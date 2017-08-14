Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана произнес первое слово

В ноябре прошлого года Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями. Несмотря на то, что они до сих пор скрывают лицо сына Платона, в соцсетях супругов часто появляются трогательные фото с малышом. Так, например, вчера Виторган выложил в Instagram Stories видео, на котором восьмимесячный мальчик произнес свое первое слово — «папа». Правда, в коротком ролике видно лишь ручку малыша и Ксению Собчак, которая разговаривает с сыном.