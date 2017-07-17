The Weeknd обезопасил свой особняк от папарацци

В конце мая рэпер Абель Тесфайе, он же The Weeknd, купил особняк в лос-анджелесском районе Hidden Hills. Сделка обошлась артисту в $20 млн., что для The Weeknd, чей доход по итогам прошлого года составил $55 млн, сумма вполне подъемная. Прожив чуть меньше двух месяцев, рэпер решил осложнить жизнь папарацци и назойливым фанатам, дополнительно скрыв особняк от посторонних глаз. Возможно, к этому его подтолкнула бывшая хозяйка Кайли Дженнер, продавшая дом как раз из-за недостаточной конфиденциальности.

К решению вопроса The Weeknd подошел творчески, окружив территорию в три акра (12 000 квадратных метров) сотней кустарников и деревьев. Очевидно, что со временем все разрастется и особняк действительно окажется за живой изгородью.

Дом, приобретенный The Weeknd, оснащен всем, что нужно для звездной жизни. Там имеются девять спален и одиннадцать ванных комнат, большая кухня, где трудится личный шеф-повар артиста, бар, винный погреб, кинозал, студия, тренажерный зал, бассейн с морской водой, спа-салон, патио. По соседству с домом на том же участке находится гостевой особняк (иначе не скажешь) с двумя спальнями и двумя ванными.

Любопытно, что The Weeknd провел сделку по покупке недвижимости буквально через несколько дней после того, как его подруга Селена Гомес обзавелась владениями в том же районе. Дом Селены стоит в шесть раз дешевле — певица отдала за особняк в кантри-стиле «всего» $2,5 млн.