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    15 августа 2017

    Том Круз упал с крыши высотного дома

    Выполнение трюка чуть было не стоило жизни звезде Голливуда

    На съемках шестого фильма «Миссия невыполнима», которые проходят сейчас в Лондоне, произошел неприятный инцидент. Исполнитель главной роли Том Круз решил сам исполнить трюк — при съемке погони по крышам домов перепрыгнуть с одного высотного здания на другое. Прыжок оказался для голливудского актера неудачным: не рассчитывав силы, он не допрыгнул до следующего здания, соскочил и упал.

    Страховка спасла Тому жизнь, но травмы оказалось не избежать. На видео со съемок картины видно, как после прыжка актер попытался встать и продолжить сцену, но не смог и начал хромать. Пока неизвестно, насколько серьезной оказалась травма звезды Голливуда.

    Напомним, что это не первый раз, когда Том Круз отказывается от услуг каскадеров. В предыдущей, пятой части франщизы, актер сам выполнил большинство трюков — например, цеплялся за борт взлетающего самолета.

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