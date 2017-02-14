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14 февраля 2017

Том Круз и Кэти Холмс возобновили общение

Бывшая жена поддерживает актера после смерти матери

Неожиданный развод Тома Круза и Кэти Холмс в 2012 году ознаменовался полным отказом от общения между супругами. Так, исполнитель главной роли во франшизе «Миссия невыполнима» прекратил видеться не только с женой, но и с дочерью, на чем, по слухам, настояли представители сайентологической церкви, увлеченным адептом которой является актер. После пятилетнего перерыва, за время которого Холмс ни разу даже не упомянула имя бывшего мужа, звезды возобновили общение. Поводом забыть все разногласия послужило печальное событие в семье актера – умерла его тяжелобольная мать, которая последние годы была прикована к инвалидному креслу.

«Кэти связалась с Томом, чтобы выразить ему свои глубочайшие соболезнования», - поделился с журналистами источник, близкий к актеру. – «Том сражен потерей матери. Они были очень близки, и он невероятно по ней скучает. Том старается держаться и очень ценит поддержку друзей и членов семьи в это непростое для него время».

Том Круз и Кэти Холмс возобновили общение

Напомним, что роман Тома Круза и Кэти Холмс начался в 2005 году и через полтора года увенчался свадьбой и рождением дочери Сури. Ради актера Холмс пожертвовала собственной карьерой. Казавшиеся идеальными отношения закончились так же стремительно, как и начались. В 2012 году Кэти сняла квартиру в Нью-Йорке и наняла адвокатов, с помощью которых добилась развода и единоличной опеки над дочерью, на 5 лет полностью прекратив любые контакты с бывшим супругом.

Том Круз и Кэти Холмс возобновили общениеФОТОgettyimages

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