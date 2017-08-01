Тимберлейк похвалил «Грешницу» Джессики Бил

В понедельник в нью-йоркском Crosby Street состоялась премьера сериала «Грешница» с 33-летней Джессикой Бил. Актриса выступила не только в главной роли, но и в роли одного из продюсеров картины.

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Ранее в тот же день главный фанат Джессики, ее супруг Джастин Тимберлейк в своём Instagram похвалил актрису за ее новую роль в сериале.

«Да, я знаю, что я не совсем справедлив и, возможно, предвзят, но новое шоу моей жены - @thesinnerusa - потрясающее. Я никогда прежде не видел её такой, и она невероятна в этой роли», - написал Джастин.