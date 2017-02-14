Том Круз и Кэти Холмс возобновили общение

Неожиданный развод Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году ознаменовался полным отказом от общения между супругами. Так, исполнитель главной роли во франшизе «Миссия невыполнима» прекратил видеться не только с женой, но и с дочерью, на чем, по слухам, настояли представители сайентологической церкви, увлеченным адептом которой является актер. После пятилетнего перерыва, за время которого Холмс ни разу даже не упомянула имя бывшего мужа, звезды возобновили общение. Поводом забыть все разногласия послужило печальное событие в семье актера – умерла его тяжелобольная мать, которая последние годы была прикована к инвалидному креслу.

«Кэти связалась с Томом, чтобы выразить ему свои глубочайшие соболезнования», - поделился с журналистами источник, близкий к актеру. – «Том сражен потерей матери. Они были очень близки, и он невероятно по ней скучает. Том старается держаться и очень ценит поддержку друзей и членов семьи в это непростое для него время».