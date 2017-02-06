Том Брэди выиграл свой пятый «Суперкубок»

Super Bowl для США – что новогоднее обращение президента для России: трансляция финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги - праздник национального масштаба и самая просматриваемая за год передача на американском ТВ. В грандиозном шоу принимают участие звезды первого эшелона, а получить заветный «Суперкубок» - мечта любого спортсмена. Вчера эта мечта уже в пятый раз сбылась у игрока команды New England Patriots Тома Брэди, который стал первым в истории квотербеком, заработавшим 5 кубков.