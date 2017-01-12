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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

12 января 2017

The Weeknd встречается с Селеной Гомес

Пару засняли за поцелуями и объятиями

26-летний певец The Weeknd начал новый год с чистого листа. Пока все ждали воссоединения музыканта с бывшей пассией, топ-моделью Беллой Хадид (пара была вместе около полутора лет), он окунулся в любовный омут с другой не менее известной красавицей Селеной Гомес. Сомнений в том, что звезд связывают романтические отношения, не осталось после кадров уличных папарацци, запечатлевших влюбленных на выходе из ресторана в обнимку друг с другом. Впрочем, судя по всему, новоиспеченная пара и не стремится скрывать свой роман. «Они вышли на улицу вместе и были очень ласковыми — Селена обнимала, целовала его и выглядела счастливой и влюбленной», — делились наблюдениями очевидцы. Похоже, 26-летнему музыканту удалось избавить певицу от депрессии, из-за которой девушка последние месяцы провела в рехабе.

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd

Селена Гомес и The Weeknd
Селена Гомес и The Weeknd

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