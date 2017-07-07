Тейлор Лотнер и Билли Лорд расстались

Сегодня стало известно, что один из самых сексуальных актеров культовой саги «Сумерки» Тейлор Лотнер расстался со своей коллегой по сериалу «Королевы крика» Билли Лорд. Пока сами актеры не комментируют эту новость, но, по словам инсайдеров, основной причиной их разрыва стало желание Лорд полностью сосредоточиться на карьере: «Билли сейчас много снимается, поэтому у нее просто не хватает времени на отношения».

Стоит отметить, что поклонники пары уже давно стали подозревать, что между ними наметилось некоторое охлаждение. Молодые люди стали все реже публиковать совместные фотографии и вместе выходить в свет. Последний раз Тейлора и Билли видели на концерте Бритни Спирс в мае.