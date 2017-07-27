Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте женился

Сегодня состоялась свадебная церемония сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его возлюбленной Алены — молодые люди начали встречаться еще в 2014-м году. Предложение девушке певец сделал 8 марта этого года, однако дату свадьбы пара скрывала. На прошедших выходных жених и невеста отпраздновали мальчишник и девичник, намекнув, что церемония состоится совсем скоро. И вот сегодня утром они отправилась в ЗАГС, а затем — в загородную элитную резиденцию в Подмосковье.

Алена выбрала роскошное пышное платье с вышивкой, кружевом и открытыми плечами. Волосы девушки были уложены мягкими волнами, в которые были вплетены изящные белые цветы. Образ невесты завершал лаконичный букет из белых роз. Никита же предпочел костюм темно-серого цвета, светлую жилетку, классическую белую рубашку и голубой галстук. Вместо марша Мендельсона Алена отправилась под венец под рок-композицию, а после жених и невеста произнесли клятвы, которые приготовили друг для друга заранее, под роскошной аркой, украшенной живыми цветами.

Подружки невесты были в одинаковых серебристых платьях, а друзья жениха — в синих костюмах. Но больше всего гостей (которых на церемонии было около 200 человек) поразил танец Никиты и Алены: они в буквальном смысле парили в воздухе.