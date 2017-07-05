Танцующий миллионер снова свободен?

Несколько дней назад западные СМИ сообщили, что «танцующий миллионер», итальянский предприниматель и звезда социальных сетей Джанлука Вакки, расстался со своей женой Джорджией Габриэле. Это подтверждалось, среди прочего, тем, что из аккаунтов Вакки и Габриэле практически исчезли совместные фото и видео. Последний снимок с супругом в Instagram Джорджии был опубликован 27 мая. В свою очередь, Джанлука разместил общее фото у себя на следующий день, 28 мая. С тех пор оба постят либо одиночные фото, либо в компании друзей.

Предполагаемое расставание не слишком изменило образ жизни «танцующего миллионера» - он по-прежнему много развлекается, путешествует и устраивает диджей-сеты в клубах по всему миру. Последние несколько дней Вакки проводит в Майами, где был замечен в компании разных девушек. Впрочем, сосредоточился он в итоге на Ариадне Гутьеррес, вице-мисс Вселенная-2015. Это тут же спровоцировало сплетни об их романе. «Через пару дней после того, как появились новости о расставании Вакки с Габриэле, возникли и стали очень устойчивыми слухи о близких отношениях миллионера и Ариадны», — пишут итальянские таблоиды. Интересно, что Гутьеррес разместила в своем Instagram совместный снимок с Джанлукой, а вот сам «танцующий миллионер» от подобных шагов воздержался.