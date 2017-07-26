Тайны и женщины: что мы не знаем о Мике Джаггере

Сегодня Мик Джаггер отмечает свой очередной, 74-й, день рождения. ELLE выбрал некоторые факты из очень личной жизни фронтмена Rolling Stones, наглядно подтверждающие его высказывание «Думаю, что, как и у большинства людей, мои моральные ценности — довольно гибкая материя».

В июле 2012 года, за пару недель до 69-летия Джаггера, в Британии вышла книга «Мик: дикая жизнь и безумный гений Джаггера» (российский перевод под названием «Мик Джаггер, великий и ужасный» появился год спустя). Автор Кристофер Андерсен тщательно переворошил всю жизнь своего героя, стараясь ничего не упускать и не боясь обвинений в желтизне (хотя их было множество). Книжка просто изобилует частными и порой интимными подробностями.

Например, в конце шестидесятых Джаггер завел себе правило каждую ночь ложиться в постель с новой подругой. А если удастся (это было несложно), то сразу с несколькими. Предпочтения Мик отдавал гражданкам Соединенных Штатов, а прилагать усилия к приглашению в гости ему было не нужно.

Конец шестидесятых ознаменовался для Мика сплошной вакханалией. Пока Марианна жила у своего итальянского любовника, Джаггер менял одну подружку за другой. Несколько дней на Чейни-Уок с ним провела Марша Хант, но она сбежала, когда к нему без предупреждения заявились накачанные героином Кит с Анитой. «Женщины, с которыми спал Мик, подходили к нам в ресторанах, и мы не знали, кто они. Да и самого Мика это не волновало», — позже вспоминал один из его приятелей.

Марианна Фейтфул и Мик Джаггер

Первенец Джаггера, дочь Кэрис, появилась на свет в результате спланированной интриги музыканта. Он расставался с Марианной Фейтфул, делать этого не хотел, хотя уже давно к ней остыл. Пара сходилась и расходилась, Фейтфул знала, что Джаггер ей пользуется, чтобы потешить самолюбие. Так продолжалось, несмотря на новый роман Марианны с Марио Скитано. Мик, параллельно встречась с темнокожей певицей (разумеется, американкой) Маршей Хант, планировал отомстить Фейтфул за то, что она первой решила формально порвать их отношения. Месть заключалась в том, чтобы «уломать» Маршу зачать от него. Та в конечном итоге согласилась, и 4 ноября 1970 года на свет появилась Кэрис. Марианна была «посрамлена» (по мнению Мика), боль причинена, несмотря на то, что на момент рождения дочери все эти переживания были уже неактуальны; что до Марши Хант и ребенка, в планах обоих родителей не было строить совместную жизнь. Хотя сиюминутной связью их роман тоже не назовешь. Во-первых, именно Хант посвящен один из классических номеров Rolling Stones — Brown Sugar, во-вторых, Мик активно писал ей письма, будучи в туре. Письма, адресованные беременной на тот момент Хант, были очень нежными, а в конце каждого послания Джаггер перечислял девушек, с которыми он переспал в очередном городе, где проходило шоу. Переписку с Джаггером Марша Хант сохранила, а в 2012 году выставила их на аукцион Sotheby's. И неплохо заработала — лот ушел за $300 000.

Марша Хант с дочкой Кэрис

В 1970 году Джаггер сформировал себе постоянный гарем. Туда входили модель Патти Д’Арбанвиль, некая Кэтрин Джеймс, бывшая подруга гитариста Rolling Stones Брайана Джонса (на тот момент уже умершего) Сьюки Пуатье. Наличие этой «команды» не исключало других романов Джаггера.

В том же 1970-м Мик завел себе личную помощницу. Девушку звали Дженис Кеннер, она была родом из Лос-Анджелеса и формально трудилась домохозяйкой и поваром. Ну, и заодно входила в тот самый гарем.

Следующая после Марианны Фейтфул большая любовь Джаггера, Бьянка Перес Морена де Масиас, до встречи с музыкантом жила с Майклом Кейном. Расстались они плохо, позже Бьянка называла Кейна жадным и мелочным, а он ее — дикой пантерой. Впрочем, Бьянку действительно волновали финансы. Приятель Джаггера Дональд Кэммел, который их свел, говорил потом, что Бьянка из тех женщин, которые все время спрашивают себя — кто будет содержать меня в ближайшие пять лет? В случае с Миком такой проблемы не было. Он перевез Бьянку в Лондон и поселил в своем поместье. Она тут же принялась зачищать пространство вокруг него, сурово предлагая всем звонившим Мику девушкам побыстрей исчезнуть. Это не понравилось Аните Палленберг, которая на правах общей подруги Rolling Stones предприняла попытки уничтожить Бьянку. Сначала она пообещала одному наркоторговцу, что тот разтрезвонит всему миру — так, чтобы это попало в газеты, — что новая девушка Мика на самом деле мужчина, сделавший операцию по смене пола. За это Анита сулила торговцу 50 000 долларов. Тот неожиданно отказался. Затем Палленберг обратилась к вуду и, насылая проклятья на гордячку, пихала ей в обувь бумажки с заклинаниями.

Мик Джаггер и Бьянка Перес Морена де Масиас

Джаггер встречался с принцессой Маргарет, сестрой нынешней королевы Британии Елизаветы. Этот роман был очень рискованным для королевской семьи в смысле репутации, так как Мик «таскал» Маргарет с собой по очень сомнительным вечеринкам.

С Джерри Холл Мик начал встречаться, когда та еще крутила роман с Брайаном Ферри.

Джерри Холл и Мик Джаггер с ребенком

У Джаггера был роман с моделью Дженис Дикинсон, и это редкий случай, когда подруга сыграла на опережение, первой нанеся удар. В одном из интервью Дикинсон, известная крутым нравом и острым языком, сообщила, что у Мика самое маленькое мужское достоинство, которое она только видела. Правда, этот неприятный для бойфренда факт она тут же компенсировала заявлением, что Джаггер все равно лучший любовник на свете. Дженис вообще относилась к нему без пиетета и ревности, что, конечно, притягивало Мика. Он был щедр на подарки: однажды преподнес ей бриллиантовую брошь размером с кулак. Брошь Дикинсон потеряла где-то в Studio 54. Когда она сказала Джаггеру об этом, он только улыбнулся — мол, ерунда. А еще Мик ревновал Дженис. Увидев однажды в ее комнате постер с Родом Стюартом, он поинтересовался, был ли у нее роман с ним. Услышав, что нет, Джаггер удовлетворенно сорвал плакат и порвал его.

Мик Джаггер, Дженис Дикинсон