Топ-10: самые горячие новости недели

Мелания Трамп и Бриджит Макрон на встрече в Париже

Сегодня Дональд и Мелания Трамп прилетели с деловым визитом в столицу Франции, чтобы лично встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и его супругой, дабы обсудить дальнейшее развитие отношений двух государств. Днем первая леди Соединенных Штатов успела посетить Necker Hospital, где провела несколько часов с маленькими пациентами и прочла им отрывки из сказки «Маленький принц». Вечером же состоялась долгожданная встреча двух первых леди, на которую Мелания пришла в красном двубортном жакете и юбке Christian Dior. Бриджит Макрон, в свою очередь, также решила сделать ставку на «вечную классику» и появилась в белом платье своего любимого бренда Louis Vuitton.

Мелания Трамп и Бриджит Макрон

Стоит отметить, что после официального мероприятия, семьи политиков отправятся на ужин в один из самых красивых ресторанов Парижа Jules Verne, который находится на вершине Эйфелевой башни.

Мелания и Дональд Трамп, Бриджит и Эммануэль Макрон

Сара Джессика Паркер сменила имидж

Сара Джессика Паркер всегда была верна своим светлым локонам, а самый серьезный эксперимент с внешностью произошел с ней во время съемок пятого сезона «Секса в большом городе». Тогда ее героиня Кэрри отдала предпочтение стрижке боб, которая сегодня пользуется большой популярностью у звезд.

И вот на днях в сети появились фото, на которых актриса гуляет по городу в искрящемся платье, с удлиненным каре и платиновым оттенком волос. Сейчас Паркер снимается в новой полнометражной драме, в которой ее героиня вновь появляется в невероятных нарядах и очень напоминает любимую всеми Кэрри.

Новая прическа очень идет актрисе, однако многие поклонники предположили, что это парик, который Сара Джессика носит лишь во время съемок.

Принцы Гарри и Уильям: «Мама была самым капризным человеком на свете»

На днях стали известны подробности документального фильма HBO «Диана, наша мать: ее жизнь и наследие». По заявлениям западных СМИ, в фильме будет рассказана история детства принца Гарри и принца Уильяма, а также включены кадры эксклюзивного интервью, взятого у сыновей принцессы Дианы: «Мы уверены, что эта лента произведет настоящий фурор среди зрителей, причем не только в Великобритании», — заверил один из журналистов, присутствовавших на пресс-показе картины. В частности, в сети появилась расшифровка одного из фрагментов прямой речи внуков Елизаветы II, в котором они рассказывают шокирующие подробности своего взросления: «Мама была очень капризным человеком. И это выражалось в том, что она ни под каким предлогом не хотела следовать правилам, предписываемым Букингемским дворцом. В том числе это касалось и нашего воспитания».

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

Кроме того, принцы заверили, что считают свое детство идеальным. «Я могу с уверенностью сказать, что она была лучшей матерью на свете и всегда старалась окружить нас любовью, несмотря ни на что»,— отметил принц Гарри.

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1993 год

Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям, 1995 год

Family Portrait: Ксения Собчак и Максим Виторган с сыном в Испании

Ксения Собчак и Максим Виторган часто публикуют на своих страницах в Instagram фотографии друг друга с сыном Платоном, рассказывая подписчикам о достижениях малыша и делясь трогательными моментами из жизни, однако ни разу не показывали настоящего семейного портрета. Сегодня Собчак выложила на своей странице кадр, сделанный во время отдыха в Испании, где она запечатлена вместе с мужем и сыном. На снимке супруги позируют в море, а Ксения держит Платона на руках. Фото Ксения Собчак сопроводила цитатой из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кадр уже собрал 48,5 тысяч лайков.

Напомним, что первенец пары родился 18 ноября. Имя сына Собчак и Виторган раскрыли только перед Новым годом, а лицо мальчика своим поклонникам не показали до сих пор.

Мелания Трамп vs Бриджит Макрон: первые леди на ужине в Париже

Вчера Дональд и Мелания Трамп прибыли в Париж с двухдневным визитом, чтобы вместе с президентом и первой леди Франции, Эммануэлем и Бриджит Макрон, отпраздновать День взятия Бастилии. Первый вечер две пары завершили в знаменитом ресторане Jules Verne, расположенном на втором уровне Эйфелевой башни. Мелания Трамп предпочла платье Hervé Pierre, выполненное в цветах флагов двух держав — синем, красном и белом. Наряд украшал рисунок в виде колосьев пшеницы, символа Цереры, богини лета. Мадам Макрон осталась верна своему любимому бренду Louis Vuitton и остановилась на мини-платье в стиле 60-х с цветочным кружевом. Обе первые леди завершили свои образы вечной классикой с обеих сторон Атлантики — лаконичными темно-синими лодочками.

Мелания и Дональд Трамп и Бриджит и Эммануэль Макрон

Джиджи Хадид изменилась до неузнаваемости

Несколько часов назад Джиджи Хадид опубликовала в Instagram фотографию с очередной съемки, на которой модель позирует в новом образе — с короткой стрижкой «под мальчика». На столь радикальное изменение имиджа сестра Беллы пошла ради участия в рекламной кампании обувного бренда Stuart Weitzman. Смена образа не осталась незамеченной поклонниками 22-летней модели, которые оставили больше тысячи комментариев под этим постом, не говоря уже о более полумиллиона лайков: «Горжусь вами, как всегда», «Вы сделали стрижку?», «Вы выглядите невероятно с новой прической!».



Опять за свое: новый откровенный выход Ким Кардашьян

На днях Ким заметили на тренировке с известным звездным тренером – самая обсуждаемая женщина планеты вновь вернулась к спортивным нагрузкам. Как недавно призналась сама Ким, когда она увидела скандальные фото, на которых пребывает не в лучшей форме, решила, что пора заняться собой. Теперь телезвезда снова вызывает восхищение поклонников и использует каждую возможность, чтобы продемонстрировать постройневшее тело.

Так, вчера Ким заметили на выходе из нью-йоркского ресторана Milos – она была одета в бархатные обтягивающие леггинсы с высокой талией, полупрозрачный бюстгальтер и удлиненный пиджак. Видимо, телезвезда действительно гордится своими спортивными достижениями.

Ирина Шейк и Брэдли Купер отдыхают на Таити

В конце марта этого года Брэдли Купер и Ирина Шейк впервые стали родителями - новорожденной малышке они дали французское имя Леа де Сена. Однако пара предпочитает скрывать лицо девочки и не делится совместными фотографиями. К тому же Ирина и Брэдли часто находятся в разных городах: модель живет с дочерью в Нью-Йорке, а Купер много времени проводит на съемках в Лос-Анджелес. Тем не менее новоиспеченные родители наконец-то решили выбраться в путешествие. Вчера дизайнер Диана фон Фюрстенберг рассекретила местоположение пары. Она выложила в свой Instagram снимок, на котором Ирина и Брэдли загорают на яхте в открытом море вместе с друзьями. Оказалось, что компания отправилась на Таити. И очевидно, что Ирина и Брэдли не взяли с собой дочь: видимо, Леа осталась в Нью-Йорке с бабушкой — матерью Брэдли Глорией Кампано.

Напомним, роман актера и модели начался в 2015 году, почти сразу после расставания Шейк с Криштиану Роналду.

Анджелина Джоли познакомила детей с новым поклонником

Вчера близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта отпраздновали свой девятый день рождения. И в качестве подарка актриса устроила детям праздник в Диснейленде. Интересно, что, по словам очевидцев, звезду фильма «Малефисента» сопровождал таинственный незнакомец: «Анджелина с детьми отлично проводили время, катаясь на аттракционах и просто гуляя по парку. И в течение всего дня рядом с ними был мужчина, чье имя я не могу вам назвать, но он довольно известен в голливудских кругах», — прокомментировал один из работников Диснейленда.

Анджелина Джоли с Вивьен и Ноксом

Как утверждают инсайдеры, Питт хотел составить им компанию, но Джоли наотрез отказалась проводить время вместе с экс-супругом: «Брэд очень вежливо попросил Анджелину разрешить ему лично поздравить близнецов с днем рождения, но она ответила, что у них уже есть планы на этот день, и поэтому ему придется подождать».

Анджелина Джоли с Шайло

Напомним, несмотря на то, что теперь актриса вместе с детьми живут по соседству с Питтом, Джоли старается ограничивать их общение, так как считает, что Брэд не слишком хорошо на них влияет. «Анджелина настаивает, чтобы дети продолжали встречаться с отцом лишь в присутствии психолога», — признался один из близких друзей звездной пары.

Анджелина Джоли с Вивьен и Захарой

Пакс, Нокс и Мэддокс Джоли-Питт

Дженнифер Лопес опубликовала откровенное фото в бикини

Пару часов назад Дженнифер Лопес порадовала 67 миллионов своих Instagram-подписчиков очередным откровенным снимком. На этот раз 47-летняя исполнительница опубликовала снимок в интригующем бикини, оставив под ним многозначительную подпись: «Скучаю по Майами». Стоит ли говорить, что новый пост исполнительницы стал поводом для поклонников в который раз восхититься прекрасной фигурой знаменитости: «Какая же вы красивая», «Вы всегда выглядите просто супер», «Вы — королева», «Как вам удается всегда выглядеть так потрясающе?».

Напомним, что в данный момент большую часть времени Джей Ло проводит в Нью-Йорке, где снимается в сериале «Оттенки синего».

Съемки сериала «Оттенки синего»