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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    27 июля 2017

    Сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте женился

    26-летний Никита Пресняков и 20-летняя Алена Краснова сыграли свадьбу

    Сегодня состоялась свадебная церемония сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте Никиты и его возлюбленной Алены — молодые люди начали встречаться еще в 2014-м году. Предложение девушке певец сделал 8 марта этого года, однако дату свадьбы пара скрывала. На прошедших выходных жених и невеста отпраздновали мальчишник и девичник, намекнув, что церемония состоится совсем скоро. И вот сегодня утром они отправилась в ЗАГС, а затем — в загородную элитную резиденцию в Подмосковье.

    Алена выбрала роскошное пышное платье с вышивкой, кружевом и открытыми плечами. Волосы девушки были уложены мягкими волнами, в которые были вплетены изящные белые цветы. Образ невесты завершал лаконичный букет из белых роз. Никита же предпочел костюм темно-серого цвета, светлую жилетку, классическую белую рубашку и голубой галстук.

    Вместо марша Мендельсона Алена отправилась под венец под рок-композицию, а после жених и невеста произнесли клятвы, которые приготовили друг для друга заранее, под роскошной аркой, украшенной живыми цветами.

    Алена Краснова и Никита Пресняков
    Алена Краснова и Никита Пресняков

    Подружки невесты были в одинаковых серебристых платьях, а друзья жениха — в синих костюмах. Но больше всего гостей (которых на церемонии было около 200 человек) поразил танец Никиты и Алены: они в буквальном смысле парили в воздухе.

    На церемонии собрался весь свет российского шоу-бизнеса и, конечно, именитая семья Никиты: Алла Пугачева, Максим Галкин, Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и младшим сыном Дени, Владимир Пресняков и Наталья Подольская

    Напомним, солист рок-группы Multiverse Никита и его возлюбленная Алена познакомились три года назад: какое-то время пара скрывала отношения, однако спустя год они появились вместе на музыкальном фестивале «Новая волна». В 2015-м году молодые люди расставались, но спустя несколько месяцев возобновили отношения.

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