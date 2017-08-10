Одно лицо: тест — звезды и их двойники

Существует теория, что у каждого человека в мире есть хотя бы один двойник. Ее регулярно подтверждают СМИ, которые находят в соцсетях похожих на знаменитостей людей. Некоторые из них специально подражают звездам: копируют их стиль и макияж или даже прибегают к услугам пластических хирургов. Другие же имеют от природы схожие черты лица. ELLE составил тест, благодаря которому можно проверить, сможете ли вы отличить настоящих Селену Гомес, Джиджи Хадид и других звезд от их двойников.