Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня супруг Тины Канделаки Василий Бровко празднует свой 30-й день рождения. По этому случаю генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» решила опубликовать в своем Instagram послание мужу, поделившись их совместным снимком и оставив под ним трогательную подпись: «Моя любимая твоя фотография... Нам хорошо, и мы в домике. @vasilybrovko, тебе 30, и мы целую вечность вместе. Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который еще не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик».