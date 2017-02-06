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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 февраля 2017

Том Брэди выиграл свой пятый «Суперкубок»

Спортсмен стал первым в истории квотербеком, заработавшим 5 наград

Super Bowl для США – что новогоднее обращение президента для России: трансляция финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - праздник национального масштаба и самая просматриваемая за год передача на американском ТВ. В грандиозном шоу принимают участие звезды первого эшелона, а получить заветный «Суперкубок» - мечта любого спортсмена. Вчера эта мечта уже в пятый раз сбылась у игрока команды New England Patriots Тома Брэди, который стал первым в истории квотербеком, заработавшим 5 кубков.

Том Брэди выиграл свой пятый «Суперкубок»

За триумфом мужа с трибун наблюдала Жизель Бундхен вместе с дочерью Вивиан, одетой в футболку с папиной фамилией. Бурная реакция супермодели на победу супруга обсуждается в сети едва ли не больше, чем беспрецедентный рекорд спортсмена, - девушка не стала сдерживать эмоций и по-настоящему ликовала в конце матча.

via GIPHY

Том Брэди выиграл свой пятый «Суперкубок»
Том Брэди выиграл свой пятый «Суперкубок»

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