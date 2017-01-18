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          18 января 2017

          Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку

          Актриса разрешает своему четырехлетнему приемному сыну одеваться в одежду для девочек

          Обладательница премии «Оскар» Шарлиз Терон воспитывает своего приемного сына Джексона в атмосфере полной свободы самовыражения. Она позволяет четырехлетнему мальчику одеваться как ему хочется. Джексон же почему-то выбирает все более девичьи наряды, о чем свидетельствуют фотографии папарацци.

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном

          ФОТОLegion Media
          Шарлиз Терон с сыном Джексоном

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном

          Джексон Терон

          Джексон Терон

          Последний раз Джексона сфотографировали на заправке в Лос-Анджелесе, где он был вместе с матерью. Мальчик был одет в свитшот с блестящим сердцем, леггинсы с флористическим принтом и розовые угги, а его голову украшали тоненькие косички. На рюкзаке Джексона были изображены диснеевские героини: принцесса Жасмин и фея Динь-Динь.

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой

          Шарлиз Терон с сыном Джексоном и дочерью Августой

          На комментарии удивленных таким выбором одежды поклонников Шарлиз Терон не реагирует, считая, что дети должны сами выбирать, что и как им носить. Возможно, на стиль мальчика повлияло появление младшей сестры: в 2015 году Терон удочерила девочку по имени Августа.

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