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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    05 июля 2017

    Танцующий миллионер снова свободен?

    Джанлука Вакки отдыхает в Майами в компании вице-мисс Вселенная-2015

    Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что «танцующий миллионер», итальянский предприниматель и звезда социальных сетей Джанлука Вакки, расстался со своей женой Джорджией Габриэле. Это подтверждалось, среди прочего, тем, что из аккаунтов Вакки и Габриэле практически исчезли совместные фото и видео. Последний снимок с супругом в Instagram Джорджии был опубликован 27 мая. В свою очередь, Джанлука разместил общее фото у себя на следующий день, 28 мая. С тех пор оба постят либо одиночные фото, либо в компании друзей.

    Предполагаемое расставание не слишком изменило образ жизни «танцующего миллионера» - он по-прежнему много развлекается, путешествует и устраивает диджей-сеты в клубах по всему миру. Последние несколько дней Вакки проводит в Майами, где был замечен в компании разных девушек. Впрочем, сосредоточился он в итоге на Ариадне Гутьеррес, вице-мисс Вселенная-2015. Это тут же спровоцировало сплетни об их романе. «Через пару дней после того, как появились новости о расставании Вакки с Габриэле, возникли и стали очень устойчивыми слухи о близких отношениях миллионера и Ариадны», — пишут итальянские таблоиды. Интересно, что Гутьеррес разместила в своем Instagram совместный снимок с Джанлукой, а вот сам «танцующий миллионер» от подобных шагов воздержался.

    Зато в его аккаунте появился новый персонаж - девушка по имени Джиневра Мавилла. «Она мне как дочь. Ей 14, и в моей жизни она присутствует с пятилетнего возраста. Трудно объяснить, как сильно я ее люблю. Могу сказать, что она была, есть и будет частью моей жизни», — таким комментарием сопроводил Вакки фото с Джиневрой, появившееся в его Instagram уже 1 июня. Девушка тоже ведет блог, число подписчиков которого быстро выросло с момента «рекламы», сделанной ей Джанлукой. Теперь все гадают, кем Мавилла приходится «танцующему миллионеру». Сама Джиневра опубликовала уже несколько постов с Вакки, в одном она берет слово «папа» в скобки, в другом пишет: «Люблю тебя, папа». Тем временем итальянские фаны Джанлуки называют Мавиллу... его внучкой. Эту неожиданную версию сам Джанлука (который все-таки слишком молод для того, чтобы быть дедом 14-летнего подростка) пока что не подтверждает и не опровергает. 

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