The Weeknd встречается с Селеной Гомес

26-летний певец The Weeknd начал новый год с чистого листа. Пока все ждали воссоединения музыканта с бывшей пассией, топ-моделью Беллой Хадид (пара была вместе около полутора лет), он окунулся в любовный омут с другой не менее известной красавицей Селеной Гомес. Сомнений в том, что звезд связывают романтические отношения, не осталось после кадров уличных папарацци, запечатлевших влюбленных на выходе из ресторана в обнимку друг с другом. Впрочем, судя по всему, новоиспеченная пара и не стремится скрывать свой роман. «Они вышли на улицу вместе и были очень ласковыми — Селена обнимала, целовала его и выглядела счастливой и влюбленной», — делились наблюдениями очевидцы. Похоже, 26-летнему музыканту удалось избавить певицу от депрессии, из-за которой девушка последние месяцы провела в рехабе.