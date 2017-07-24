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    24 июля 2017

    Сын Синди Кроуфорд заставил весь мир говорить о себе

    Пресли Гербер претендует на звание нового секс-символа Голливуда

    Недавно сыну Синди Кроуфорд Пресли Герберу исполнилось 18 лет, и, кажется, его модельная карьера еще стремительнее пошла в гору. Недавно он принял участие в показе Balmain, а также снялся в проморолике к выходу новой коллекции, где его напарницей стала российская модель Саша Лусс. А за последние два дня на Пресли подписалось 50 тысяч человек - все из-за фотографии с голым торсом, на которой он очень похож на своего отца, манекенщика Рэнди Гербера.

    Теперь в сети обсуждают этого юного красавца, который унаследовал от мамы и отца невероятную красоту и обаяние. От Синди Пресли досталась знаменитая родинка и пронзительный взгляд, а от Рэнди — точеные скулы и атлетическое телосложение. Очевидно, все девушки планеты мечтают познакомиться с Гербером-младшим.

    Пресли Гербер
    Пресли Гербер
    Пресли Гербер
    Пресли Гербер
    Кайя и Пресли Гербер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

    Кайя и Пресли Гербер, Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

    Похоже, совсем скоро Пресли и его сестра Кайя, которая в свои 15 лет делает головокружительную карьеру, станут самыми обсуждаемыми юными моделями современности, сдвинув с пьедестала сестер Хадид.

    Кайя и Пресли

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