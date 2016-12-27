Тейлор Свифт навестила 96-летнего ветерана

Тейлор Свифт любит удивлять публику неожиданными поступками: так, недавно она пригласила фанатов на вечеринку к себе домой. А вчера известная исполнительница кантри навестила Сайруса Портера – 96-летнего ветерана Второй мировой войны, живущего в штате Миссури. Вся его семья, и даже он сам, – настоящие фанаты Тейлор Свифт: Портер дважды бывал на ее концертах. Как сказала исполнительница, она решила, что не стоит Сайрусу дожидаться очередного ее тура, чтобы послушать вживую песни – ведь она сама может прийти к нему в гости.