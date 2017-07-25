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    Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

    25 июля 2017

    Сын Грейс Келли прокомментировал отношения принца Гарри и Меган Маркл

    Князь Монако Альбер II дал совет принцу и его возлюбленной на тему их романа

    Весь мир обсуждает скорую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл: сначала все говорили о том, что актриса покинула съемочную площадку сериала «Форс-мажоры», чтобы подготовиться к церемонии, а теперь — что принц подарил возлюбленной новое кольцо. Однако пара не подтверждает эту информацию и продолжает скрывать подробности личной жизни. Но, видимо, не только поклонников влюбленных беспокоит их судьба: на днях князь Монако Альбер II дал развернутый комментарий журналу People о том, как он относится к Гарри и Меган. Все потому, что он сам рос в семье князя Ренье и голливудской актрисы Грейс Келли, о чьем браке говорили все.

    Альбер и Шарлен

    Князь Альбер с женой Шарлен и сыном Жаком Онорем Ренье

    «Мне кажется, принц Гарри и Меган Маркл действуют сейчас очень правильно. Пока я могу предложить им лишь один совет — сохранять спокойствие и продолжать наслаждаться своими отношениями. Конечно, ввести человека из шоу-бизнеса в королевскую семью очень и очень непросто. Особенно в случае с британской монаршей семьей: все-таки такого внимания прессы не удостоена ни одна королевская семья Европы. Рано или поздно Гарри и Меган придется попасть под сильнейшее давление общественности, но, думаю, актерские навыки Меган в данном случае ей очень помогут. Актерство дает тебе некую подготовку к такой жизни, хотя, честно говоря, к такому невозможно подготовиться заранее», — поделился Альбер.

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Также князь добавил, что мама неоднократно признавалась ему: актерские навыки помогли ей приспособиться к новому образу жизни, который начался после свадьбы с отцом. «Мама учила нас делать все возможное, чтобы защитить свое право на частную жизнь. Все же в некоторых случаях столкновения с прессой не избежать, но тут нужна мудрость. Например, уезжая в отпуск, мы отдаем утренний час первого дня фотографам. Они могут сразу сделать свою работу и взамен предоставить нам спокойные каникулы», — также добавил Альбер.

    Похоже, князь как никто другой понимает, как непросто приходится принцу Гарри и Меган в борьбе за свою частную жизнь.

    Принц Гарри и Меган Маркл

    Напомним, звезда фильмов Хичкока Грейс Келли в 1956 году познакомилась с князем Ренье III, а буквально через полгода они сыграли свадьбу. Став княгиней, Грейс Келли оставила актерскую карьеру и полностью посвятила себя семье. В браке у Ренье и Грейс родилось трое детей: Каролина Маргарита Луиза, Альбер II и Стефания Мария Елизавета.

    Грейс Келли и Ренье III

    Грейс Келли и Ренье III

    Грейс Келли и Ренье III

    Грейс Келли и Ренье III

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