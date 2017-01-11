Съемки фильма «Секс в большом городе 3» откладываются

Церемония вручения премии «Золотой гобус» прошла несколько дней назад, а новости с этого события продолжают постепенно попадать в прессу. Так, например, один из западных журналистов взял короткое интервью у Сары Джессики Паркер, которая призналась, что работа над очередной частью «Секса в большом городе» пока не начинались.

«Правда заключается в том, что у нас просто нет сценария. Его нет и никогда не было, – сказала Сара Джессика Паркер, – не подумайте, что я стараюсь устроить интригу. Нет, просто всему нужно свое время. В фильме подняты определенные вопросы, на которые я пока ищу новые ответы!».