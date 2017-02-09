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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

09 февраля 2017

Том Хиддлстон впервые рассказал о романе с Тейлор Свифт

Актер заверил, что его отношения с певицей были настоящими

На днях звезда сериала «Ночной администратор» впервые рассказал всю правду о своих отношениях с Тейлор Свифт. Вопреки всеобщему мнению, что их роман был всего лишь пиар-ходом, 36-летний актер заявил: «Между нами все было по-настоящему! Тейлор удивительная женщина. Она красива, добра, и с ней всегда весело». Также Том Хиддлстон объяснил, почему их отношения стали развиваться столь стремительно: «В момент нашего знакомства мы оба были в поиске настоящих чувств. И решили пообедать вместе, просто по-дружески. Затем нам захотелось куда-нибудь съездить вместе. Так все и произошло».

Кроме того, актер наконец-то прокомментировал свое появление в майке с надписью «Я люблю Тейлор Свифт»: «Это была всего лишь шутка. Мы отдыхали в компании друзей на пляже. И я случайно поцарапал спину и захотел прикрыть раны чем-нибудь. Тогда один из ребят предложил мне эту майку, которую я с удовольствием примерил. Не стоило искать в этом поступке скрытого смысла. Его там не было», — заявил Хиддлстон.

Том Хиддлстон и Тейлор Свифт

Том Хиддлстон и Тейлор Свифт

ФОТОSplesh

К слову, как заверил сам актер, в данный момент его сердце свободно: «Я все еще пытаюсь придумать способ, как быть в отношениях и сохранить их, не скрываясь при этом от окружающих».


Том Хиддлстон и Тейлор Свифт

Том Хиддлстон и Тейлор Свифт

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