Теперь официально: Рози Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой

Впервые новость о том, что Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стейтем стали родителями, появилась в сети три недели назад. Однако сегодня выяснилось, что малыш родился совсем недавно — 24 июня. Об этом в своем Instagram сообщила сама Рози: «Наш маленький мужчина появился на свет! Джек Оскар Стейтем. 3,6 кг. 24 июня», — подписала модель трогательное фото, на котором держит новорожденного сына за руку.