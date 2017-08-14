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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    14 августа 2017

    Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана произнес первое слово

    Актер поделился трогательным видео с восьмимесячным Платоном

    В ноябре прошлого года Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями. Несмотря на то, что они до сих пор скрывают лицо сына Платона, в соцсетях супругов часто появляются трогательные фото с малышом. Так, например, вчера Виторган выложил в Instagram Stories видео, на котором восьмимесячный мальчик произнес свое первое слово — «папа». Правда, в коротком ролике видно лишь ручку малыша и Ксению Собчак, которая разговаривает с сыном.

    Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана произнес первое слово фото [3]
    Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана произнес первое слово фото [2]

    Очевидно, что поклонники уже поздравили актера и телеведущую с первым словом сына и теперь ждут, когда же супруги раскроют главную интригу — на кого похож Платон.

    Ксения Собчак и Максим Виторган

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