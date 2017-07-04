Тара Рид ответила на обвинения в анорексии

Тара Рид, которой в ноябре исполнится 42 года, давно уже превратилась из актрисы в светскую персону, а большинство публикаций, ей посвященных, связаны с ее худобой. «Что случилось с Тарой Рид», «Тара Рид пугает своим истощенным видом» — пишет пресса, стабильно включающая Тару во всевозможные антирейтинги самых истощенных знаменитостей. Долгое время актриса держала дистанцию (сдержанно комментируя слухи об анорексии — мол, со мной все в порядке) и, более того, продолжала демонстрировать фигуру, появляясь на светских мероприятиях в открытых нарядах. Тем не менее терпению Рид, похоже, пришел конец. Рассказывая о своей новой роли в фильме «Никчемная», где она сыграла девушку, подвергаемую травле, Тара призналась, что всю жизнь страдает от «оскорблений». И далее подробно затронула непростую тему.

«Бодишейминг сегодня везде, что плохо влияет на молодых девушек. Издевательства бывают разные, и они в итоге могут довести до самоубийства», — сказала актриса, отметив, что считает себя жертвой досужих домыслов. Она вспомнила, какой поток обидных высказываний обрушился на нее в 2008-м, когда СМИ опубликовали ее необработанные снимки в бикини.