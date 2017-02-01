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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

01 февраля 2017

Том Дейли и Дастин Лэнс Блэк готовятся к свадьбе

Оскароносный сценарист женится в этом году

42-летний американский сценарист Дастин Лэнс Блэк, удостоенный «Оскара» за работу над фильмом «Харви Милк», и 22-летний олимпийский призер по прыжкам в воду Том Дейли вместе уже четыре года, однако только теперь решили узаконить отношения. Впрочем, предложение руки и сердца было сделано еще в 2015 году, но из-за плотного тренировочного графика олимпийца свадьбу все время приходилось откладывать. В будущей Олимпиаде в Токио прыгун в воду также планирует участвовать, однако в недавнем интервью The Mirror дал понять, что уже паралелльно погрузился в предсвадебные хлопоты. А еще спортсмен признался, что с Блэком у него была любовь с первого взгляда, а осознание, что он хочет прожить с ним всю жизнь, пришло к нему уже в первую неделю их романа. Свадьба пары состоится в нынешнем году, но дату Дейли и Блэк пока не разглашают.

Том Дейли и Дастин Лэнс Блэк

Том Дейли и Дастин Лэнс Блэк

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