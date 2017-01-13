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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

13 января 2017

The Weeknd признался, что боится жениться

Музыкант сделал сенсационное признание

На днях Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, дал интервью одному из американских изданий, в котором признался, что очень боится связывать себя узами брака: «Я считаю, что лучше сначала подумать о детях, а уже потом вести свою избранницу под венец. Да, признаюсь честно, мысли о женитьбе меня пугают». Кроме того, по мнению канадского исполнителя, не обязательно иметь мускулы как у Идриса Эльбы, чтобы нравиться девушкам: «Я никогда не прихожу в клуб в образе самого сексуального парня на танцплощадке. На мой взгляд, во мне женщин больше привлекает талант и музыка, которую я делаю. Поэтому, чтобы нравиться противоположному полу, я убиваю часы не в спортзале, а в звукозаписывающей студии», — утверждает 26-летний рэпер.

The Weeknd

The Weeknd

ФОТОGetty Images

Кроме того, в своем интервью The Weeknd заметил, что интересуется музыкой куда больше, чем девушками: «Написание песен всегда находится в приоритете. Сейчас я просто хочу наслаждаться жизнью и записывать треки».

The Weeknd

The Weeknd

Напомним, что несколько дней назад в сети появилась информация о том, что музыкант начал встречаться с бывшей возлюбленной Джастина Бибера Селеной Гомес. Стоит отметить, что до этого исполнитель больше года был в отношениях с моделью Беллой Хадид.

The Weeknd и Белла Хадид

The Weeknd и Белла Хадид

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