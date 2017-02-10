The Weeknd устал от ревности Селены Гомес

Роман рэпера Абеля Макконена Тесфайе, известного как The Weeknd, и Селены Гомес столкнулся с первыми серьезными испытаниями. Напомним, что знаменитости попали в поле зрения СМИ меньше месяца назад, а недавно они вместе, уже не особенно скрываясь, провели отпуск в Италии. Судя по всему, Тесфайе и Гомес были настроены серьезно по отношению друг к другу, но, похоже, это и стало проблемой. «Сложности возникли, когда в их чувства вмешались рабочие обязательства — им приходится меньше времени проводить вместе из-за плотных графиков. А главное, Селена стала терять доверие к Абелю, так как он, судя по всему, начал терять интерес к их роману. У нее возникли подозрения, что, возможно, в его жизни, кроме нее, есть еще кто-то», — сказал источник. На деле же проблемы в паре вызваны как раз излишней навязчивостью и паранойей Гомес, допускает инсайдер.

The Weeknd и Селена Гомес ФОТО LEGION-MEDIA.RU

«The Weeknd чувствует, что Селена слишком давит. У него начинается мировой тур (первое шоу запланировано ‪на 17 февраля‬), и Селена просто умоляет его взять ее с собой. Абель любит ее, но в то же время ощущает, что она торопит события», — цитирует пресса слова источника. Желание быть рядом с бойфрендом объясняется в том числе ревностью и неуверенностью Селены в надежности The Weeknd. «Селена параноик, она боится, что поклонницы будут вешаться на Абеля и он не сможет устоять перед соблазном. Она так боится отпускать его одного, что даже грозила расставанием, если ей не будет разрешено поехать с ним», — добавил инсайдер. Все это дает совершенно обратный эффект — рэпер, уставший от «безумия» подруги, начинает сомневаться в их отношениях. «Друзья обеспокоены тем, что это лишь вопрос времени, прежде чем он бросит ее из-за всех этих истерик», — утверждают таблоиды.