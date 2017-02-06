«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Прогноз на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

06 февраля 2017

Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения

Телеведущая призналась в любви супругу Василию Бровко

Сегодня супруг Тины Канделаки Василий Бровко празднует свой 30-й день рождения. По этому случаю генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» решила опубликовать в своем Instagram послание мужу, поделившись их совместным снимком и оставив под ним трогательную подпись: «Моя любимая твоя фотография... Нам хорошо, и мы в домике. @vasilybrovko, тебе 30, и мы целую вечность вместе. Нам по-прежнему не скучно, потому что ты умеешь придумывать, а я по-прежнему верю в твои фантазии. Поэтому они и стали нашим миром, который еще не раз изменится вместе с нами. Тем интереснее предстоящее десятилетие с тобой, мой февралик».

Напомним, что Тина Канделаки и Василий Бровко довольно длительное время скрывали свои отношения. О том, что телеведущая вышла замуж за 29-летнего директора по особым поручениям Госкорпорации «Ростех», стало известно летом прошлого года, хотя, как утверждают инсайдеры, свадьба состоялась за несколько месяцев до официального объявления самой телеведущей о новом семейном статусе.

Материалы по темам

Фото дня: Вера Брежнева в откровенном купальникеФото дня: Владислав Доронин на отдыхе с возлюбленнойФото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

ELLE проекты

Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить
Бьюти-советы знаменитостей8 секретов красоты от супермоделей
Вторая половинаЖены и подруги самых богатых мужчин в мире
Что с ними не так8 красавиц, которым не везет в любви

Читайте также

Звездный стильОбраз дня: Мелания Трамп в Dior
НовостиЗвезды на премии Гильдии режиссеров США
Новости10 вдохновляющих цитат Боба Марли
НовостиФото дня: беременная Амаль Клуни в Барселоне

ELLE рекомендует

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ЗвездыНа высшем уровне: политики и их романы со звездами
Звездный стильКак молоды мы были: звезды, по чьей красоте мы ностальгируем
Практика4 самые красивые палетки теней этого сезона

Лучшее на Elle

ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
ПрактикаТонко подмечено: как выбрать украшения под свитер
КиноСкоро в кино: 10 премьер февраля
ЕдаПолезные свойства меда
ПрактикаПрограмма минимум: базовый гардероб 2017 года
КиноДорога к «Оскару»: фавориты и обиженные
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

Тина Канделаки тайно вышла замуж

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.