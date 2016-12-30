Супруг Натали Портман рассказал, почему ушел из Парижской оперы

В начале этого года возлюбленный Натали Портман , известный хореограф Бенджамин Мильпье , заявил о своем желании покинуть пост директора балетной труппы Парижской оперы, объяснив свое решение тем, что у него не хватает времени на участие в других проектах. И вот на днях стали известны истинные причины ухода танцовщика. Как оказалась, супруг знаменитости был не готов мириться с расистскими настроениями, которые до сих пор витают в стенах академического театра: «Как-то раз я услышал в разговоре фразу о том, что темнокожая девушка, танцующая в балете, отвлекает внимание зрителей. И если среди 25 танцовщиц будет хотя бы одна темнокожая, то все будут смотреть на нее. Именно поэтому ей там не место, так как в труппе все должны быть на одном положении. После этих слов я понял, что должен разрушить эту расистскую идею».

Стоит отметить, что это признание хореограф сделал во время съемок фильма «Перезагрузка», который посвящен работе Мильпье в Парижской опере. Кроме того, Бенджамин сделал сенсационное заявление о том, что подход к постановке балетных партий в этом уважаемом во всем мире театре безнадежно устарел: «Когда-то это место славилось своим новаторством, теперь же все обстоит совсем по-другому», — комментирует танцовщик.

Напомним, что Бенджамин Мильпье возглавил балетную труппу Парижской оперы в 2014 году. Но спустя полтора года, в феврале 2016-го, сообщил о том, что принял решение покинуть занимаемый пост.