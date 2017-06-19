Топ-10: самые горячие новости недели

Настоящий Голливуд: Паулина Андреева на закрытии «Кинотавра-2017»

Сегодня вечером в Сочи состоялась церемония закрытия “Кинотавра-2017”. Красная дорожка финального дня фестиваля получилось действительна впечатляющей: звездные красавицы одна за другой демонстрировали неизменно удачные образы. Однако самой яркой и блистательной звездой вечера, безусловно, стала Паулина Андреева, появившаяся на ступенях Зимнего дворца под руку с Федором Бондарчуком, который ни на секунду не спускал восхищенного взгляда со своей спутницы.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

На церемонии закрытия фестиваля актриса блистала в роскошном платье-бюстье Maison Bohemique Haute Couture в лучших традициях престижнейших голливудских красных дорожек. Белоснежный наряд Паулина дополнила элегантным и лаконичным ожерельем Cartier. Волосы звезды были уложены небрежными волнами, а в макияже основной акцент был сделан на подсвеченную хайлайтером кожу. Глаза актрисы подчеркнули черными стрелками и тенями коричневого оттенка. Рельефности лицу придали с помощью золотисто-персиковых румян, а на губы нанесли помаду Lip Maestro Giorgio Armani Beauty красивого нюдового оттенка.

Новые соседи Анджелины Джоли бьют тревогу

Всю прошлую неделю Анджелина Джоли занималась переездом в новый особняк, который она купила в непосредственной близости от дома своего экс–супруга Брэда Питта. Но, как оказалось, не все жители района Логлин–парк в Лос-Анджелесе рады голливудской знаменитости. По словам инсайдеров, многие против того, чтобы звезда такого масштаба проживала по соседству: «Местные жители настроены крайне негативно по отношению к Анджелине. Сейчас все дороги в районе перекрыты десятками грузовиков с мебелью актрисы. Они почти полностью парализовали движение. Кроме того, Анджелина решила переделать сад рядом с домом, поэтому садовники шумят практически круглосуточно, постоянно что-то спиливая и работая газонокосилками».

ФОТО Getty Images, Splash

В довершение ко всему многие считают, что дети Джоли–Питтов могут стать большой проблемой, так как, по мнению окружающих, они недостаточно воспитаны и, скорее всего, станут нарушителями спокойствия: «Они были вместе с родителями в постоянных разъездах, поэтому неудивительно, что им было некогда, да и негде получить достойное воспитание и образование. Мы очень боимся, что они будут носиться по району сломя голову и плохо влиять на наших детей», — признался один из местных жителей.

Напомним, ранее особняк Анджелины Джоли принадлежал легендарному американскому режиссеру Сесилу Демиллю и стоил знаменитости 25 миллионов долларов. К слову, эта недвижимость находится всего в четырех минутах езды от дома Брэда Питта. Этот факт в очередной раз натолкнул поклонников знаменитой пары на мысль о том, что воссоединение бывших супругов еще возможно.

Селена Гомес стала блондинкой

24-летняя Селена Гомес, в отличие от многих коллег, не является поклонницей экспериментов с внешностью. Максимум изменений, на которые решалась звезда, — это каре, челка и мелирование. Иногда певица и актриса также меняла свой природный шоколадный оттенок волос на иссиня-черный или светло-каштановый. Недавно Гомес опубликовала в Instagram Stories кадр из своего предстоящего клипа Bad Liar, в котором предстала в неожиданном образе.

Для музыкального ролика Селена стала блондинкой. На фото волосы звезды уложены крупными локонами. Полностью оценить перевоплощение Селены Гомес можно будет уже завтра утром, когда состоится премьера видео.

Кадр из клипа Bad Liar

Линдси Лохан кардинально сменила имидж

Вчера Линдси Лохан опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с новой стрижкой — асимметричным бобом. Таким образом, 30-летняя актриса решила сообщить своим подписчикам о том, что она примет участие в съемках нового сериала «По болезни», где ее коллегами по площадке стали Ник Фрост и Руперт Гринт, известный по своей роли Рона Уизли в экранизации романов о волшебнике Гарри Поттере.

Стоит отметить, что за прошедшие пять лет это первый серьезный проект Линдси. Последний раз на она сыграла заметную роль в 2012 году в фильме «Лиз и Дик», где перевоплотилась в легендарную голливудскую актрису Элизабет Тейлор.

Кадр из фильма «Лиз и Дик»

Хайди Клум появилась на публике без макияжа

Сегодня в сети появились новые фотографии Хайди Клум, на которых папарацци удалось запечатлеть звезду подиума без макияжа во время ее прогулки по одному из районов Нью-Йорка. К слову, поклонники знаменитости отметили, что без косметики 44-летняя модель выглядит на свой истинный возраст: «И все-таки грамотный визажист может творить настоящие чудеса! С макияжем Хайди не дашь и тридцати».

Напомним, что в данный момент Клум возобновила отношения со своим давним возлюбленным — арт-дилером Вито Шнабелем, который младше своей избранницы на 13 лет. «Хайди хочется выглядеть рядом с Вито его ровесницей, поэтому она очень тщательно следит за состоянием своей кожи. И никогда не появляется рядом с бойфрендом без косметики, чтобы не было заметно, что она сильно его старше», — прокомментировал один из источников, близких к знаменитости.

Хайди Клум и Вито Шнабель

Рианна перестала публиковать свои фотографии в соцсетях

Который месяц не утихает интернет-война между бодишеймерами, порицающими любые отклонения от их идеала, и активистами движения body positive, которые считают, что в вопросах красоты нет и быть не может единых стандартов. Камнем преткновения стала сильно располневшая Рианна, которая за последние полгода набрала не менее 15 килограммов лишнего веса. В то время пока враждующие лагеря пытаются найти правду, сама певица перестала выкладывать собственные фотографии в соцсетях. Их место заняли многочисленные мемы, в числе которых есть и сатирические посты, отвечающие на критику в адрес ее внешности.

2007 г.

2017 г.

Например, недавно в Instagram Ри-Ри выложила снимок рэпера Gucci Mane образца 2007 и 2017 года — за прошедшие 10 лет музыкант сильно изменился, похудев фактически в два раза. Таким образом Рианна хотела донести до подписчиков, что всем людям свойственны слабости и ошибки, а изменения, происходящие с нашим телом, — процесс вполне себе естественный, и в этом нет ничего постыдного.

2007 г.

2017 г. ФОТО LEGION

Несмотря на то, что певица продолжает выходить в свет, количество фотографий в ее Instagram значительно сократилось. Знаменитость не дает никаких публичных комментариев по поводу сложившейся ситуации, однако поклонники убеждены, что Рианна действительно сильно переживает и сейчас уязвима как никогда ранее.

Ева Лонгория вернулась в прежнюю форму в рекордные сроки

Чуть больше месяца назад в сети появились фотографии Евы Лонгории из отпуска, на которых 42-летняя актриса позирует с сильно округлившимся животом. После этого в СМИ сразу же поползли слухи о том, что звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и ее супруг, медиамагнат Хосе Антонио Бастон, ждут первенца. Однако Ева поспешила опровергнуть эту информацию, заверив поклонников, что она просто решила расслабиться и перестать ограничивать себя в еде. И вот, спустя всего несколько недель после этого заявления, папарацци удалось заснять Лонгорию на прогулке, и стоит отметить, что знаменитости удалось в рекордные сроки сбросить все набранные килограммы. «Да, это не обман зрения, Ева действительно сильно похудела. Все потому, что у нее появился стимул — Еву пригласили принять участие в одном проекте, название которого она держит в секрете, и поэтому ей пришлось усиленно тренироваться, чтобы вновь вернуться в прежнюю форму», — сообщил инсайдер.

ФОТО SPLASH NEWS, Legion-media.ru

К слову, поклонники актрисы уже заметили, что звезда стала все чаще публиковать в своем Instagram фотографии с тренировок и велопробегов, хотя ранее Лонгория не раз отмечала в своих интервью, что терпеть не может спорт. «Я готова на все, лишь бы не ходить в зал. В день тренировки моя единственная мечта — чтобы тренер позвонил и отметил наши занятия», — призналась знаменитость.

ФОТО Getty Images

Ким Кардашьян запускает собственный бренд косметики

Таланты и амбиции Ким Кардашьян поистине безграничны: помимо съемок в реалити-шоу, выпуска собственных эмодзи-смайлов и онлайн-приложений для смартфонов, знаменитость занялась производством косметики. Недавно Ким приняла участие в создании нескольких оттенков матовых помад для бренда ее младшей сестры Кайли: девушки снялись вместе в промо-фотосессии запуска. Надо ли говорить, что большая часть тиража была раскуплена в первый же день продаж.

На волне успеха супруга Канье Уэста приступила к разработке собственной косметики KKW Beauty, первым продуктом которой станет, разумеется, палетка для контуринга. Именно этот прием в макияже стал визитной карточкой звезды реалити-шоу. У себя в Instagram Ким анонсировала дату выхода палетки, которая обещает стать главным бестселлером бренда, — 21 июня. Тогда же начнет работу новый сайт KKW Beauty.

Следом в Stories звезды появилось фото из лаборатории с процессом выбора парфюмерных отдушек для средств новой марки – Ким лично участвует в создании каждого продукта. Пока неизвестно, какие средства наряду с палеткой войдут в первую коллекцию KKW Beauty. Однако над разработкой помад миссис Уэст придется изрядно потрудиться, чтобы не только не повторить дизайн и текстуру культовых матовых блесков Кайли Дженнер, но и по возможности превзойти их.

Новые подробности разрыва Евы Мендес и Райана Гослинга

В конце мая зарубежные СМИ сообщили о том, что Райан Гослинг и Ева Мендес разошлись. Инсайдеры рассказали, что сейчас актеры проводят время вместе только ради их двух дочерей, Эсмеральды и Амады. Причинами расставания звезд близкие к ним источники называют то, что Гослинг устал от ревности Мендес к его партнершам по съемкам, в частности, к Эмме Стоун, а также то, что Ева перестала выходить из дома и отказалась поддержать возлюбленного на премиях «Золотой глобус» и «Оскар». «Она превратилась в отшельницу и параноика, иногда неделями не разговаривает ни с кем, кроме Райана и дочерей, избегает общения с семьей Райана. Райан же — верный партнер, ему неприятно слушать обвинения в том, чего он не делал», — говорят близкие пары. Последняя ссора, после которой Райан и Ева решили разъехаться, связана с тем, что звезда фильма-мюзикла «Ла-Ла Ленд» решил провести День матери в компании не своей гражданской супруги, а собственной мамы. Слова инсайдеров подтверждает то, что даже на прогулках с детьми актеров в последнее время видят по отдельности. По последним данным прессы, окончательно разорвать отношения с Евой Райан не может из-за дочерей: он боится, что Мендес через суд добьется единоличной опеки над ними.



Ева Мендес и Райан Гослинг

Напомним, что Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемках ленты «Место под соснами» в 2012 году. Актеры тщательно оберегают свою личную жизнь от внимания журналистов, поэтому до сих пор доподлинно неизвестно, женаты ли они официально.

Брэд Питт принес извинения Дженнифер Энистон за измену с Джоли

Служебный роман Брэда Питта с Анджелиной Джоли, случившийся на съемках «Мистера и миссис Смит», перерос в длительные отношения и доставил немало тяжелых минут Дженнифер Энистон — на тот момент жене актера. Расставание и последующий развод, по словам близких к Энистон источников, прошли для нее тяжело. Впрочем, со временем переживания актрисы остались в прошлом: она нашла свое счастье, встретив Джастина Теру, который стал ее новым супругом.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли