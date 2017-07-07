Свадьба отменяется: Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган Маркл

Не так давно в сети появилась информация о том, что в конце июля принц Гарри вместе со своей возлюбленной планируют устроить романтическое путешествие по Африке, во время которого он хочет сделать Меган Маркл предложение. Но, судя по всему, брату принца Уильяма придется отложить помолвку на неопределенный срок. На днях один из источников, близких к Букингемскому дворцу, рассказал, что королева крайне негативно отреагировала на желание внука сочетаться узами брака с актрисой: «Елизавета II запретила Гарри жениться на Меган. Она сказала, что не против их отношений, но Меган не может стать частью королевской семьи, так как она не только не имеет благородного происхождения и британского гражданства, но и уже состояла в официальном браке. И несмотря на то, что Гарри пытался апеллировать к тому, что его отец принц Чарльз тоже женился на разведенной женщине, королева была непреклонна и поставила внуку ультиматум: если он хочет связать свою жизнь с этой женщиной, то он должен полностью отказаться от своих привилегий и удалиться от двора. После этого разговора принц Гарри выглядел крайне опустошенным».

Интересно, что не так давно принц Гарри выступил с официальной речью, в которой признался, что никогда не хотел становиться королем. Из чего близкое окружение королевы сделало вывод, что он с легкостью покинет стены Букингемского дворца ради любимой.