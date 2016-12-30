Топ-10: самые горячие новости 2016 года

Стало известно имя новой возлюбленной Брэда Питта

Брэд Питт снова влюблен. С таким сенсационным заявлением неделю назад вышли британские таблоиды, не раскрывая, впрочем, имя таинственной счастливицы: источник из близкого окружения актера лишь сообщил СМИ, что «новая возлюбленная Брэда тоже актриса и по своей популярности не уступает Анджелине». Общественность не знала покоя, гадая, кого же Питт предпочел самой Джоли. До сегодняшнего дня: сердце актера, как выяснилось покорила звезда «Отряда самоубийц» ослепительная блондинка Марго Робби.

Марго Робби и Брэд Питт

Источники из окружения Питта уверяют, что благодаря Марго он воспрял духом после истории с драматичным разводом. Говорят, новая возлюбленная актера так благотворно на него влияет, что сейчас он полон оптимизма и наконец стал выходить в свет и даже участвовать в промо-туре своего фильма «Союзники». Поклонники также отметили, что Питт в последнее время стал гораздо лучше выглядеть. «Брэд уверен, что Марго самая горячая штучка во всем Голливуде. Он пытается добиться ее расположения. Она полностью в его вкусе, он точно не будет одинок», – делятся инсайдеры.

Утверждают также, что Брэд Питт проявлял симпатию к сексуальной блондинке еще до развода с Джоли. Бывшую супругу актера это приводило в бешенство. Теперь, когда Питт официально оформляет развод, он полностью переключил свое внимание на Марго Робби. Актера даже не смущает тот факт, что его избранница уже несколько лет встречается со сценаристом Томом Экерли.

Невеста для сына миллиардера: по каким критериям отбирали будущую жену Саиду Гуцериеву

Поиск невесты для Саида Гуцериева, чья свадьба стала главным светским событием сезона, занял несколько лет (ряд СМИ уточняет: четыре года). Хадижа Ужахова, в итоге выбранная в жены Саиду, – ингушка: это было одним из главных требований к невесте. Искали красивую, скромную девушку, которая чтит национальные традиции и верования.

Семья Хадижи Ужаховой предпочитает оставаться в тени, никакой информации об Ужаховых нет. Хадиже, cообщали одни источники, 19 лет, другие СМИ писали, что девушке уже 20. Она почти не пользуется социальными сетями – Instagram не ведет; у Хадижи имеется страница в сети «ВКонтакте», но она пуста. То, что страница действительно принадлежит невесте Саида Гуцериева, вроде бы подтверждает список друзей: некоторые из них – студенты вуза, в котором учится Хадижа, МГМСУ имени Евдокимова.

Жена Саида Гуцериева – будущий стоматолог, ей все-таки 19 лет, а 20 исполнится 22 апреля. По неофициальной информации, Саид и Хадижа знакомы около года, их познакомили в Москве родители жениха.

Свадьба Ужаховой и Гуцериева, сына российского бизнесмена Михаила Гуцериева, чье состояние на конец прошлого года оценивалось в 2,4 миллиарда долларов, прошла в Москве в минувшую субботу. Празднества теперь продолжаются в Лондоне, в особняке Гуцериевых. На церемонии в Москве выступали Стинг, Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас; про вечеринку в британской столице сплетничали, что на ней споют Элтон Джон и Бейонсе.

Также сегодня британский таблоид The Daily Mirror cообщил примерную смету российской части торжеств. Журналисты издания утверждают, что бюджет праздника составил 1 миллиард рублей.

Елизавета II отречется от престола в пользу Уильяма и Кейт Миддлтон

Королева Елизавета уступит престол принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Об этом сообщают британские СМИ. Планы Елизаветы изменились в последний момент и связаны со скандалом, к которому оказались причастны принц Чарльз и его супруга Камилла Боулз. В марте австралийский бизнесмен Саймон Доранте-Дэй заявил, что является внебрачным сыном Чарльза и Камиллы и потребовали проведения ДНК-теста.

Камилла Боулз, принц Чарльз, принц Уильям с Георгом, Кейт Миддлтон и Елизавета II

Доранте, отметивший в начале апреля 50-летие, утверждал, что его приемные дедушка и бабушка работали прислугой в королевской семье, и родившегося малыша забрали себе по предложению Елизаветы и принца Филиппа, дабы престол избежал скандала. Несмотря на довольно локальный масштаб скандала, Елизавету эта история привела в бешенство, переполнив чашу терпения. «Она устала от проблем, связанных с малодушием ее сына и его всегда недоброй жены. И этот скандал, в центр которого они все попали накануне юбилея, окончательно вывели королеву из себя. Она приняла решение навсегда отлучить их от короны», - сказал источник, допустив, что подобным образом Елизавета защитит трон от возможных посягательств на него людей со стороны, таких, как австралиец Доранте-Дэй. Инсайдер также сообщил, что в приватных разговорах Елизавета признавалась, что вела себя по отношению к Диане неправильно, и если бы это было возможно, попросила сейчас у нее прощения. По словам источников, именно чувство вины перед бывшей невесткой заставило королеву выбрать днем отречения от престола 31 августа, двадцатую годовщину Дианы.

Принц Чарльз, Елизавета II и принцесса Диана

Интересно, что Уильям, узнав о передаче трона, был «шокирован». «Он хотел бы больше времени проводить с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, прежде чем брать на себя большую нагрузку и обязательства короля». - сообщает инсайдер. Как отреагировала именно Кейт, неизвестно. Пока Елизавета проводит консультации с советниками, как лучше передать престол, Камилла Боулз, уже осведомленная, пребывает в «ярости» и злоупотребляет алкоголем.

Камилла Боулз и Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон беременна

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, вновь ждет ребенка. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на источник в Кенсингтонском дворце. Как утверждает инсайдер, она сама рассказала об этом на рождественском ужине, на котором присутствовала вся королевская семья.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

«Кейт и Уильям всегда хотели много детей», — заявил близкий к паре источник, однако добавил, что настолько скорого пополнения в семействе они не ожидали сами. Сообщается также, что Миддлтон предположительно находится на втором месяце беременности, а значит, ребенок должен родиться в середине лета. Слухи о беременности Кейт Миддлтон в прессе появляются регулярно: в сентябре ряд таблоидов заявил, что они с Уильямом ждут ребенка, но позже эта новость была опровергнута. На этот раз официальные представители королевской семьи молчат, не подтверждая и не опровергая информацию. Разговоры о возможном пополнении в семействе, вероятнее всего, возникли из-за недомоганий, которые герцогиня регулярно испытывает в ходе публичных мероприятий. Подобное, пишет британская пресса, случалось и ранее с Миддлтон во время первой и второй беременности. Напомним, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, поженившихся в апреле 2011 года, уже есть двое детей: Джордж, который появился на свет 22 июля 2013 года, и Шарлотта, родившаяся 2 мая 2015 года.

55-летний топ-менеджер «Лукойла» женился на 18-летней модели

Марафон пышных светских свадеб продолжается: вслед за Гуцериевым и Карапетяном женился топ-менеджер сингапурского филиала компании «Лукойл» Валентин Иванов. Супругой 55-летнего олигарха стала 18-летняя модель Лиза Адаменко. Влюбленные вместе почти три года: Иванов начал ухаживать за Лизой еще на заре ее карьеры, когда в 13 лет она покинула родной сибирский городок Канск и отправилась покорять модельные подмостки. В феврале Адаменко отметила совершеннолетие, и возлюбленный сразу предложил ей стать его женой.

Свадьбу влюбленные устроили в невероятной красоты французском замке Chateau Saint Jeannet, что в пригороде Ниццы. Гостями бракосочетания стали близкие молодоженов, а также звездные друзья пары. Некоторые из них, например Рита Дакота и Влад Соколовский, приготовили для невесты и жениха музыкальные сюрпризы.

Подробности развода Анджелины Джоли и Брэда Питта шокировали Америку

19 сентября Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, ссылаясь на непримиримые разногласия, официально сообщает журнал People со слов адвоката актрисы Лоры Вассер (она же представляла интересы звезды в бракоразводном процессе с Билли Бобом Торнтоном). Джоли будет требовать через суд полной опеки над шестью их совместными детьми после развода, оставляя экс-супругу возможность навещать их. Также известно, что актриса не требует от супруга никакой финансовой поддержки на содержание детей после расторжения брака. «Это решение было принято для здоровья семьи. Она не будет давать публичных комментариев и просит, чтобы ее семью не тревожили расспросами в это непростое время», — рапортовала в своем заявлении адвокат актрисы.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с детьми

О проблемах в отношениях главной голливудской пары начали говорить после выхода в прокат картины супругов «Лазурный берег», где Питт и Джоли играют супругов, переживающих кризис отношений. «У нас с Брэдом есть свои проблемы, однако если ситуация наших персонажей даже отдаленно напоминала бы нашу историю, мы не смогли бы сделать этот фильм», — убеждала Джоли встревоженную общественность. Но, как говорится, нет дыма без огня. Проблемы в отношениях звездной четы зрели задолго до этой картины.

Актриса изводила супруга ревностью и скандалами, на фоне которых впадала в депрессию, теряла вес (в какой-то момент он достиг критической отметки — 35 килограммов!), пугая общественность болезненно истощенным видом. По словам близких друзей пары, Питт бесконечно пытался образумить супругу, но, очевидно, его слова не возымели действия. «Брэд истощен, он больше не в силах тратить столько энергии, пытаясь убедить ее лучше заботиться о себе. Он больше не может наблюдать, как женщина, которую он любит, чахнет на глазах», — сообщают источники. После съемок Питта в картине «Союзники» брак голливудской пары №1 окончательно дал трещину: актриса заподозрила мужа в недружеской связи с партнершей по съемкам Марион Котийяр. После 12 лет совместной жизни супруги приняли окончательное решение расстаться.

Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас на свадьбе сына миллиардера Гуцериева

О том, что женится сын владельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева Саид, вчера узнала почти вся Москва – салют в честь новобрачных было видно далеко за пределами банкетного зала «Сафиса», где закатили грандиозное свадебное торжество. Один из богатейших людей России не поскупился на праздник для 28-летнего сына и его 20-летней невесты Хадижи и устроил по-настоящему запоминающуюся церемонию, которую СМИ уже успели оценить в несколько миллионов евро. Банкетный зал украсили тысячами живых цветов, а платье невесты несколько месяцев на заказ отшивал Дом Elie Saab в Париже. Роскошный подвенечный наряд девушки, расшитый кристаллами, весил 25 килограммов – хрупкая новобрачная мужественно продержалась весь вечер, не подавая вида, что ради красоты ей пришлось выносить на своих плечах четверть центнера.

За развлечения в этот вечер в «Сафисе» отвечал целый пул артистов мирового масштаба: Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас, Стинг, Алла Пугачева и Патрисия Каас. По оценкам российских промоутеров, выступление Джей Ло обошлось Гуцериеву как минимум в миллион долларов, так что, похоже, приглашенные артисты стали самой большой строкой свадебных расходов.

Поздравить новобрачных приехали первый и действующий президенты Ингушетии с семьями – Руслан Аушев и Юнус-бек Евкуров. Кроме того, по сообщениям журналистов, в числе гостей грандиозной свадебной вечеринки были замечены Элтон Джон и Бейонсе. Завершилось торжество традиционным свадебным тортом – четырехметровый десерт венчал мусульманский символ – полумесяц и звезда.

Семья бьет тревогу: Анджелине Джоли требуется помощь психиатров

Анджелина Джоли отказывается от еды, сильно похудела и нуждается в медицинской помощи. Как сообщает источник, близкий к семье Джоли и Брэда Питта, вес актрисы упал до угрожающих жизни 82 фунтов (чуть более 37 килограмм). Медики в один голос говорят, что Джоли требуется срочная помощь в стационаре. «Ей необходима помощь психиатров, кардиологов, диетологов», — приводит одно из американских СМИ слова специалиста. Последние два года были непростыми для актрисы. 40-летняя Джоли перенесла две серьезные операции — двойную мастэктомию и удаление фаллопиевых труб и яичников, после чего сильно сбавила творческую активность. Анджелина много времени проводит дома с детьми — в отличие от мужа, плотно занятого сразу несколькими проектами, как актерскими, так и продюсерскими. По словам источников, поведение жены вызывает у Питта серьезные опасения. Джоли отказалась от твердой пищи и перешла исключительно на жидкости. Случаются дни, когда актриса почти не ест, проводя все время в постели. Инсайдеры утверждают, что обеспокоенный супруг уже обратился за консультациями к врачам: ему больно видеть, как Анджелина медленно убивает себя, претенебрегая едой.

Неделей раньше СМИ сообщали, что брак звездной пары под серьезной угрозой; довольно давно, уже почти год, Джоли и Питт спят в разных комнатах. «Брэд устал сражаться с Энджи: он видит, что она его не слушает, так что он сдался», — отмечал источник.

Клип группы «Ленинград» бьет рекорды просмотров на Youtube

Главные хулиганы российской сцены — группировка «Ленинград» поделилась с поклонниками новой работой: песней и клипом «Экспонат». Видео моментально стало хитом и всего за несколько дней собрало больше 7 миллионов просмотров.

По сюжету главная героиня, роль которой виртуозно исполнила актриса Юлия Топольницкая, в интернете знакомится с мужчиной мечты, который зовет ее на свидание. Следом зритель клипа наблюдает все круги ада, которые проходит девушка, готовясь к первой встрече с потенциальным возлюбленным: многочасовой выбор наряда и прически, а главное — поиски идеальных туфель «типа лабутены»: они-то и сыграют с героиней в конце клипа злую шутку.

Съемками видео занималась студия Fancy Shot, с которой группа сотрудничает с 2013 года. Место действия, полуотремонтированная ленинградская квартира, — декорации, с нуля отстроенные на «Ленфильме». Режиссером ролика стала Анна Пармас, и результат ее работы уже сейчас по праву может называться главной сенсацией русскоязычного интернета начала 2016 года.

Гримаса Леонардо ДиКаприо за спиной Леди Гаги взорвала интернет

Редкое официальное мероприятие обходится без забавных моментов и неловких ситуаций. Так и на этот раз: одним из самых запоминающихся моментов прошедшей накануне церемонии «Золотой глобус» стало даже не вручение заветных статуэток, а короткое видео с двумя лауреатами премии — Леонардо ДиКаприо и Леди Гагой в главных ролях.

Суть ролика — реакция Леонардо на то, что певица, направляясь на сцену за своим «Золотым глобусом», задела его локоть, пробираясь через узкий проход. В ответ голливудский актер скорчил гримасу, видео и фото которой мгновенно разлетелись в сети с подписью «Реакция ДиКаприо бесценна». Сам актер, быстро вернувший себе самообладание, объяснил свое неоднозначное выражение лица тем, что просто не понял, что его толкнуло.