Топ-10: самые горячие новости недели

Первый модный провал Шарлиз Терон

Каждый новый выход Шарлиз Терон получает тысячи восхваляющих отзывов модных критиков. Но вчера, на презентации фильма «Взрывная блондинка» в Берлине, впервые за много лет образ голливудской актрисы подвергся критике. Звезда появилась на мероприятии в кроп-топе и юбке с высокой талией белого цвета. Смелый образ, по мнению модных экспертов, стал самым неудачным за всю историю выходов Шарлиз, которая умела выглядеть стильно даже в ультрасексуальных образах.



Казалось бы, почему нет? Знаменитости по всему миру демонстрируют голый живот, который в этом сезоне смотрится актуально не только на пляже, но и в рамках светского дресс-кода. Несмотря на то, чтобы кроп-топы сегодня переживают свой ренессанс с конца 90-х - начала 00-х, модные критики советуют эксперименты с этим предметом гардероба оставить менее возрастным модницам: после 40 лет даже находящимся в отличной физической форме красавицам стилисты обычно подбирают наряды с другими пикантными акцентами.

Family Portrait: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

Мила Кунис и Эштон Катчер стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз. Впрочем, иногда фотографам все же удается сделать редкие фото звездного семейства во время совместных прогулок. Чаще всего в прессе появляются снимки супругов вместе с 3-летней дочерью Уайетт, а вот 8-месячный Дмитрий, напротив, редко становится героем передовиц.

Впрочем, недавно фотографам все же удалось сделать несколько редких кадров звездной четы в полном составе: вместе с детьми Мила и Эштон посетили Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште. Уайетт сидела на коленях актера, за которым прочно закрепилась слава одного из самых сумасшедших и заботливых отцов Голливуда, а Дмитрия не выпускала из рук Мила.

Напомним, что ради детей 33-летняя актриса стала гораздо реже появляться на киноэкранах. Мила уверена, что ее карьера не стоит того, чтобы месяцы напролет находиться вдали от малышей и не иметь возможности следить за тем, как быстро они растут. Что касается Эштона, то актер также старается как можно реже отлучаться от жены и детей. Катчер не раз признавался, что по-настоящему гордится тем, что его семья — одна из самых образцовых в Голливуде.

Образ дня: экстремальное мини 41-летней Шарлиз Терон

Эта светская неделя, несомненно, проходит под знаком Шарлиз Терон, которая дает мировым СМИ один повод за другим для обсуждения. Новый фильм, холодная война с Анджелиной Джоли, новый возлюбленный и модные образы — один провокационнее другого. Так, на прошлой неделе разгорелся настоящий скандал после появления 41-летней актрисы в неоднозначном наряде Dior, состоящем из кроп-топа и мини-юбки: поклонники и критики решили, что это был явный перебор, а сам образ назвали худшим за всю историю выходов Шарлиз. Впрочем, актриса не сильно горевала и лишь блестяще провела работу над ошибками: ее новый образ поразил еще более радикальной длиной мини, но на этот раз с глухим закрытым верхом. Деним, модные ботильоны, роскошный мейкап и самые красивые ноги Голливуда — язык не поворачивается сказать, что Терон оделась не по возрасту.

Наталья Водянова показала подросшую дочь

Напомним, что троих старших детей Наталья Водянова родила в браке с Джастином Портманом. Отцом младших сыновей Водяновой является ее жених Антуан Арно.

Dior изготовил свадебное платье для Миранды Керр

Эван Шпигель и Миранда Керр

Главной загадкой был наряд невесты, но долго интригу Миранда поддерживать не стала. Сегодня супермодель выложила в Instagram несколько фотографий с торжества, которые стали главной темой обсуждения для модной общественности. Повод для гордости у Миранды был - над ее свадебным платьем лично трудилась креативный директор модного дома Dior Мария Грация Кьюри. Несмотря на то, что Миранда Керр является одной из самых сексуальных женщин планеты, к выбору свадебного наряда она подошла нестандартно. В день своей свадьбы красавице хотелось выглядеть скромно и сдержанно, поэтому модель сделала ставку на вневременную классику - ее образ оказался реверансом в сторону легендарного наряда Грейс Келли.

Мария Грация Кьюри, выслушав все пожелания Керр, создала белое платье лаконичного кроя из сатина с длинным рукавом, высоким воротом и шлейфом. Ткань была украшена нежной цветочной вышивкой, элемент которой присутствовал и в воздушном венке. Следуя логике наряда, Миранда выбрала не классические длинные серьги невесты, а минималистичные жемчужные. Массивный венок с пышной фатой завершал целомудренный образ. Напомним, что брак с создателем SnapChat, миллиардером Эваном Шпигелем, стал для модели вторым. До этого Керр была замужем за актером Орландо Блумом. У экс-супругов есть шестилетний сын Флинн.

У Орландо Блума новая возлюбленная

С тех пор, как Орландо Блум и Кэти Перри расстались, актеру то и дело приписывают новый роман. Впрочем, он сам дает повод для разговоров – почти каждый уикенд Орландо отдыхает в компании новой красавицы. На этот раз его заметили в Париже с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили. Молодые люди гуляли по городу, не выпуская друг друга из объятий, флиртовали и смеялись. И хотя поклонники уверены, что между ними нет ничего серьезного, источники, близкие к актеру сообщают – на этот раз Блум действительно влюбился.

С Хатией актер познакомился не так давно на одном из светских мероприятий. Сейчас девушка гастролирует по Европе с концертами, так что Блум решил составить девушке компанию в городе любви.

Кстати, Хатия считается одной из самых гениальных пианисток в мире. Она родилась в Батуми и занималась музыкой с самого детства: в 6 лет дала свой первый концерт с камерным оркестром, а уже в 10 – отправилась в мировой тур.

Видимо, как в шутку пишут в сети поклонники Орландо, после романа с Кэти Перри его «потянуло на классическую музыку».

Орландо Блум и Кэти Перри

Третий лишний: какая женщина встала между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли?

Эта музыка будет вечной: после громкого бракоразводного процесса и ожесточенной борьбы за опеку над шестью детьми Брэд Питт и Анджелина Джоли пошли на мировую. Тайные встречи под покровом ночи и планы на возможное воссоединение семьи —такого от супругов, кажется, не ожидал никто. И теперь, когда хочется спросить, чего ради разыгрывалась эта драма, в сюжетной линии появляется третье лицо, неожиданно превращая историю о «Бранджелине» в самый обсуждаемый любовный треугольник наших дней.

После того, как утихли судебные страсти и Питт не без помощи Джоли признался во всех страшных грехах (депрессия, внезапные вспышки гнева и пристрастие к алкоголю), бывшие супруги временно разошлись по разным сторонам ринга. Актер постепенно начал возвращаться к нормальной жизни и все больше времени проводить в компании 35-летней Сиенны Миллер. После того, как пару заметили вместе на одной из закрытых вечеринок музыкального фестиваля в Гластонбери, сомнений в том, что у Питта роман с бывшей супругой Джуда Лоу, не осталось ни у кого.

Не смогла смотреть сквозь пальцы на новое увлечение экс-мужа Анджелина Джоли. Любившая и раньше прибегать к манипуляциям в адрес бывшего супруга, на этот раз актриса превзошла саму себя. Место холодной отчужденности заняли внимание и забота, а угрозы лишить Питта возможности видеться с наследниками — многочасовые разговоры о планах на совместное будущее. В то время, как тайные встречи актера с бывшей женой приняли регулярный характер, его свидания с Сиенной, напротив, практически прекратились.

Куда приведут экс-супругов переговоры о будущем их семьи —пока неизвестно, а вот финал романа с Сиенной Миллер уже можно спрогнозировать. По словам инсайдеров, Джоли настроена решительно во что бы то ни стало вернуть бывшего мужа в семью и сделает все от нее зависящее, чтобы расстроить отношения Брэда с английской актрисой.

RIP: Честер Беннингтон — штрихи к портрету

Фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон, как сообщается, был найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. Причиной предположительно стало самоубийство. Музыкант, который в марте отметил 41 год, не оставил предсмертной записки - по крайней мере, пока что полиция об этом не заявляла. Трагедия произошла в день рождения Криса Корнелла, лидера Soundgarden, близкого друга Беннингтона. Корнелл покончил с собой весной этого года в возрасте 53 лет.

Linkin Park

«Я потрясен и убит горем, но эта новость - правда. Детали мы сообщим потом», - написал в своем микроблоге в Twitter коллега Честера по Linkin Park Майк Шинода. Беннингтон, родившийся 21 марта 1976 года в Фениксе в семье полицейского, пережил тяжелое детство, в том числе насилие со стороны друга отца. «Это разрушило мою уверенность в себе», - признавался музыкант позже в одном из интервью. «Как и многие прошедшие через такое, я стыдился и боялся открыться. Я не хотел, чтобы люди думали, что я гей, или что-то в этом роде». После развода родителей Беннингтон остался с отцом и в итоге попал в плохую компанию, довольно быстро подсев на алкоголь и наркотики. Далее он стал заниматься музыкой, сначала в составе группы Grey Daze, затем в Xero, и, наконец, в Linkin Park. Окончательно освободиться от пристрастия к наркотикам Беннингтон смог только в конце нулевых. Артист был дважды женат, у него в общей сложности шестеро детей, включая двух приемных. «Честер был одним из самых добрых людей, кто приходил ко мне на шоу», - откликнулся на смерть Беннингтона телеведущий Джимми Киммел.

Анджелина Джоли с дочерьми на шопинге в Лос-Анджелесе

В последнее время звезду фильма «Малефисента» стали все чаще видеть в общественных местах. И вчера папарацци снова удалось сфотографировать Анджелину Джоли в компании дочерей. Вместе с Шайло, Захарой и Вивьен актриса посетила один из шопинг-моллов Лос-Анджелеса, откуда вышла с большой картонной коробкой из магазина игрушек. Стоит отметить, что совсем недавно инсайдеры сообщили, что Джоли пока не готова к новым отношениям и полностью посвятила себя воспитанию детей. Интересно, что старшая дочь Анджелины и Брэда Шайло вновь была одета как мальчик, что не могло не взволновать поклонников экс-супругов. «Даже стрижка Шайло больше напоминает мужскую», —отметил один из фанатов Джоли. Сама актриса в очередной раз выбрала для своей прогулки наряд черного цвета — юбку и топ, — поверх которого знаменитость накинула темно-серую шаль.

Анджелина Джоли, Шайло, Захара и Вивьен

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу

В прошлом году герцог и герцогиня Кембриджские впервые отправилась в официальную зарубежную поездку в полном составе: в путешествие в Канаду Кейт Миддлтон и принц Уильям взяли обоих своих детей Георга и Шарлотту. Сегодня герцог и герцогиня и маленькие принц и принцесса прибыли в Варшаву, откуда стартует их второй семейный тур по Польше и Германии. В аэропорту Варшавы Кэтрин, Уильяма, Георга и Шарлотту встретили президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата. Для первого дня своего тура вся семья подобрала образы в основных цветах флага Великобритании и Польши. Кэтрин предпочла белоснежный наряд Alexander McQueen. Принцесса Шарлотта появилась в платье с красно-белым принтом. Принц Уильям дополнил темно-синий костюм и белую рубашку красным галстуком, а для принца Георга подобрали синие шорты и полосатую рубашку. Варшава — лишь первый город, который Кейт и Уильям с детьми посетят в рамках своей поездки. В течение пяти дней они также побывают в Гданьске, Берлине, Гейдельберге и Гамбурге.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и Анджей и Агата Дуда