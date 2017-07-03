Топ-10: самые горячие новости недели

Фото дня: Вера Брежнева и братья Меладзе во Франции

Братья Меладзе, один из самых влиятельных творческих союзов российского шоу-бизнеса, не любят выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Однако недавно в Instagram появилось редкое семейное фото, на котором изображены Валерий Меладзе с двумя дочерьми от первого брака, а также Вера Брежнева с мужем Константином. Случайная встреча произошла в одном из городов Франции, где часто проводят отпуск обе семьи.

Напомним, что от брака с первой женой Ириной Валерий Меладзе воспитывает трех дочерей: 25-летнюю Ингу, 18-летнюю Софью и 14-летнюю Арину. От второго брака с солисткой группы Виа Гра Альбиной Джанабаевой у музыканта есть еще два сына: 13-летний Константин и Лука, которому в июле исполнится три года. Недавно певица впервые рассказала о сыновьях в большом интервью, признавшись, что старший уже вовсю интересуется музыкой и часто ездит с родителями на гастроли, а младший занимается спортом.

Что касается Веры Брежневой и Константина Меладзе, то их роман начался еще в 2005 году, однако на развод с первой супругой композитор подал лишь в 2013 году. От этого брака у Константина есть две дочери и сын Валерий. Тайная свадьба Меладзе и Брежневой состоялась в октябре 2015 года в Италии, в городе Форте-дей-Марми.

Вера Брежнева кардинально сменила образ

Долгие годы Вера Брежнева оставалась верна длинным волосам и классическому окрашиванию шатуш. Каково же было удивление поклонников, когда на снимках в Instagram певица появилась в совершенно новом для нее образе. Место длинных локонов занял удлиненный боб — стрижка, которую выбирают самые продвинутые голливудские девушки. Изменился и оттенок волос: стал более холодным и монотонным, без бликов и цветовых нюансов.

После шквала комментариев под фотографиями (как положительных, так и отрицательных) Вера ответила на критику большим постом, который озаглавила как «ответы на часто задаваемые вопросы». По словам певицы, ее отношения с длинными волосами длились чуть больше 15 лет и она ничуть не жалеет о принятом решении попрощаться с ними, так как стала чувствовать себя еще более комфортно и уверенно. Сейчас красавица-блондинка проводит отпуск на побережье и, кажется, уже полностью свыклась с новой прической: на отдыхе удлиненный боб Вера укладывает в стильные пляжные волны.

Молодая возлюбленная Венсана Касселя снялась в откровенной фотосессии

На Каннском кинофестивале в мае этого года молодая возлюбленная Венсана Касселя появилась в одиночестве, однако это лишь усилило всеобщий интерес к ней. 20-летняя Тина Кунаки неоднократно выходила на красную дорожку в изящных платьях, ничуть не переживая из-за Моники Беллуччи, которая была ведущей церемонии, и с удовольствием позировала фотографам на побережье в откровенном бикини.

ФОТО East News

ФОТО East News

На этот раз Кунаки поделилась в своем Instagram сексуальной фотосессией: на снимках, автором которых стал известный фотограф Джанлука Фонтана, девушка появилась в кружевном топе на голое тело и ботфортах. Смелую фотосъемку поклонники оценили, так что теперь Тине пророчат успешную модельную карьеру.

Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель начали встречаться в 2015 году. Разница в возрасте возлюбленных составляет 30 лет, однако их это не смущает, наоборот, модель и актер не скрывают своих чувств.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

У Брэда Питта новый роман?

Вновь свободный Брэд Питт много времени проводит в компании Эль Макферсон — по крайней мере, именно на это указывают западные таблоиды со ссылкой на источники, которые не раз встречали пару в ресторанах и ночных клубах Лос-Анджелеса. Поговаривают, будто 53-летний актер и 53-летняя супермодель находят утешение в обществе друг друга: для обоих последний год выдался крайне непростым. И если Брэд Питт уже пережил непростой бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли, то Эль только предстоит встреча в суде с адвокатом своего бывшего супруга, миллиардера Джеффри Соффера.

Эль Макферсон

Брэд Питт

По сообщениям инсайдеров, основной причиной развода культовой супермодели стали ее многочисленные измены. Примечательно, что и Питту приписывали романы на стороне, которые стали решительной точкой в их браке с Джоли. Кажется, у знаменитостей действительно много общего: в частности, ни один из них больше не хочет связывать себя серьезными обязательствами.

Эль Макферсон и Джеффи Соффер

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Верный своему новому амплуа вновь свободного секс-символа Голливуда, параллельно общению с Эль актер не отказывает себе и во встречах с 35-летней Сиенной Миллер. После известия о разводе Питта и Джоли в прессе неоднократно писали, что виновницей скандального адюльтера была именно бывшая супруга Джуда Лоу. Впрочем, обвинения так и не нашли достойного подтверждения, однако близкое общение актеров на этом не прекратилось. Недавно пару видели вместе на одной из закрытых вечеринок музыкального фестиваля в Гластонбери.

Сиенна Миллер

Брэд Питт

43-летняя Кейт Бекинсейл проводит время с молодым бойфрендом

Страсти накаляются: 43-летняя Кейт Бекинсейл все свободное время проводит со своим новым бойфрендом, 21-летним Мэттом Райфом. После того, как пару видели целующейся в Западном Голливуде, папарацци удалось запечатлеть влюбленных, выходящих утром из дома актрисы. Несмотря на более чем 20-летнюю разницу в возрасте, кажется, Кейт и Мэтт действительно счастливы вместе.

На сегодняшний день Бекинсейл — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых голливудских актрис в жанре фантастических боевиков: неудивительно, почему многие друзья Кейт всерьез обеспокоены ее новым увлечением. Дело в том, что Мэтт — начинающий актер, и помощь Кейт в продвижении по карьерной лестнице может оказаться для него очень кстати.

Напомним, что в конце прошлого года Кейт развелась со своим мужем, 44-летним режиссером Леном Уайзманом. Причиной для разрыва стали измены со стороны обоих супругов. Долгое время актриса никак не афишировала свою личную жизнь, до того момента, пока папарацци не удалось сделать несколько снимков знаменитости в объятиях молодого человека вдвое младше ее.

ФОТО Splash news, Getty images, Legion-media.ru

Близнецы Бейонсе и Джей Зи по-прежнему находятся в больнице

Две недели назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями: в звездном семействе родились близнецы, мальчик и девочка, которых назвали Шоном, как отца (настоящее имя Джей Зи — Шон Картер), а девочку — Беей, короткой версией имени Бейонсе. По сообщениям инсайдеров, малыши по-прежнему находятся в больнице под наблюдением врачей из-за желтухи — заболевания, которое часто бывает у новорожденных, появившихся на свет чуть раньше положенного срока.

Несмотря на то, что выписка Бейонсе и близнецов несколько затянулась, источники уверяют, что опасаться за их здоровье совершенно нет оснований. По предварительным прогнозам, уже в самое ближайшее время мама и малыши смогут отправиться домой. Из-за экстренной госпитализации новорожденных певица вынужденно пропустила церемонию BET Awards, на которой ей вручили приз зрительских симпатий за клип «Sorry». Звезда записала первое после родов видеообращение, в котором поблагодарила свою команду, родных и поклонников за поддержку в непростой для ее семьи ситуации.

Напомним, что о беременности певицы стало известно в феврале, когда Бейонсе выложила в Instagram свою фотографию в белье, где был отчетливо виден округлившийся живот. Супруги уже воспитывают 5-летнюю дочь Блю Айви, однако всегда признавались, что мечтают о большой семье. Чтобы забеременеть во второй раз, 35-летней певице пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО.

Семья Меган Маркл запускает собственное реалити-шоу

С момента начала романа с принцем Гарри Меган Маркл стала одной из самых популярных в Великобритании звезд. Поклонники пары хотят как можно больше узнать о, возможно, будущей супруге Гарри, о которой до сих пор известно не так много. В скором времени у них такая возможность появится: один из телеканалов BBC готовит реалити-шоу Markles о семье и друзьях звезды сериала «Форс-мажоры».



Меган Маркл ФОТО Getty Images, Legion Media

Инсайдеры The Sun рассказали, что в планах у продюсеров шоу пообщаться с близкими Меган, раскрыть ее секреты и узнать родословную. Основную часть шоу также планируют посвятить отношениям актрисы с принцем Гарри, их истории знакомства и тому, какую роль в королевской семье может получить Маркл. Кроме того, создатели хотят пообщаться с ее бывшим мужем Тревором Энджелсоном, с которым Меган Маркл развелась в 2013 году. Пока проект находится на стадии задумки, однако его премьера намечена уже на конец этого года.

Меган Маркл и принц Гарри

Forever Young: 41-летняя китаянка стала новой звездой Instagram

В Instagram набирает популярность страница китаянки Лур Хсу. Тайваньский дизайнер стала звездой социальных сетей, когда ее подписчики узнали, что скоро Лур исполнился 42 года: раньше Хсу принимали за подростка. По словам Лур Хсу, хорошо выглядеть ей помогают четыре правила — китаянка ест преимущественно овощи, пьет много воды, практически никогда не загорает, а также не употребляет продукты, в которых содержится сахар. Избегать появления морщин ей помогают солнцезащитные средства: Хсу уверена, что именно солнце сильнее всего старит кожу. Сейчас на аккаунт китаянки подписано 362 тысячи человек. На своей страничке Лур делится собственными образами, кадрами из путешествия, секретами красоты и любимыми бьюти-средствами.

Криштиану Роналду показал новорожденных близнецов

На прошлой неделе стало известно, что Криштиану Роналду стал отцом близнецов, которых ему родила суррогатная мать в одной из американских клиник. Завершив серию матчей в рамках Кубках конфедераций в России, футболист вылетел домой, чтобы скорее увидеть новорожденных сыновей. Трогательное фото с близнецами на руках не заставило себя долго ждать: «Я несказанно счастлив, что могу держать на руках две новые частички моего сердца», - подписал снимок Роналду.

Известие о том, что спортсмен станет отцом во второй раз, оказалось полной неожиданностью для его поклонников. Криштиану всегда признавался, что мечтает о большой семье, собственной мини-сборной по футболу, как любит шутить он сам. Примечательно, что в конце весны ряд западных таблоидом вышел с сенсационной новостью о том, что новая девушка Роналду Джорджина Родригес беременна. Мать футболиста поспешила выступить с опровержением, однако появление начинающей модели на финальном матче Лиги чемпионов поставило под сомнение ее веские доводы: обтягивающая майка указывала на заметно округлившийся живот Джорджины.

Криштиану Роналду с сыном и Джорджиной Родригес

Возможно, совсем скоро в семье Роналду грядет очередное пополнение, а пока остается только догадываться, кто стал суррогатной матерью для новорожденных близнецов, имена которых держатся в тайне. Напомним, что старший сын футболиста Криштиану-младший также появился на свет путем суррогатного материнства – ни имя, ни возраст женщины, подарившей футболисту его первого наследника, так до сих пор и неизвестно.

Новое редкое фото сына Ксении Собчак и Максима Виторгана

Ксения Собчак и Максим Виторган предпочитают держать свою личную жизнь в тайне, однако в последнее время они все чаще делятся трогательными фотографиями с сыном Платоном. На этот раз телеведущая выложила снимок, на котором ее супруг играет с малышом, но по-прежнему скрывает его лицо. «Мои мальчики», — подписала фотографию Ксения. За 4 часа пост собрал более 120 тысяч лайков, а поклонники телеведущей были в восторге от семейного фото, оставляя восхищенные комментарии.