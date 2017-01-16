Жизнь моделей — это непрекращающаяся череда перевоплощений. Вчера она была брюнеткой, а сегодня, выходя на подиум, демонстрирует окружающим роскошные рыжие кудри. Поэтому особенно интересно посмотреть, как выглядели королевы подиума в начале своей карьеры, до встречи со знаменитыми стилистами и своего первого серьезного рекламного контракта. В обзоре ELLE — супермодели тогда и сейчас.

Кейт Мосс

Взлет карьеры британки произошел стремительно. После того как Кейт была замечена одним из агентов в аэропорту Нью-Йорка и приглашена на свой первый кастинг, прошел всего год, а ее лицо уже попало на обложку журнала «Фейс». С того момента прошло почти 30 лет, и хотя Мосс до сих пор снимается во всевозможных рекламных кампаниях, от ее образа угловатой нимфетки не осталось и следа.

Ирина Шейк

Покорять мировые подиумы российская модель начала в далеком 2005 году. Но по-настоящему об Ирине заговорили после того, как она начала встречаться с самым успешным футболистом планеты — Криштиану Роналду. Их роман продлился 5 лет и закончился в 2015 году. Стоит отметить, что из всех современных моделей образ Шейк в меньшей степени подвергся изменениям, хотя она не раз шокировала поклонников своими преображениями.

Бехати Принслу

Супермодель из Намибии и нынешняя жена фронтмена Maroon 5 Адама Левина мало что изменила в своей внешности за последние 13 лет. Но, как отмечают дизайнеры, с течением времени ее образ стал более женственным, что помогло ей стать постоянной участницей шоу Victoria's Secret.

Жизель Бюндхен

Сложно поверить, но самой высокооплачиваемой модели из ныне живущих уже 36, а модельным бизнесом она занимается больше 20 лет. Но, к слову, несмотря на то, что бразильянка воспитывает двоих детей, она до сих пор отлично выглядит, держит себя в прекрасной физической форме и не собирается уходить на покой.

Наталья Водянова

Несмотря на то, что Наталья является матерью пятерых детей и еще ни разу не позволяла себе уходить в длительных декретный отпуск, она до сих пор выглядит не старше 16 лет. Кстати, именно в этом возрасте Водянова и начала свое триумфальное восхождение на модельный Олимп, которое продолжается по сей день.



Алессандра Амбросио

Многие поклонники бразильянки до сих пор не могут понять, как ей удается хорошеть с каждым годом и ничуть не уступать в гонке за популярностью и рекламными контрактами более молодым моделям. К слову, пожалуй, ни одна представительница этой профессии не может похвастаться столь регулярным участием в шоу Victoria's Secret. Впервые Амбросио вышла на подиум в белье легендарного бренда в 2001. Стоит ли говорить, что в этом году она тоже была среди «ангелов».

Кэндис Свейнпол