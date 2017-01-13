The Weeknd признался, что боится жениться

На днях Абель Тесфайе, более известный под псевдонимом The Weeknd, дал интервью одному из американских изданий, в котором признался, что очень боится связывать себя узами брака: «Я считаю, что лучше сначала подумать о детях, а уже потом вести свою избранницу под венец. Да, признаюсь честно, мысли о женитьбе меня пугают». Кроме того, по мнению канадского исполнителя, не обязательно иметь мускулы как у Идриса Эльбы, чтобы нравиться девушкам: «Я никогда не прихожу в клуб в образе самого сексуального парня на танцплощадке. На мой взгляд, во мне женщин больше привлекает талант и музыка, которую я делаю. Поэтому, чтобы нравиться противоположному полу, я убиваю часы не в спортзале, а в звукозаписывающей студии», — утверждает 26-летний рэпер.