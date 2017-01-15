Татьяна Навка поделилась фото подросшей дочери Нади

Фигуристка и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивских островах, а компанию ей составляют дочери - 16-летняя Александра Жулина и двухлетняя Надежда Пескова. Обычно спортсменка редко делится в Instagram семейными кадрами, но на отдыхе сделала исключение. Особенное умиление у подписчиков звезды вызывают кадры с подросшей малышкой Надей, которая вслед за старшей сестрой проявляет интерес к большому теннису (Саша Жулина 10 лет обучалась игре). «Первые уроки Надежды в теннисе», - подписала снимок звездная мама. Позже фигуристка поделилась видео, на котором юная Надя Пескова подает сестре мяч.