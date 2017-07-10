Топ-10: самые горячие новости недели

Леди Гага спела на свадьбе детей российских олигархов

1 июля в Лос-Анджелесе прошла свадьба Лолиты, дочери владельца холдинга «Межрегионсоюзэнерго» Эльдара Османова, и Гаспара, сына акционера Qiwi Альберта Авдоляна - торжество в прессе уже назвали самым роскошным даже в ряду других громких свадебных церемоний богатейших людей России. Площадкой для свадьбы выбрали легендарный театр Dolby Theatre, в котором обычно проходит премия «Оскар». Свою свадьбу Лолита и Гаспар выдержали в соответствующем месту элегантном голливудском стиле — приглашения гостям высылали в черных кейсах, где лежали копия главной награды кинематографа и проигрывалось видеообращение. Свадебное платье невесты было дополнено необычной фатой. Наряд цвета шампанского был украшен сложной вышивкой и поражал многометровой длиной шлейфа.

ФОТО Instagram @marianagogova

ФОТО Instagram @drkarapetyan

Банкетный зал утопал в живых цветах: по данным прессы, из примерно $10 млн, потраченных на церемонию, на цветочное оформление ушло около $1,5 млн. Роли ведущих исполнили Ксения Собчак и Андрей Малахов, а за музыку отвечали не только российские поп-звезды, среди которых были Стас Михайлов и Николай Басков, но и Леди Гага. Американская певица исполнила свои хиты Bad Pomance, Edge of Glory, Poker Face, Born This Way, Paparazzi, Million Reasosns и Marry the Night.

Андрей Малахов

Лимор Хихинашвили, Джейкоб и Анджела Арабо, Анастасия Масуд Фукс и Масуд Абделхафид ФОТО Instagram @limorxixinashvili

Ксения Собчак ФОТО Instagram @xenia_sobchak

ФОТО Instagram @loreerodkin

Владимир Путин встретился с Дональдом и Меланией Трамп

Сегодня лидеры 20 стран встретились на саммите G20 в Гамбурге, в рамках которого состоялось долгожданное знакомство Дональда Трампа и Владимира Путина. Несмотря на весьма ограниченное время встречи, президенты успели обсудить насущные проблемы и трижды пожали друг другу руки.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Удалось познакомиться с лидером России и первой леди США - Мелании Трамп. Она не смогла присутствовать на большей части официальных собраний из-за митинга антиглобалистов, однако позже все же прибыла на встречу.

Мелания Трамп и Владимир Путин

Мелания появилась в женственном белом платье с бахромой в стиле 20-х годов и классических лодочках. Владимир Владимирович и первая леди обменялись парой фраз и, как отметили немецкие СМИ, произвели друг на друга приятное впечатление.

Квентин Тарантино женится

Один из самых ярких и неординарных режиссеров современности - Квентин Тарантино - женится. Об этом сообщил ряд западных СМИ, после того как на странице New Beverly Cinema Theater в Twitter, одной из кинокомпаний Тарантино, появилась информация о помолвке. Избранницей режиссера стала 33-летняя израильская певица Даниэла Пик, разница в возрасте с которой у него составяет 21 год.

Знакомство влюбленных произошло в далеком 2009 году на премьере фильма “Бесславные ублюдки” в Израиле. Роман пары развивался стремительно: спустя всего две недели после первой встречи влюбленные вышли вместе на красную дорожку. Впрочем, идиллия длилась недолго, и достаточно скоро они расстались. Поговаривали, будто всему виной - непростой характер Тарантино, который никогда не был женат и не встречался с кем-либо хоть сколько-нибудь длительной время. Однако в 2016 году пара неожиданно для всех возобновила отношения и теперь готовится к скорой свадьбе.

Танцующий миллионер снова свободен?

Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что «танцующий миллионер», итальянский предприниматель и звезда социальных сетей Джанлука Вакки, расстался со своей женой Джорджией Габриэле. Это подтверждалось, среди прочего, тем, что из аккаунтов Вакки и Габриэле практически исчезли совместные фото и видео. Последний снимок с супругом в Instagram Джорджии был опубликован 27 мая. В свою очередь, Джанлука разместил общее фото у себя на следующий день, 28 мая. С тех пор оба постят либо одиночные фото, либо в компании друзей.

Предполагаемое расставание не слишком изменило образ жизни «танцующего миллионера» - он по-прежнему много развлекается, путешествует и устраивает диджей-сеты в клубах по всему миру. Последние несколько дней Вакки проводит в Майами, где был замечен в компании разных девушек. Впрочем, сосредоточился он в итоге на Ариадне Гутьеррес, вице-мисс Вселенная-2015. Это тут же спровоцировало сплетни об их романе. «Через пару дней после того, как появились новости о расставании Вакки с Габриэле, возникли и стали очень устойчивыми слухи о близких отношениях миллионера и Ариадны», — пишут итальянские таблоиды. Интересно, что Гутьеррес разместила в своем Instagram совместный снимок с Джанлукой, а вот сам «танцующий миллионер» от подобных шагов воздержался.

Зато в его аккаунте появился новый персонаж - девушка по имени Джиневра Мавилла. «Она мне как дочь. Ей 14, и в моей жизни она присутствует с пятилетнего возраста. Трудно объяснить, как сильно я ее люблю. Могу сказать, что она была, есть и будет частью моей жизни», — таким комментарием сопроводил Вакки фото с Джиневрой, появившееся в его Instagram уже 1 июня. Девушка тоже ведет блог, число подписчиков которого быстро выросло с момента «рекламы», сделанной ей Джанлукой. Теперь все гадают, кем Мавилла приходится «танцующему миллионеру». Сама Джиневра опубликовала уже несколько постов с Вакки, в одном она берет слово «папа» в скобки, в другом пишет: «Люблю тебя, папа». Тем временем итальянские фаны Джанлуки называют Мавиллу... его внучкой. Эту неожиданную версию сам Джанлука (который все-таки слишком молод для того, чтобы быть дедом 14-летнего подростка) пока что не подтверждает и не опровергает.

Что делает жена Джанлуки Вакки после расставания с миллионером?

Несколько дней назад стало известно, что «танцующий миллионер» расстался со своей красавицей-женой Джорджией Габриэле, и на днях был замечен в Майами в компании вице-мисс Вселенная-2015 Ариадны Гутьеррес. В свою очередь, экс-возлюбленная Джанлуки Вакки продолжает вести активную жизнь в соц сетях и делиться с подписчиками откровенными фотографиями в бикини. В частности, последний снимок итальянки в интригующим купальнике всего за несколько часов собрал более 100 тысяч лайков, не говоря уже сотнях восторженных комментариев относительно идеальной фигуры Джорджии.

Но, несмотря на большое количество новых позитивных фотографий в микроблоге Габриэле, некоторые поклонники звезды Instagram считают, что они сделаны лишь для того, чтобы вновь привлечь внимание бывшего возлюбленного. «Джанлука и Джорджия были очень счастливы вместе! И мы уверены, что они смогут преодолеть все разногласия», – поделился своими мыслями один из подписчиков звездной пары.

Джордж и Амаль Клуни впервые появились на публике с детьми

В начале июня у Джорджа и Амаль Клуни родились близнецы: мальчик Александр и девочка Элла. Первое время вся семья жила в их собственном доме в Англии, где малышей постоянно охраняли личные телохранители. Недавно новоиспеченные родители отправились в Италию, где на озере Комо у актера и его жены-адвоката есть особняк. Пара планирует остаться там примерно до конца лета. Папарацци сфотографировали Джорджа и Амаль, когда те спускались по трапу их частного самолета, приземлившегося в Милане. В руках у отца семейства была переносная кроватка, в которой спали дети. Увидеть лица малышей фотографам так и не удалось.

Напомним, что для 56-летнего Джорджа Клуни и его 39-летней жены Элла и Александр — первые дети. Пара поженилась в 2014 году в Венеции.

Кейт Миддлтон сделала стрижку

Как известно, Кейт Миддлтон не любит экспериментировать со своей внешностью, и максимум, что герцогиня Кембриджская сделала со своими волосами за последние несколько лет, — изменила их цвет на пару оттенков. Но сегодня, появившись в Английском клубе лаун-тенниса и крокета, супруга принца Уильяма впервые продемонстрировала публике свою новую стрижку — удлиненный боб, или лоб, ныне очень популярную среди знаменитостей.

Стоит отметить, что не так давно похожую стрижку сделали себе такие знаменитости, как Селена Гомес, Хейли Болдуин, Белла Хадид и Ким Кардашьян.

Селена Гомес, Эмма Стоун, Ким Кардашьян

Для посещения первого матча в рамках одного из самых престижных мировых теннисных турниров Уимблдон Кейт выбрала белое платье в черный горох Dolce & Gabbana, черные босоножки и белую сумку британского дизайнера Victoria Beckham.

Свадьба отменяется: Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган Маркл

Не так давно в сети появилась информация о том, что в конце июля принц Гарри вместе со своей возлюбленной планируют устроить романтическое путешествие по Африке, во время которого он хочет сделать Меган Маркл предложение. Но, судя по всему, брату принца Уильяма придется отложить помолвку на неопределенный срок. На днях один из источников, близких к Букингемскому дворцу, рассказал, что королева крайне негативно отреагировала на желание внука сочетаться узами брака с актрисой: «Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган. Она сказала, что не против их отношений, но Меган не может стать частью королевской семьи, так как она не только не имеет благородного происхождения и британского гражданства, но и уже состояла в официальном браке. И несмотря на то, что Гарри пытался апеллировать к тому, что его отец принц Чарльз тоже женился на разведенной женщине, королева была непреклонна и поставила внуку ультиматум: если он хочет связать свою жизнь с этой женщиной, то он должен полностью отказаться от своих привилегий и удалиться от двора. После этого разговора принц Гарри выглядел крайне опустошенным». Интересно, что не так давно принц Гарри выступил с официальной речью, в которой признался, что никогда не хотел становиться королем. Из чего близкое окружение королевы сделало вывод, что он с легкостью покинет стены Букингемского дворца ради любимой.

Кейт Миддлтон, принцы Гарри и Уильям, Елизавета II ФОТО Getty Images

С другой стороны, как отмечают инсайдеры, Уильям и Кейт Миддлтон всячески поддерживают принца в его желании обручиться с Маркл: «Кейт не раз говорила мне, что давно не видела Гарри таким счастливым. Он действительно очень влюблен в Меган и мечтает сделать ее своей женой. Уильям планирует поговорить с бабушкой и попытаться переубедить ее, хотя это сделать довольно сложно, так как она человек старой закалки и вряд ли согласится на то, чтобы ее любимый внук связал свою судьбу с американской актрисой».

Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

Полина очень быстро вернулась в форму: стала посещать светские мероприятия и давать концерты, демонстрируя стройную фигуру. Правда, похудение дается ей нелегко: в одном из интервью певица рассказала, что ее рацион составляет курица, брокколи и вода. А вчера она впервые поделилась фотографией в купальнике, сообщив, что скоро выйдет клип на песню «Драмы больше нет», в котором Гагарина появится в очень чувственном образе, судя по снимку. Поклонники оценили смелое фото девушки, оставив десятки восхищенных комментариев.

Греческая принцесса Мария-Олимпия отметила день рождения

Греческой принцессе Марии-Олимпии исполнится 21 год только 25 июля, однако если королеве Британии позволено праздновать дважды, то чем хуже представительница дружественного королевского двора?

В прошлые выходные в местечке Котсволдс, что в Западной Англии, Олимпия заранее отметила свое совершеннолетие, причем на пару с отцом, принцем Павлосом. У принца юбилей (50 лет) случился и вовсе 20 мая, но это совсем неважно. Вечеринка была концептуальной и носила название 5021 Revolution. 5021 — сочетание двух возрастов именниников, Revolution — требование к дресс-кодугостей. Привычные смокинги и вечерние платья необходимо было украсить необычными аксессуарами: футуристическими шляпами Philip Treacy, страусиными перьями. Сама Мария-Олимпия дополнила роскошный наряд от Steven Khalil кроссовками от Gucci, а ее кузина Талита фон Фюрстенберг (внучка Дианы фон Фюрстенберг) украсила длинное платье головным убором из перьев.

Пэрис и Николь Хилтон предстали в платьях в стиле Марии Антуанетты, а Поппи Делевинь выбрала легкое фиолетовое платье.

