Том Круз упал с крыши высотного дома

На съемках шестого фильма «Миссия невыполнима», которые проходят сейчас в Лондоне, произошел неприятный инцидент. Исполнитель главной роли Том Круз решил сам исполнить трюк — при съемке погони по крышам домов перепрыгнуть с одного высотного здания на другое. Прыжок оказался для голливудского актера неудачным: не рассчитывав силы, он не допрыгнул до следующего здания, соскочил и упал.

Страховка спасла Тому жизнь, но травмы оказалось не избежать. На видео со съемок картины видно, как после прыжка актер попытался встать и продолжить сцену, но не смог и начал хромать. Пока неизвестно, насколько серьезной оказалась травма звезды Голливуда.