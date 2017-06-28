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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

28 июня 2017

Теперь официально: Рози Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой

У одной из самых высокооплачиваемых моделей и голливудского актера Джейсона Стейтема родился сын

Впервые новость о том, что Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем стали родителями, появилась в сети три недели назад. Однако сегодня выяснилось, что малыш родился совсем недавно — 24 июня. Об этом в своем Instagram сообщила сама Рози: «Наш маленький мужчина появился на свет! Джек Оскар Стейтем. 3,6 кг. 24 июня», — подписала модель трогательное фото, на котором держит новорожденного сына за руку.

Напомним, о романе Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стейтема стало известно в апреле 2010 года, а в прошлом году пара объявила о помолвке.

Джейсон Стейтем и Рози Хантингтон-Уайтли
Рози Хантингтон-Уайтли
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