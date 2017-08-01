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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    01 августа 2017

    Тимберлейк похвалил «Грешницу» Джессики Бил

    Певец в восторге от новой роли своей супруги

    В понедельник в нью-йоркском Crosby Street состоялась премьера сериала «Грешница» с 33-летней Джессикой Бил. Актриса выступила не только в главной роли, но и в роли одного из продюсеров картины.

    премьера сериала "Грешница" с Джессикой БилФОТОGettyImages

    Ранее в тот же день главный фанат Джессики, ее супруг Джастин Тимберлейк в своём Instagram похвалил актрису за ее новую роль в сериале.

    «Да, я знаю, что я не совсем справедлив и, возможно, предвзят, но новое шоу моей жены - @thesinnerusa - потрясающее. Я никогда прежде не видел её такой, и она невероятна в этой роли», - написал Джастин.

    сериал "Грешница" с Джессикой Бил

    Восьми-серийный криминальный триллер, основанный на одноименном бестселлере Петры Хаммесфар - история молодой матери, которая в припадке ярости совершает жуткий акт насилия и сама не может объяснить причины своего поступка. После и начинается триллер, главный вопрос которого не «кто?», а «почему?». Детектив начинает разбираться в мотивах женщины, исследовать ее психику и вместе они находят в ее прошлом не самые приятные сюжеты.

    Премьера «Грешницы» состоится 2 августа в США.

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