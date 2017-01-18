Сын Шарлиз Терон становится похож на девочку

Мода Мода – центральная тема сайта, в которой собраны самые актуальные новости индустрии, фото с модных показов, обзоры ведущих трендов сезона, эксклюзивные фотосессии, а также StreetStyle из разных стран мира. Новости

Тренды

Подиум

Звездный стиль

Практика

Street style

Тесты

Красота Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов. Новости

Тренды

Звездный стиль

Практика

Здоровье

Тесты

Звезды Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей. Новости

Интервью

Тесты

Elle факты

Отношения Любовь и секс, психология отношений в семье, секреты успешной карьеры и высокой самооценки - узнавайте больше о себе и своих близких. Психология

Любовь и секс

Карьера

Семья и дети

Тесты

Стиль жизни Гастрономические тренды, популярные маршруты для путешествий, ультрамодные гаджеты, интерьерные тренды и автомобильные тест-драйвы. Кино

Музыка

Книги

События

Путешествия

Еда

Техника

Тесты

Гороскопы Гороскоп на сегодня, точный гороскоп для всех знаков зодиака. Фирменный гороскоп ELLE на месяц от астролога Бернарда Фитцуолтерса.

Тесты Тесты онлайн: пройти бесплатные психологические тесты без регистрации и смс. Тесты на Elle.ru.

Конкурсы Участвуй в онлайн конкурсах и викторинах, выиграй ценный приз. Условия и период проведения конкурсов читайте на сайте Elle.ru

Видео Материалы с видео контентом