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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

22 декабря 2016

Своя ноша: зачем беременная Пинк носит тяжелые пакеты

Папарацци сфотографировали звезду у торгового центра, но лучше бы они помогли ей донести до машины покупки

Вчера 37-летняя поп-певица Пинк отправилась за подарками к грядущему Рождеству в один из торговых центров Беверли-Хиллз (Калифорния). Предпраздничный шопинг — занятие приятное, и звезда была в отличном настроении, несмотря на то, что ей пришлось одной нести пакеты с покупками для родных и друзей. А в ее положении это не так уж легко — певица находится сейчас на последнем сроке беременности.

беременная Пинк носит тяжелые пакеты
беременная Пинк носит тяжелые пакеты
беременная Пинк носит тяжелые пакеты

Она и ее супруг Кори Харт ожидают рождения их второго ребенка в начале следующего года. Об этом стало известно месяц назад, когда Пинк опубликовала в Instagram фото себя со своей пятилетней дочерью Уиллоу. Уже тогда у знаменитости был весьма впечатляющих размеров живот. «Сюрприз!» — подписала знаменитость этот снимок.

Пинк и Харт вместе с 2001 года. Пара расставалась в 2003 году, но спустя два года певица сама призналась бывшему в любви и попросила его стать ее мужем. В январе 2006 года они сыграли свадьбу. В 2008 году Пинк и Кори пережили кризис брака, но в 2010 снова начали жить вместе, а в 2011 появилась на свет их дочь Уиллоу.

Однажды певица призналась: «Иногда мне кажется, что на самом деле у меня двое детей. Потому что мой муж порой ведет себя как типичный ребенок. Но я не против того, чтобы в моей семье было много ребятишек». А в мае этого года во время ток-шоу с Эллен Дедженерес артистка заявила: «У меня есть двое детей. Я хочу еще и третьего!». Очевидно, Санта услышал желание Пинк, и в Новом году ее ждет подарок.

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