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Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

24 июня 2017

Светлана Устинова вышла замуж

Актриса и основатель кинокомпании Hype Production Илья Стюарт поженились

Сегодня звезда современного отечественного кино Светлана Устинова вышла замуж за своего возлюбленного - кинодеятеля, продюсера и основателя компании Hype Production Илью Стюарда, известного по своей работе над такими фильмами, как «Ученик» и «Холодный фронт». Свадьба Устиновой и Стюарта стала одним из самых ожидаемых светских событий этого лета - наследник известной фамилии и красавица-актриса всегда были объектом пристального внимания прессы. На церемонии бракосочетания Светлана появилась в роскошном белом платье Bohemique с глубоким декольте и пышной юбкой.

Напомним, о романе звезды «Бумера» и известного кинопродюсера стало известно в декабре 2013 года, когда молодые люди впервые появились вместе на премьере фильма Ренаты Литвиновой «Девушка с коробкой». После этого пара начала активно работать над совместными проектами. В частности, в 2015 году в прокат вышел фильм «Холодный фронт», в котором Светлана не только сыграла главную роль, но и выступила в качестве сценариста. В свою очередь, Илья стал одним из продюсеров картины. О своей помолвке пара сообщила в сентябре прошлого года.

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