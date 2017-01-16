Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Звезды

Читайте в разделе Звезды на ELLE.ru эксклюзивные интервью с известными людьми, истории успеха, цитаты и правила жизни известных людей.

16 января 2017Большакова Елена

Супермодели тогда и сейчас

От первого выхода на подиум до обложек глянцевых изданий

Жизнь моделей — это непрекращающаяся череда перевоплощений. Вчера она была брюнеткой, а сегодня, выходя на подиум, демонстрирует окружающим роскошные рыжие кудри. Поэтому особенно интересно посмотреть, как выглядели королевы подиума в начале своей карьеры, до встречи со знаменитыми стилистами и своего первого серьезного рекламного контракта. В обзоре ELLE — супермодели тогда и сейчас.

Кейт Мосс

Кейт Мосс лицо супермоделей тогда и сейчас
Кейт Мосс

Взлет карьеры британки произошел стремительно. После того как Кейт была замечена одним из агентов в аэропорту Нью-Йорка и приглашена на свой первый кастинг, прошел всего год, а ее лицо уже попало на обложку журнала «Фейс». С того момента прошло почти 30 лет, и хотя Мосс до сих пор снимается во всевозможных рекламных кампаниях, от ее образа угловатой нимфетки не осталось и следа.

Ирина Шейк

Ирина Шейк лицо супермоделей тогда и сейчас
Ирина Шейк

Покорять мировые подиумы российская модель начала в далеком 2005 году. Но по-настоящему об Ирине заговорили после того, как она начала встречаться с самым успешным футболистом планеты — Криштиану Роналду. Их роман продлился 5 лет и закончился в 2015 году. Стоит отметить, что из всех современных моделей образ Шейк в меньшей степени подвергся изменениям, хотя она не раз шокировала поклонников своими преображениями.

Бехати Принслу

Бехати Принслу лицо супермоделей тогда и сейчас
Бехати Принслу

Супермодель из Намибии и нынешняя жена фронтмена Maroon 5 Адама Левина мало что изменила в своей внешности за последние 13 лет. Но, как отмечают дизайнеры, с течением времени ее образ стал более женственным, что помогло ей стать постоянной участницей шоу Victoria's Secret.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен лицо супермоделей тогда и сейчас
Жизель Бюндхен

Сложно поверить, но самой высокооплачиваемой модели из ныне живущих уже 36, а модельным бизнесом она занимается больше 20 лет. Но, к слову, несмотря на то, что бразильянка воспитывает двоих детей, она до сих пор отлично выглядит, держит себя в прекрасной физической форме и не собирается уходить на покой.

Наталья Водянова

Наталья Водянова лицо супермоделей тогда и сейчас
Наталья Водянова

Несмотря на то, что Наталья является матерью пятерых детей и еще ни разу не позволяла себе уходить в длительных декретный отпуск, она до сих пор выглядит не старше 16 лет. Кстати, именно в этом возрасте Водянова и начала свое триумфальное восхождение на модельный Олимп, которое продолжается по сей день.


Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио лицо супермоделей тогда и сейчас
Алессандра Амбросио

Многие поклонники бразильянки до сих пор не могут понять, как ей удается хорошеть с каждым годом и ничуть не уступать в гонке за популярностью и рекламными контрактами более молодым моделям. К слову, пожалуй, ни одна представительница этой профессии не может похвастаться столь регулярным участием в шоу Victoria's Secret. Впервые Амбросио вышла на подиум в белье легендарного бренда в 2001. Стоит ли говорить, что в этом году она тоже была среди «ангелов».

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол лицо супермоделей тогда и сейчас
Кэндис Свейнпол

Когда-то южноамериканская модель совсем не была похожа на голливудскую красотку-блондинку, какой она является сейчас. На заре своей карьеры Кэндис выходила на подиум со своим натуральным цветом волос и мало отличалась от среднестатистических подростков.

Татьяна Навка поделилась фото подросшей дочери НадиМайли Сайрус стала организатором вечеринок

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ПсихологияКакому знаку Зодиака вы подчиняетесь
СобытияELLE Inspiration: День заповедников и национальных парков
СобытияЧто делать на праздниках, если вы остались в городе
НовостиНедостатки звезд, ставшие их визитными карточками

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ИнтервьюМилла Йовович: «Близкие ценят меня за то, что я всегда говорю им правду»
ПсихологияАльтернатива гороскопу: характеристика по месяцу рождения
ТрендыНаших шьют: в моде стиль московских окраин
Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаГимнастика для лица: как привести кожу в тонус
ПсихологияУроки буддизма: 20 правил на пути к счастью
КиноФильм недели: «Ла-Ла Ленд»
ПрактикаЛучшие продукты для лица не дороже 1 500 рублей
ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.