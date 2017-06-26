Топ-10: самые горячие новости недели

Наследница империи Swarovski вышла замуж в платье за миллион долларов

Громкое событие произошло в итальянском Триесте: 23-летняя наследница гигантской империи Swarovski (а также известная австрийская певица) вышла замуж. Виктория Сваровски и ее 40-летний избранник, магнат Вернер Мурц, поразили собравшуюся публику безупречными продуманными образами. Но, конечно, основное внимание привлекла невеста, которая для торжественной церемонии выбрала роскошное платье стоимостью в $ 900 000. Наряд, украшенный 500 000 кристаллов, весил порядка 40 килограммов, однако, судя по счастливому лицу Виктории, неудобство платья ее не смущало. Автором образа невесты выступил дизайнер из Дубая, Майкл Синко. Он знаменит тем, что создавал костюмы для Дженнифер Лопес, Рианны, Бейонсе и Леди Гаги.

На свадьбе присутствовало 250 гостей – друзей и родственников жениха и невесты. Празднества, по плану организаторов, должны продлиться три дня.

Как изменилась внешность Анджелины Джоли после развода

Анджелина Джоли снова вернулась к работе в качестве посла доброй воли ООН: во Всемирный день беженцев бывшая супруга Брэда Питта прилетела в столицу Кении Найроби с гуманитарной миссией, где выступила с речью на тему защиты прав женщин. От внимания поклонников не смог укрыться тот факт, что 42-летняя актриса стала выглядеть значительно лучше, а болезненная худоба - менее заметна. Впрочем, во многом такой эффект создавался благодаря светлому брючному костюму, который визуально добавлял Джоли несколько килограммов.

Светло-бежевый костюм действительно смотрелся так, будто немного велик актрисе: брюки и пиджак сидели неидеально на стройной Анджелине. Привлекли внимание общественности и те изменения, которые произошли с внешностью знаменитости. Застывшее, словно маска, лицо выдавало недавно проведенный курс инъекций ботокса, а острые, как бритва, скулы — увлечение филлерами.

Джоли и раньше была частой гостье в кабинете косметолога, а также неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов. Из самых очевидных операций на лице у звезды были проведены ринопластика, коррекция подбородка и удаление комков Биша. В момент бракоразводного процесса Анджелина сильно похудела, что моментально отразилось на состоянии и эластичности кожи. Разобравшись с проблемами в личной жизни, актриса начала постепенно возвращаться к жизни и в первую очередь занялась ребрендингом собственной внешности.

Мелания Трамп сильно поправилась

Во всем мире уже привыкли считать, что все без исключения образы Мелании Трамп — синоним совершенства и элегантности. Однако и у сильных мира сего бывают неудачные дни. Так, во время недавнего приема в Белом доме внимание общественности привлекла заметно изменившаяся фигура первой леди. Очевидно, за последние месяцы Мелания набрала пару-тройку лишних килограммов, что особенно заметно на фотографиях, где она сидит.

Первой под удар попала одна из самых восприимчивых к колебаниям веса среди женщин область талии. И если лаконичное голубое платье Michael Kors Collection выгодно подчеркивало фигуру 47-летней миссис Трамп в вертикальном положении, стоило ей только сесть, как оно предательски акцентировало уже далеко не идеальный живот бывшей модели.

Бесспорно, для своего возраста Мелания Трамп выглядит просто потрясающе, однако постоянные официальные приемы с последующими поздними ужинами, кажется, дали о себе знать. Теперь горячо любимые платья-футляры первой леди придется носить с большей осторожностью, отдавая предпочтение более свободному крою или накинутому поверх наряда жакету. Впрочем, модельное прошлое первой леди может взять свое и от лишних килограммов не останется и следа уже в ближайшие несколько месяцев.

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июнь 2017

Первый выход Ирины Шейк и Брэдли Купера после рождения дочери

После рождения дочери в конце марта Ирину Шейк и Брэдли Купера видели вместе на публике всего пару раз, и то в основном во время прогулок с новорожденной Леей де Сеной. Большую часть времени с малышкой проводит супермодель, которой помогает ее мама Татьяна, когда та уезжает в короткие командировки.

Брэдли Купер, напротив, все первые месяцы после рождения первенца проводил вдали от дочки на съемочной площадке своего нового режиссерского проекта «Звезда родилась». Наконец, съемки подошли к концу, а значит, актер будет чаще бывать дома. Завершение работы над картиной отпраздновали большой компанией в одном из баров Санта-Моники: Ирина и Брэдли встречали гостей в новом для них статусе молодых родителей. Среди пришедших была и исполнительница главной роли Леди Гага, с которой по сюжету у героя Брэдли Купера начинается бурный роман.

Несмотря на все слухи о проблемах в отношениях, кажется, влюбленные на отлично справились с самыми непростыми, первыми месяцами после рождения ребенка. Инсайдеры поговаривают, что у Ирины чаще возникают конфликты с мамой Купера, нежели с самим актером. Впрочем, о предстоящей свадьбе знаменитостей по-прежнему ничего неизвестно. Незадолго до беременности Брэдли подарил возлюбленной помолвочное кольцо с ярко-зеленым камнем, с которым Ирина никогда не расстается.

Новый образ Рианны стал поводом для скандала

После выхода последнего сольного альбома Рианны Anti прошло больше года. Прошлой осенью также завершился гастрольный тур в его поддержку, после чего певица ничего не выпускала и практически не выступала на публике, сосредоточившись на своей коллаборации с Puma. За это время с внешностью звезды произошли существенные изменения: в прошлом миниатюрная Ри-Ри набрала более 15 килограммов лишнего веса.

И если во время светских появлений певице, как правило, удается мастерски скрывать заметно округлившиеся формы за стильными oversize-костюмами и свободными платьями, то ее образы в новом клипе с DJ Khaled на песню «Wild Thoughts» стали настоящим откровением для поклонников. Рианна появляется в кадре в облегающих ярко-салатовых леггинсах Balenciaga с цветочным принтом и завышенной талией в сочетании с шифоновым полупрозрачным кроп-топом ярко-розового цвета. Смелый комплект звезда дополнила банданой из шелкового платка и солнцезащитными очками-авиаторами.

Несмотря на далекую от идеала фигуру, исполнительница чувствовала себя более чем уверенно в сексуальном наряде. Ее не смущал ни открытый живот, ни отсутствие белья под топом, который могла себе позволить надеть скорее девушка с фигурой Беллы Хадид. Впрочем, Рианна уже ответила всем хейтерам в Instagram, недовольным ее фигурой, попросив не вмешиваться в чужую жизнь и напомнив, что внешность — это сугубо личное дело каждого.

Мэрайя Кэри изменилась до неузнаваемости

Мэрайя Кэри продолжает давать таблоидам поводы для громких публикаций. Накануне британские СМИ распространили фото, сделанные в Барселоне, где сейчас находится певица, — папарацци запечатлели Кэри во время ее прогулок по городу. Как сообщается, артистка в компании своего друга, чье имя пока не установлено, совершала шопинг в центре Барселоны. Впрочем, СМИ сделали акцент не на личности сопровождающего Мэрайю, а на ее наряде и формах. Прозрачная блузка и обтягивающие фигуру леггинсы позволили СМИ вновь вернуться к теме лишнего веса Кэри.

«Мэрайя демонстрирует объемные формы в лучах испанского солнца», — романтично отметило издание The Sun, а The Daily Mail в описании внешнего вида использовало выражения «массивные части тела», «серьезно облегающие леггинсы», отметив, что за мужскую руку Мэрайя держалась, чтобы не упасть из-за «рискованно высоких» каблуков. Сама певица, похоже, не обращает внимания на реакцию прессы и продолжает радовать публику подобными нарядами не только в повседневной жизни, но и в своем Instagram. Подтверждение тому — пост с фото Кэри, выложенный в ее аккаунте несколько дней назад. Артистка объявила о запуске лимитированной серии одежды с именными принтами, продемонстрировав на себе одну из маек как ультракороткое платье.

47-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру

Кто скажет, что Дженнифер Лопес вот-вот исполнится 50? Певица может похвастаться безупречной формой, о чем лишний раз свидетельствует новое селфи, сделанное звездой сразу же после возвращения из отпуска в Париже. Кажется, французские круассаны интересовали Джей Ло куда меньше ее нового возлюбленного Алекса Родригеса или тренажерного зала в отеле: иначе как объяснить идеальный пресс 47-летней знаменитости, который она с гордостью продемонстрировала подписчикам? Впрочем, многие особо наблюдательные поклонники заподозрили певицу в злоупотреблении фотошопом.

Известно, что Лопес с особым вниманием подходит к своему рациону, а также интенсивным танцевальным и силовым тренировкам в зале, однако никто не станет отрицать, что с каждым новым мужчиной красавица расцветает как никогда. Так было с Каспером Смартом, а теперь — с Алексом Родригесом. Рядом со спортсменом певица действительно преобразилась, стала еще сексуальнее и женственнее, а ее выходы неизменно собирают восторженные отзывы со стороны модных критиков.

Во время недавней романтической поездки отношения влюбленных, кажется, перешли на кардинально новый уровень. Если раньше Дженнифер старалась не афишировать свой новый роман, то теперь ее лента Instagram пестрит трогательными совместными кадрами с Алексом. Пара проводит вместе уже второй отпуск: зимой они также отдыхали на Багамах, правда, тогда их поездка носила сугубо конфиденциальный характер.

Анджелина Джоли и Шарлиз Терон не могут поделить роль

Кто бы мог подумать, что две совершенно разные по типажу актрисы не смогут поделить роль: Анджелина Джоли и Шарлиз Терон борются за участие в новом проекте вселенной Marvel - ремейке культового фильма 1935 года «Невеста Франкенштейна». Известно, что создатели выслали сценарий обеим знаменитостям, однако верхнюю строчку их рейтинга на данный момент занимает Джоли.

По словам инсайдеров, экс-супруга Брэда Питта намеренно тянет время с ответом, чтобы позлить Терон, которая в ожидании решения соперницы отказывается от всех других параллельно предложенных ей ролей. Красавицу-блондинку можно легко понять — на кону гонорар порядка $20 миллионов. Примечательно, что это уже не первый раз, когда две голливудские дивы столкнулись из-за роли. На кастинге ремейка фильма «Убийство в Восточном экспрессе» Терон предложили попробовать себя в той же роли, которую незадолго до этого уже отвергла Джоли. «Шарлиз заводится буквально на ровном месте, стоит кому-то при ней завести разговор об Анджелине. Она не понимает, почему, предлагая им одни и те же роли, режиссеры неизменно мечтают увидеть в кадре ее соперницу», — рассказывает инсайдер.

Напомним, что Анджелина Джоли не единственная конкурентка Шарлиз Терон в Голливуде. Недавно западные СМИ сообщили, что актриса не может поделить роль с другой блондинкой, Скарлетт Йоханссон. На данный момент обе актрисы возглавляют список претенденток на участие в новом блокбастере по мотивам комиксов вселенной DC «Бэтгерл».

Джанет Джексон возвращается в форму после родов

В апреле этого года Джанет Джексон неожиданно ушла от мужа, катарского миллиардера Виссам Аль-Мана. Это случилось спустя три месяца после рождения их первенца Иссы. Брак длился пять лет, все это время никаких слухов о разладе в звездной паре не возникало. Более того, Джанет ушла из шоу-бизнеса, перестала выходить в свет и к тому же сильно изменилась внешне, набрав около 50 килограммов веса. Развод вернул певицу в публичное пространство.

«Да, это я, на случай, если вы меня не узнали, потому что я действительно изменилась. Да, я рассталась с мужем. Сейчас мы находимся в процессе развода. Все в руках Бога. Я благодарна ему за моего сына: он такой здоровый, красивый, милый, любящий и счастливый ребенок», — с таким заявлением выступила Джексон в ролике, опубликованном в ее Instagram.

Она также заявила, что готовится возобновить концертную деятельность и занята подготовкой тура, запланированного на осень. На днях Джанет и Виссам Аль-Мана начали бракоразводный процесс. Супруги прибыли в Королевский суд Лондона, на выходе из которого их засняли папарацци. Певица продемонстрировала чудеса перевоплощения — как сообщается, Джексон похудела на 25 килограммов и в целом выглядела прекрасно.

«Джанет была в отличном настроении, хоть и провела в суде шесть часов. Она была рада видеть всю свою команду, своих адвокатов, брата Рэнди», — рассказал источник. Тем временем Аль-Мана, как отмечается, покинул здание суда в одиночестве и выглядел «мрачно». Возможно, озабоченный вид катарского бизнесмена объясняется тем, что Джанет Джексон, согласно брачному контракту, получит при разводе 200 миллионов долларов. Напомним, что, по сообщениям СМИ, причиной расставания звездной пары стали разные культурные ценности.

Принц Гарри подарил Меган Маркл новое помолвочное кольцо

В начале этого года Меган Маркл была неоднократно замечена с обручальным кольцом, на котором были выгравированы инициалы принца Гарри, правда, после бурных обсуждений в прессе, актриса прекратила его носить. А вчера Меган заметили с новым золотым кольцом, усыпанным бриллиантами, более утонченным, чем предыдущее.

Источники, близкие к паре, сообщают, что новое ювелирное украшение лишь подтверждает серьезность намерений Гарри, однако с размером принц в этот раз ошибся, поэтому девушке пришлось носить его на большом пальце. Кстати, возлюбленный актрисы действительно щедр на подарки: когда их отношения только начинались, он подарил Меган золотой браслет Cartier стоимостью около пяти тысяч долларов, позже Маркл была замечена с золотой подвеской с буквами «М» и «Н», спустя несколько месяцев девушка получила первое кольцо, из-за которого все заговорили о скорой помолвке, а теперь Гарри снова порадовал возлюбленную.