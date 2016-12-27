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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

27 декабря 2016

Тейлор Свифт навестила 96-летнего ветерана

Певица побывала в гостях у своего старейшего поклонника

Тейлор Свифт любит удивлять публику неожиданными поступками: так, недавно она пригласила фанатов на вечеринку к себе домой. А вчера известная исполнительница кантри навестила Сайруса Портера – 96-летнего ветерана Второй мировой войны, живущего в штате Миссури. Вся его семья, и даже он сам, – настоящие фанаты Тейлор Свифт: Портер дважды бывал на ее концертах. Как сказала исполнительница, она решила, что не стоит Сайрусу дожидаться очередного ее тура, чтобы послушать вживую песни – ведь она сама может прийти к нему в гости.

Тейлор Свифт навестила 96-летнего ветерана
Тейлор Свифт навестила 96-летнего ветерана
Тейлор Свифт навестила 96-летнего ветерана

Предновогодний сезон в США знаменит многими благотворительными акциями, которые устраивают звезды. Например, на прошлой неделе детскую больницу посетили Орландо Блум и Кэти Перри, а на днях аналогичный визит нанесла и Селена Гомес. Канун Нового года – время, когда особенно важно верить в лучшее, и совершать добрые поступки: и хорошо, что знаменитости тоже об этом помнят.

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