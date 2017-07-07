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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    07 июля 2017

    Тейлор Лотнер и Билли Лорд расстались

    Актеры разошлись после восьми месяцев отношений

    Сегодня стало известно, что один из самых сексуальных актеров культовой саги «Сумерки» Тейлор Лотнер расстался со своей коллегой по сериалу «Королевы крика» Билли Лорд. Пока сами актеры не комментируют эту новость, но, по словам инсайдеров, основной причиной их разрыва стало желание Лорд полностью сосредоточиться на карьере: «Билли сейчас много снимается, поэтому у нее просто не хватает времени на отношения».

    Стоит отметить, что поклонники пары уже давно стали подозревать, что между ними наметилось некоторое охлаждение. Молодые люди стали все реже публиковать совместные фотографии и вместе выходить в свет. Последний раз Тейлора и Билли видели на концерте Бритни Спирс в мае.

    Напомним, что о романе знаменитостей стало известно в декабре прошлого года, после того, как они были случайно сфотографированы целующимися на закрытой вечеринке телеканала Fox.

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