот раз Блум действительно влюбился.

    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили
    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили
    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили

    С Хатией актер познакомился не так давно на одном из светских мероприятий. Сейчас девушка гастролирует по Европе с концертами, так что Блум решил составить девушке компанию в городе любви.

    Орландо Блум и Хатия Буниатишвили

    Кстати, Хатия считается одной из самых гениальных пианисток в мире. Она родилась в Батуми и занималась музыкой с самого детства: в 6 лет дала свой первый концерт с камерным оркестром, а уже в 10 – отправилась в мировой тур.

    Хатия Буниатишвили

    Видимо, как в шутку пишут в сети поклонники Орландо, после романа с Кэти Перри его «потянуло на классическую музыку».

    Орландо Блум и Кэти Перри

    Орландо Блум и Кэти Перри

    Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?

    Эта музыка будет вечной: после громкого бракоразводного процесса и ожесточенной борьбы за опеку над шестью детьми Брэд Питт и Анджелина Джоли пошли на мировую. Тайные встречи под покровом ночи и планы на возможное воссоединение семьи —такого от супругов, кажется, не ожидал никто. И теперь, когда хочется спросить, чего ради разыгрывалась эта драма, в сюжетной линии появляется третье лицо, неожиданно превращая историю о «Бранджелине» в самый обсуждаемый любовный треугольник наших дней.

    Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?

    После того, как утихли судебные страсти и Питт не без помощи Джоли признался во всех страшных грехах (депрессия, внезапные вспышки гнева и пристрастие к алкоголю), бывшие супруги временно разошлись по разным сторонам ринга. Актер постепенно начал возвращаться к нормальной жизни и все больше времени проводить в компании 35-летней Сиенны Миллер. После того, как пару заметили вместе на одной из закрытых вечеринок музыкального фестиваля в Гластонбери, сомнений в том, что у Питта роман с бывшей супругой Джуда Лоу, не осталось ни у кого.

    Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?
    Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?

    Не смогла смотреть сквозь пальцы на новое увлечение экс-мужа Анджелина Джоли. Любившая и раньше прибегать к манипуляциям в адрес бывшего супруга, на этот раз актриса превзошла саму себя. Место холодной отчужденности заняли внимание и забота, а угрозы лишить Питта возможности видеться с наследниками — многочасовые разговоры о планах на совместное будущее. В то время, как тайные встречи актера с бывшей женой приняли регулярный характер, его свидания с Сиенной, напротив, практически прекратились.

    Куда приведут экс-супругов переговоры о будущем их семьи —пока неизвестно, а вот финал романа с Сиенной Миллер уже можно спрогнозировать. По словам инсайдеров, Джоли настроена решительно во что бы то ни стало вернуть бывшего мужа в семью и сделает все от нее зависящее, чтобы расстроить отношения Брэда с английской актрисой.

    Анджелина Джоли и Брэд Питт

    RIP: Честер Беннингтон — штрихи к портрету

    Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, как сообщается, был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Причиной предположительно стало самоубийство. Музыкант, который в марте отметил 41 год, не оставил предсмертной записки - по крайней мере, пока что полиция об этом не заявляла. Трагедия произошла в день рождения Криса Корнелла, лидера Soundgarden, близкого друга Беннингтона. Корнелл покончил с собой весной этого года в возрасте 53 лет.

    Linkin Park

    Linkin Park

    «Я потрясен и убит горем, но эта новость - правда. Детали мы сообщим потом», - написал в своем микроблоге в Twitter коллега Честера по Linkin Park Майк Шинода.

    Беннингтон, родившийся 21 марта 1976 года в Фениксе в семье полицейского, пережил тяжелое детство, в том числе насилие со стороны друга отца.

    «Это разрушило мою уверенность в себе», - признавался музыкант позже в одном из интервью. «Как и многие прошедшие через такое, я стыдился и боялся открыться. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гей, или что-то в этом роде». После развода родителей Беннингтон остался с отцом и в итоге попал в плохую компанию, довольно быстро подсев на алкоголь и наркотики. Далее он стал заниматься музыкой, сначала в составе группы Grey Daze, затем в Xero, и, наконец, в Linkin Park. Окончательно освободиться от пристрастия к наркотикам Беннингтон смог только в конце нулевых.

    Артист был дважды женат, у него в общей сложности шестеро детей, включая двух приемных.

    «Честер был одним из самых добрых людей, кто приходил ко мне на шоу», - откликнулся на смерть Беннингтона телеведущий Джимми Киммел.

    Анджелина Джоли с дочерьми на шопинге в Лос-Анджелесе

    В последнее время звезду фильма «Малефисента» стали все чаще видеть в общественных местах. И вчера папарацци снова удалось сфотографировать Анджелину Джоли в компании дочерей. Вместе с Шайло, Захарой и Вивьен актриса посетила один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса, откуда вышла с большой картонной коробкой из магазина игрушек. Стоит отметить, что совсем недавно инсайдеры сообщили, что Джоли пока не готова к новым отношениям и полностью посвятила себя воспитанию детей.

    Интересно, что старшая дочь Анджелины и Брэда Шайло вновь была одета как мальчик, что не могло не взволновать поклонников экс-супругов. «Даже стрижка Шайло больше напоминает мужскую», —отметил один из фанатов Джоли.

    Сама актриса в очередной раз выбрала для своей прогулки наряд черного цвета — юбку и топ, — поверх которого знаменитость накинула темно-серую шаль.

    Анджелина Джоли, Шайло, Захара и Вивьен

    Анджелина Джоли, Шайло, Захара и Вивьен

    Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу

    В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские впервые отправилась в официальную зарубежную поездку в полном составе: в путешествие в Канаду Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли обоих своих детей Георга и Шарлотту. Сегодня герцог и герцогиня и маленькие принц и принцесса прибыли в Варшаву, откуда стартует их второй семейный тур по Польше и Германии. В аэропорту Варшавы Кэтрин, Уильяма, Георга и Шарлотту встретили президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата.

    Для первого дня своего тура вся семья подобрала образы в основных цветах флага Великобритании и Польши. Кэтрин предпочла белоснежный наряд Alexander McQueen. Принцесса Шарлотта появилась в платье с красно-белым принтом. Принц Уильям дополнил темно-синий костюм и белую рубашку красным галстуком, а для принца Георга подобрали синие шорты и полосатую рубашку.

    Варшава — лишь первый город, который Кейт и Уильям с детьми посетят в рамках своей поездки. В течение пяти дней они также побывают в Гданьске, Берлине, Гейдельберге и Гамбурге.

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Георг и принцесса Шарлотта
    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
    Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
    Принц Георг
    Принц Георг и принц Уильям
    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Анджей и Агата Дуда

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Анджей и Агата Дуда

    Фото: Getty Images, EAST NEWS, legion-media.ru, Splash News

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