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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    04 июля 2017

    Тара Рид ответила на обвинения в анорексии

    «Я предпочту съесть то, что хочу, а затем ограничить себя и работать над собой»

    Тара Рид, которой в ноябре исполнится 42 года, давно уже превратилась из актрисы в светскую персону, а большинство публикаций, ей посвященных, связаны с ее худобой. «Что случилось с Тарой Рид», «Тара Рид пугает своим истощенным видом» — пишет пресса, стабильно включающая Тару во всевозможные антирейтинги самых истощенных знаменитостей. Долгое время актриса держала дистанцию (сдержанно комментируя слухи об анорексии — мол, со мной все в порядке) и, более того, продолжала демонстрировать фигуру, появляясь на светских мероприятиях в открытых нарядах. Тем не менее терпению Рид, похоже, пришел конец. Рассказывая о своей новой роли в фильме «Никчемная», где она сыграла девушку, подвергаемую травле, Тара призналась, что всю жизнь страдает от «оскорблений». И далее подробно затронула непростую тему.

    Тара Рид
    Тара Рид фото

    «Бодишейминг сегодня везде, что плохо влияет на молодых девушек. Издевательства бывают разные, и они в итоге могут довести до самоубийства», — сказала актриса, отметив, что считает себя жертвой досужих домыслов. Она вспомнила, какой поток обидных высказываний обрушился на нее в 2008-м, когда СМИ опубликовали ее необработанные снимки в бикини.

    Тара Рид анорексия в купальнике
    Тара Рид анорексия

    «Она ужасная!», «Она старая!», «Она дряблая!» — все это очень ранило. Черт возьми, да, я не толстая, но и не слишком худая. Я вешу 47 килограмм при росте 1 метр 68 сантиметров. Мой вес колеблется в пределах трех кило, и да, я сижу на диете. Я предпочту съесть то, что хочу, а затем ограничить себя и работать над собой», — пояснила Рид, добавив, что с ней все в полном порядке и она «просто худенькая барышня».

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