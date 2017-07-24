Сын Синди Кроуфорд заставил весь мир говорить о себе

Недавно сыну Синди Кроуфорд Пресли Герберу исполнилось 18 лет, и, кажется, его модельная карьера еще стремительнее пошла в гору. Недавно он принял участие в показе Balmain, а также снялся в проморолике к выходу новой коллекции, где его напарницей стала российская модель Саша Лусс. А за последние два дня на Пресли подписалось 50 тысяч человек - все из-за фотографии с голым торсом, на которой он очень похож на своего отца, манекенщика Рэнди Гербера.