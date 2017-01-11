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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

11 января 2017

Съемки фильма «Секс в большом городе 3» откладываются

Над третьей частью знаменитой франшизы работа пока так и не начиналась

Церемония вручения премии «Золотой гобус» прошла несколько дней назад, а новости с этого события продолжают постепенно попадать в прессу. Так, например, один из западных журналистов взял короткое интервью у Сары Джессики Паркер, которая призналась, что работа над очередной частью «Секса в большом городе» пока не начинались.

Съемки фильма «Секс в большом городе 3» откладываются

«Правда заключается в том, что у нас просто нет сценария. Его нет и никогда не было, – сказала Сара Джессика Паркер, – не подумайте, что я стараюсь устроить интригу. Нет, просто всему нужно свое время. В фильме подняты определенные вопросы, на которые я пока ищу новые ответы!».

Съемки фильма «Секс в большом городе 3» откладываются

Напомним, сериал «Секс в большом городе» является одним из самых успешных телепроектов в мире. Он стартовал в 1998 году и за время существования собрал многочисленные награды, среди которых 7 премий «Эмми» и 8 премий «Золотой глобус». Позже было снято два полнометражных фильма о приключениях четырех неунывающих подруг.

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